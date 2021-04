Formel 1 heute live: Freie Trainings in Imola im TV, Livestream und Liveticker

Nach dreiwöchiger Pause haben die Formel-1-Fahrer mit Imola die zweite Station der noch jungen Saison erreicht. Heute startet das Rennwochenende in der Emilia-Romagna mit den ersten beiden Freien Trainings. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Formel 1 - GP der Emilia Romagna: Das Rennwochenende im Überblick

Die Formel-1-Piloten sind vor rund drei Wochen mit dem Grand Prix in Bahrain erfolgreich in die neue Saison gestartet. Jetzt steht mit dem GP der Emilia Romagna das zweite Rennwochenende bevor. Dieses startet am heutigen Freitag, 16. April, mit den ersten beiden Freien Trainings auf der "Autodromo Enzo e Dino Ferrari"-Strecke in Imola.

Los geht es um 11 Uhr mit Training Nummer eins. Danach, um 14 Uhr, geht das zweite Freie Training über die Bühne.

Morgen steht dann das dritte und letzte Freie Training sowie das Qualifying an. Am Sonntag (15 Uhr) steigt zum Wochenendabschluss das Rennen.

Datum Uhrzeit Session Freitag, 16. April 11 Uhr 1. Freies Training Freitag, 16. April 14 Uhr 2. Freies Training Samstag, 17. April 11 Uhr 3. Freies Training Samstag, 17. April 14 Uhr Qualifying Sonntag, 18. April 15 Uhr Rennen

© getty Sebastian Vettel ist nach dem verpatzten Saisonauftakt in Bahrain auf Wiedergutmachung aus.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Imola im TV und Livestream

Da Sky sich für diese Saison die Exklusivrechte an die Formel 1 gesichert hat, seht Ihr die beiden Freien Trainings heute auf dem neu eingeführten Sender Sky Sport F1. Ab 10.45 Uhr läuft die Übertragung des ersten Trainings. Dabei begleiten Euch Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher. Auch beim zweiten Training, das ab 14.15 Uhr übertragen wird, ist das Duo im Einsatz.

Auch die restlichen Sessions inklusive Qualifying und Rennen bietet der Pay-TV-Sender an. Mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket sind diese im Sky-Livestream abrufbar.

Zwar nicht die heutigen Freien Trainings, dafür aber das Rennen seht Ihr zudem auch bei RTL im Free-TV und bei TVNow im Livestream. Der Grand Prix der Emilia Romagna ist eines der vier Rennen, das der Privatsender in dieser Saison neben Sky ebenfalls anbietet.

In Österreich ist der ORF für die Übertragung des kompletten Rennwochenendes, darunter auch die Freien Trainings, in Italien verantwortlich. Ihr habt zudem die Möglichkeit, alle Events im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek zu sehen.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Imola im Liveticker

Außerdem gibt es das komplette Wochenende im Liveticker bei SPOX. Zu allen Freien Trainings, zum Qualifying und zum Rennen findet Ihr auf der Website detaillierte Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker: 1. Freies Training.

Hier geht's zum Liveticker: 2. Freies Training.

Hier geht's zum Liveticker: 3. Freies Training.

Hier geht's zum Liveticker: Qualifying.

Hier geht's zum Liveticker: Rennen.

Formel 1 - Saison 2021: Der Rennkalender im Überblick