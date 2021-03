Formel 1: Neue Haas-Lackierung - Mick Schumacher im Debütjahr in Rot-Blau-Weiß

Rot-Blau-Weiß - wahlweise in den Nationalfarben der USA, eher aber denen Russlands ist der Rennwagen gehalten, mit dem Mick Schumacher in sein erstes Jahr als Formel-1-Stammpilot geht. Der US-Rennstall Haas präsentierte am Donnerstag in einer Fotostrecke die auffällige Lackierung des VF-21 - die sich durch den neuen Titelsponsor erklärt: Ural-Kali ist der Chemiekonzern des russischen Milliardärs Dimitri Masepin, dessen Sohn Nikita (22) das zweite Haas-Cockpit besetzt.

Das endgültige Design des neuen Haas-Renners soll erst bei den Testfahrten in Bahrain (12. bis 14. März) der Öffentlichkeit präsentiert werden. Schumacher, der mit der Nummer 47 in sein Debütjahr geht, und Masepin werden den Boliden am Freitag kommender Woche um 8.30 Uhr Ortszeit auf der Rennstrecke in Sakhir enthüllen. Teamchef Günther Steiner räumte allerdings ein, dass der 2021er-Wagen letztlich der Bolide des Vorjahres sein wird, mit dem Haas die Konstrukteurs-WM auf dem vorletzten Platz abgeschlossen hatte.

"Wir gehen mit einem neuen Titelpartner und zwei neuen Fahrern in eine neue Saison, es wird ein aufregendes Jahr werden", sagte Steiner: "Uns steht ein Jahr des Lernens mit den Fahrern bevor, während wir technisch in die Zukunft blicken. Es ist kein Geheimnis, dass der VF-21 nicht weiterentwickelt wird, da wir unsere Energien jetzt auf das Auto für 2022 und ein, wie wir hoffen, gleichmäßigeres Spielfeld konzentrieren."

2022 soll es dann deutlich nach vorne gehen mit einem radikal veränderten Reglement. Bereits 2021 greift der Budgetdeckel von 145 Millionen Dollar pro Team. Haas sah sich im Winter einem Shitstorm ausgesetzt, als das Team trotz diverser Eskapaden an Nikita Masepin festhielt und es bei einer öffentlichen Rüge beließ.

