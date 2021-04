Bei der Formel 1 findet am Sonntag der Grand Prix von Portugal statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im Free-TV und kostenlosen Livestream seht.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Portugal nicht bei RTL

Für deutsche Fans der Formel 1 hat sich zur aktuellen Saison etwas gravierend verändert: RTL zeigt die Königsklasse des Motorsports nach über 30 Jahren nicht mehr komplett, sondern nur noch einen Bruchteil des Rennjahres. Nach dem Grand Prix in Imola wird der Kölner Sender bloß noch an den Wochenenden in Barcelona, Monza und Sao Paulo live übertragen.

Heißt also: Das Rennen im portugiesischen Portimao am Sonntag, den 2. Mai wird es im deutschen Free-TV live nicht zu verfolgen geben, sondern bloß bei Pay-TV-Sender Sky.

© getty Lewis Hamilton und Max Verstappen kämpfen um den WM-Titel in der Formel 1.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Portugal live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Über einen Umweg können Fans und Interessierte den GP, der um 16 Uhr beginnt, nichtsdestotrotz kostenlos verfolgen. Der österreichische Sender ServusTV zeigt das Rennen live, bietet dazu auf seiner Website unter sport.servustv.com und in seiner App auch einen Livestream an. Wie Ihr ServusTV in Deutschland im TV empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auch schon die ersten beiden Freien Trainings am Freitag (12.30 Uhr, 16 Uhr), das dritte Freie Training am Samstag (13 Uhr) sowie das Qualifying am Samstag (16 Uhr) sind jeweils live und kostenlos bei ServusTV zu sehen. Andreas Gröbl und Experte Nico Hülkenberg kommentieren an dem Renn-Wochenende, bei den Trainings sind Philipp Eng und Philipp Brändle zudem mit dabei. Andrea Schlager und Christian Klien sammeln Reaktionen aus der Boxengasse des Circuito Internacional do Algarve.

