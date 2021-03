Formel 1: F1-Chef Domenicali rechnet mit Unwägbarkeiten

Formel-1-Chef Stefano Domenicali rechnet für die neue Saison mit weiteren Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie. "Zunächst müssen wir schauen, dass wir diese Saison überhaupt durchziehen können. Während einer Pandemie gibt es keine Sicherheiten", sagte er im ServusTV-Interview vor dem Auftaktrennen am Sonntag in Bahrain (17 Uhr im LIVETICKER).

Es sei nicht selbstverständlich, Rennen abhalten zu können, so Domenicali. Die Formel 1 plant 2021 mit einem Rekordkalender von 23 WM-Läufen. "Bei den nächsten Stopps müssen wir uns von Fall zu Fall ansehen, wie es gerade um die Pandemie in der Welt steht. Hoffentlich geht es mit den Impfungen voran, um einer guten Zukunft entgegenblicken zu können. Das ist die oberste Priorität in diesem Jahr", sagte Domenicali.

Im Saisonverlauf hofft der 55-Jährige auf die Rückkehr von Zuschauern an den Strecken - unter strengen Voraussetzungen. "Wir müssen natürlich sicherstellen, dass die Fahrer geschützt werden, dass innerhalb der Teams gut getestet wird, dass wir einfach unserem Geschäft nachgehen können. Und wir müssen die Vorgaben der Regierungen in den einzelnen Ländern und Austragungsorten respektieren", sagte Domenicali.

Der Italiener rechnet fest mit einer großen Ticket-Nachfrage: "Sobald es möglich ist, bin ich mir sicher, dass die Menschen auf der ganzen Welt die Rennstrecken wieder besuchen und ihre Teams unterstützen."