Formel-1-Autos 2021: Haas präsentiert Schumis VF-21 - in russischen Farben © getty 1/30 Die Formel-1-Saison 2021 startet am 28. März in Bahrain. Nach und nach stellen die Teams ihre neuen Boliden vor, heute war Haas an der Reihe. Hier sind die Bilder. © Twitter 2/30 HAAS präsentierte den VF-21. Allzu viel dürfte sich an dem Auto der US-Amerikaner nicht geändert haben - mit einer klaren Ausnahme: Dem Farbdesign. Hass geht in der kommenden Saison komplett in Russland-Farben an den Start. © Twitter 3/30 Hintergrund des neuen Designs ist der neue Namenssponsor des Teams. Uralkali, woran Dmitry Masepin, der Vater von Haas-Fahrer Nikita Masepin, Anteile hält, tritt als Sponsor auf, der volle Name des Teams ist daher fortan Uralkali Haas F1 Team. © Twitter 4/30 Masepins Teamkollege ist im kommenden Jahr natürlich Mick Schumacher. Wie viele Punkte er in dem neuen Design holen können wird, bleibt abzuwarten. © Aston Martin 5/30 ASTON MARTIN: Aus Racing Point wird zur neuen Saison Aston Martin. Das Team hat das neue Auto auf den Namen AMR21 getauft. In einer pompösen Vorstellung kamen auch Tom Brady und Daniel Craig zu Wort. © Aston Martin 6/30 Das Auto bekam zudem eine neue Lackierung: Racing Green. Sebastian Vettel und Lance Stroll werden die Fahrerpaarung bilden. © Aston Martin 7/30 Das Pink auf dem Frontflügel und entlang der Seitenflanken ist an Anlehnung an den Hauptsponsor BWT, bisher Titelsponsor bei Racing Point. © Aston Martin 8/30 Das Team formulierte bei der Präsentation ein ehrgeiziges Ziel. In "drei bis fünf Jahren" wolle mal um die Weltmeisterschaft fahren. © Daimler AG 9/30 MERCEDES: Der Silberpfeil bleibt auch in der neuen Saison schwarz. Die Beibehaltung der schwarzen Grundfarbe wird mit dem Einsatz für gesellschaftliche Vielfalt begründet. Auffällig ist die rote Startnummer auf dem Heck. © Daimler AG 10/30 Wie bei der Vielzahl der Konkurrenten handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Vorjahresboliden, die sich an den Regeländerungen orientieren. Mercedes spricht unter anderem von Anpassungen an Motor, Kühlung und Getriebe. © Daimler AG 11/30 Die Voraussetzung für Lewis Hamilton, mit seinem achten WM-Titel an Michael Schumacher vorbeizuziehen, scheinen optimal. Am 12. März stehen für Hamilton und Teamkollege Valtteri Bottas erste Testfahrten in Bahrain an. © Daimler AG 12/30 Weitere Bilder des Mercedes-Boliden findet Ihr hier ... © Daimler AG 13/30 © Daimler AG 14/30 © Alpine 15/30 ALPINE: Aus Renault wird zur neuen Saison Alpine. Die Franzosen tauften ihren Wagen auf Alpine A521. 16/30 Doch nicht nur der Name und die Lackierung sind neu. Fernando Alonso wird Daniel Ricciardo ersetzen und bildet mit Esteban Ocan die Fahrerpaarung. © twitter.com/redbullracing 17/30 RED BULL: Gelingt mit diesem Schmuckstück der Angriff auf Mercedes und den WM-Titel? Im neuen RB16B gehen kommende Saison Max Verstappen und Sergio Perez für Red Bull auf Punktejagd. Das Motto: "Same, but different" © twitter.com/redbullracing 18/30 Grundlage ist das Vorgängermodell, der RB16, den die Entwickler im Detail verbessert haben. Vor allem die Nase wurde optimiert, große optische Veränderungen gibt es aber nicht. Für Antrieb sorgt erneut ein Honda-Motor. © Alfa Romeo 19/30 ALFA ROMEO: Mit einer großen Zeremonie stellte Alfa Romeo den neuen Boliden in Warschau vor. Das neue Fahrzeug wurde C41 getauft. © getty 20/30 Wie schon mehrfach gesehen, ist auch beim Alfa die Nase abgerundet. © Alfa Romeo 21/30 Und von hinten. © Alfa Romeo 22/30 Das Fahrerduo bleibt bestehen aus Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Ersatzfahrer ist weiterhin Robert Kubica. © getty 23/30 ALPHATAURI: Die Scuderia AlphaTauri hat den neuen Boliden präsentiert. Der Name des schmucken Gefährts: AT02. Ein besonderer Blickfang sind die weißen Felgen. © getty 24/30 Dunkelblau kommt AlphaTauri in dieser Saison daher. Bei Red Bull hat man die Vorjahres-Radaufhängungen, die Hinterachse, Lenkung und Hydraulik eingekauft. Zwei Entwicklungstoken gingen für die neue Nase drauf. © getty 25/30 Technikdirektor Jody Egginton verrät: "Wir haben nahezu alle aerodynamischen Oberflächen verändert und auch weite Teile des Autos weiterentwickelt und neu integriert." © getty 26/30 Im Cockpit sitzen werden Vorjahrespilot Pierre Gasly und der bisherige Formel-2-Fahrer Yuki Tsunoda (20) aus Japan. Daniil Kvyat hat das Team dagegen verlassen. © McLaren 27/30 MCLAREN: Den Anfang hatte McLaren gemacht und den MCL35M präsentiert - im bekannten Papaya-Orange und Blau. © McLaren 28/30 Größte Regel-Änderung zu 2020: Der spitz zulaufende Unterboden vor der Hinterachse. © McLaren 29/30 Aus der Vogelperspektive noch besser zu sehen. © getty 30/30 In der neuen Saison hat der McLaren übrigens einen Mercedes-Motor. Die Fahrerpaarung bilden Lando Norris und Daniel Ricciardo, der den zu Ferrari abgewanderten Carlos Sainz ersetzt.

"Die Zeit hinter dem Lenkrad ist kurz - es wird also eine steile Kurve, aber ich freue mich persönlich darauf, ihre Entwicklung als Fahrer und als Teammitglieder zu sehen", sagte Steiner.