Formel-1-GP von Portugal: Strecke in Portimao im Steckbrief

Streckenname: Autodromo Internacional do Algarve

Autodromo Internacional do Algarve Länge: 4.635 Meter

4.635 Meter Runden: 66

66 Distanz: 308,877 Kilometer

308,877 Kilometer Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 6

Formel 1: Teams und Fahrer der Saison 2021- Holt sich Hamilton Titel Nummer acht? © https://twitter.com/F1 1/21 In wenigen Tagen startet die Formel 1 in Bahrain in die Saison 2021. Bevor es für Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. auf der Piste aber zur Sache geht, präsentiert SPOX das diesjährige Fahrerfeld. © getty 2/21 MERCEDES – Lewis Hamilton: Der Dominator der vergangenen Jahre will in dieser Saison den alleinigen Rekord von Michael Schumacher knacken. Mit Mercedes hat er die besten Voraussetzungen, dass er den Speed dazu hat, ist kein Geheimnis. © getty 3/21 Valtteri Bottas: Nach einem verkorksten Jahr 2020 muss der Finne liefern, sonst sieht es für seine Zukunft in der Königsklasse schwarz aus. Um den Titel wird er wohl nicht kämpfen können, regelmäßige Podestplätze sind aber Pflicht. © getty 4/21 RED BULL – Max Verstappen: Während der Testfahrten entpuppte sich RB als ebenbürtiger Konkurrent der Silberpfeile. Bestätigt sich dies auch im ersten Rennen, kann Verstappen zu einer ernsten Gefahr für Hamilton werden. Die Klasse dazu hat er. © getty 5/21 Sergio Perez: Nach vielen Jahren im Mittelmaß darf der Mexikaner 2021 zum ersten Mal in seiner Karriere in ein Top-Auto steigen. Verdient hat er sich das mit starken Vorjahresleistungen. Ohne Frage hat RB 2021 zwei absolute Top-Fahrer. © getty 6/21 MCLAREN – Daniel Ricciardo: Ging nach zwei Jahren bei Renault den Schritt zu McLaren, um sich endlich den Traum vom Weltmeistertitel zu erfüllen. Der MCL35M sieht schnell aus, für ganz vorne wird es aber (noch) nicht reichen. © getty 7/21 Lando Norris: Bestätigte seine ohnehin schon gute Rookiesaison 2019 mit sehr guten Leistungen 2020. Gilt zudem als Teil der goldenen Generation, die in naher Zukunft um WM-Titel mitkämpfen dürfte. © getty 8/21 ASTON MARTIN – Sebastian Vettel: Für den Heppenheimer beginnt 2021 ein neues Karriere-Kapitel. Bei Aston Martin soll Vettel die Rolle des Zugpferdes übernehmen, an alte Leistungen anknüpfen und die Engländer zu einem Top-Team formen. © getty 9/21 Lance Stroll: Der in den vergangenen Jahren oft kritisierte Sohn von Aston-Martin-Boss Lawrence Stroll machte in der letzten Saison einen großen Schritt. Legte seine Fehleranfälligkeit ab und gehört an guten Tagen zu den schnellsten Fahrern im Feld. © getty 10/21 ALPINE – Fernando Alonso: Nach zwei Jahren Abstinenz ist der Spanier zurück in der Formel 1. Nun stellt sich die Frage, ob er etwas von seiner Klasse eingebüßt hat. Wenn nicht, hat Alpine mit ihm einen der besten Fahrer der Geschichte in seinen Reihen. © getty 11/21 Esteban Ocon: 2020 stand der Franzose oft im Schatten des schnelleren Ricciardos und wusste nur selten mit Top-Leistungen auf sich aufmerksam zu machen. Das muss er in diesem Jahr ändern, wenn er 2022 noch dabei sein will. © getty 12/21 FERRARI – Charles Leclerc: Dass Leclerc einer der schnellsten Fahrer des Feldes ist, steht außer Frage. Im Ferrari konnte er letzte Saison in nur wenigen Situationen glänzen, ob die Scuderia 2021 konkurrenzfähiger ist, wird sich noch zeigen. © getty 13/21 Carlos Sainz: Erfüllte sich seinen großen Traum vom Engagement im roten Auto. Die Frage ist jedoch, ob er sich damit einen Gefallen getan hat. Um Siege und Titel wird er mit Ferrari (aktuell) nämlich nicht fahren können. © getty 14/21 ALPHATAURI – Pierre Gasly: Hat sich von seiner Ausbootung bei Red Bull Mitte 2019 mittlerweile erholt und überzeugte mit guten Leistungen im Vorjahr. Laut Helmut Marko ist der Weg zurück ins Mutterteam nicht endgültig versperrt. © getty 15/21 Yuki Tsunoda: Kommt aus der Formel 2 in die Königsklasse. Ließ am letzten Tag der Wintertests mit der zweitschnellsten Zeit überhaupt aufhorchen und auch sonst hält man bei Red Bull große Stücke auf den kleinen Japaner. © getty 16/21 ALFA ROMEO – Kimi Räikkönen: In seiner mittlerweile 19.(!) F1-Saison gehört der Oldie nach wie vor zu den schnellsten und konstantesten Piloten im Feld. Mit einem verbesserten Alfa ist dem Finnen die ein oder andere Überraschung zuzutrauen. © getty 17/21 Antonio Giovinazzi: Zeigte 2020 im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Leistungskurvenanstieg und darf daher auch diese Saison im Alfa Platz nehmen. Vor allem am Start ist der Italiener einer der Besten im Feld. © getty 18/21 HAAS – Nikita Mazepin: Bringt dem finanziell angeschlagenen Rennstall wichtige Sponsorengelder mit. Abgesehen davon machte er hauptsächlich mit seiner "Grapsch-Affäre" von sich reden. In der Formel 2 oft zwischen Genie und Wahnsinn. © getty 19/21 Mick Schumacher: Der amtierende Formel-2-Champion tritt in die Fußstapfen seines Vaters und sitzt 2021 in einem F1-Cockpit. Im Haas kann man nicht viel von ihm erwarten, Ziel wird daher sein, konstant seinen Teamkollegen zu schlagen. © getty 20/21 WILLIAMS – George Russell: Auch 2021 muss der so talentierte Brite im unterlegenen Williams antreten. Zu was er in der Lage ist, zeigte er während seines kurzen Mercedes-Engagements. Sollte Bottas schwächeln, steht er bereit. © getty 21/21 Nicholas Latifi: Konnte mit Russell zu keinem Zeitpunkt im letzten Jahr mithalten, machte insgesamt aber keinen schlechten Eindruck. Muss in seinem zweiten F1-Jahr nun seine Eignung unter Beweis stellen.

Falls Ihr Sky-Kunden seid, seht Ihr die Formel 1 auf dem neu geschaffenen Sender Sky Sport F1. Die Vorberichte zum Rennen beginnen um 14.30 Uhr, 90 Minuten vor dem Start. Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte führen Euch schließlich durch den GP. Sky-Bestandskunden könenn diesen auch via Sky Go im Livestream verfolgen. Wer noch kein Sky-Kunde ist, hat die Möglichkeit, ein Sky Ticket-Abo abzuschließen, um via Livestream stets mit von der Partie zu sein. Sky zeigt diese Saison jedes Training, jedes Qualifying und jeden Grand Prix live.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Portimao im TV, Livestream und Liveticker

Auch wenn Ihr am Sonntag nicht einschalten könnt, habt Ihr die Chance, während des Geschehens in Portimao stets auf dem Laufenden zu bleiben. SPOX tickert das Rennen live mit.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick