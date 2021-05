In Portimao findet heute das 3. Freie Training zum Großen Preis von Portugal statt. Wer die beste Rundenzeit fährt und welche Fahrer noch Probleme mit der Strecke haben, könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Wer setzt im 3. Freien Training zum Großen Preis von Portugal die Bestzeit? Die Fahrer testen heute noch einmal den Kurs in Portimao bevor es am Nachmittag mit dem Qualifying richtig ernst wird. Hier könnt Ihr das 3. Freie Training im Liveticker verfolgen.

Formel 1: 3. Freies Training beim Portugal-GP heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Bei den gestrigen beiden ersten Trainingseinheiten setzte Mercedes-Pilot Valtteri Bottas die Tagesbestzeit. In 1:19,648 Minuten fuhr die Top-Runde und lag 25 Tausendstelsekunden vor Red-Bull-Star Max Verstappen. Für Sebastian Vettel reichte es nur zu Platz 15, Mick Schumacher wurde 18.

Vor Beginn:

Der Große Preis von Portugal findet am morgigen Sonntag, 2. Mai, um 16 Uhr statt.

Vor Beginn:

Herzlichen Willkommen zum 3. Freien Training zum Großen Preis von Portugal in Portimao. Los geht es um 13 Uhr. Später folgt um 16 Uhr dann das Qualifying.

Formel 1: 3. Freies Training beim Portugal-GP heute im TV und Livestream

Live mitverfolgen könnt Ihr das 3. Freie Training heute bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt sie Euch auf dem neu geschaffenen Sender Sky Sport F1. Sascha Roos kommentiert, Experte ist Ralf Schumacher. Ihr könnt bei Sky auch via Livestream mit dabei sein via Sky Go oder Sky Ticket.

Über einen Umweg könnt Ihr die Trainingssession auch kostenlos im Free-TV verfolgen. Der österreichische Sender ServusTV zeigt alles rund um den Portugal-GP live, bietet dazu auf seiner Website unter sport.servustv.com und in seiner App auch einen Livestream an. Wie Ihr ServusTV in Deutschland im TV empfangt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick