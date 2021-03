Formel 1: Kurz vor Beginn der Testfahrten - Mick Schumacher enthüllt neuen Haas

Das vielfach diskutierte Design des neuen Rennwagens ist bereits seit einer Woche bekannt, kurz vor Beginn der Formel-1-Testfahrten in Bahrain enthüllte Haas durch seine Piloten Mick Schumacher und Nikita Masepin nun als letztes Team den Boliden für die neue Saison.

Schumacher wird die Tests (ab 8.00 Uhr MEZ) aus Sicht des US-Rennstalls eröffnen, nach der Mittagspause übernimmt der Russe Masepin das Cockpit. Allen zehn Teams stehen drei Tage zum Testen zur Verfügung.

Der VF21 ist eine dezente Weiterentwicklung des Vorjahreswagens, Änderungen wurden in erster Linie am Unterboden vorgenommen. Zudem hat Ferrari seinem Kundenteam einen überarbeiteten Motor zur Verfügung gestellt.

Wesentliche Upgrades im Verlauf der Saison sind nicht zu erwarten. Laut Haas-Teamchef Günther Steiner fließen alle Ressourcen in den Rennwagen für 2022, dann greift ein grundlegend neues Reglement. Die Formel-1-Neulinge Schumacher (21) und Masepin (22) sollen in der am 28. März ebenfalls in Bahrain beginnenden Saison vor allem lernen.

Der Haas-Rennwagen hatte durch die Farbgebung Weiß, Blau und Rot für Aufsehen gesorgt. Nicht wenige Beobachter stellten an verschiedenen Stellen zumindest Ähnlichkeiten mit der russischen Flagge fest.

Diese ist im Zuge der Zwei-Jahres-Sperre durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS wegen Dopingmanipulationen bis Dezember 2022 aus dem Weltsport verbannt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur prüft die Angelegenheit. Steiner verwies darauf, dies seien "nun mal die Teamfarben". Der neue Haas-Namenssponsor Uralkali ist der größte Mineraldüngerhersteller Russlands - und im Besitz von Nikita Masepins Vater Dimitri.