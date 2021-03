Formel 1 heute live: Freie Trainings beim Bahrain-GP im TV, Livestream und Liveticker

Das erste Rennwochenende der neuen Formel-1-Saison geht heute endlich los. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die freien Trainings live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mick Schumacher gibt am kommenden Sonntag (28. März) im Alter von 21 Jahren sein Debüt in der Formel 1. Der Filius von F1-Legende Michael Schumacher darf im Haas erste Erfahrungen sammeln. Kann er heute bereits in den ersten beiden Trainings überzeugen?

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Formel 1: Freie Trainings beim Bahrain-GP- Termine

Das 1. Freie Training der neuen F1-Saison startet am heutigen Freitag (26. März) erst zur Mittagszeit. Um 12.55 Uhr fahren Weltmeister Lewis Hamilton und Co. die ersten offiziellen Runden.

Anschließend haben die PS-Profis eine kurze Verschnaufspause, ehe es um 15.55 Uhr mit dem 2. Training weitergeht. Erste Favoriten auf die Pole Position sollten nach dieser Session bereits feststehen.

Am morgigen Samstag (27. März) steht der Tag natürlich ganz im Zeichen des Qualifyings um 16 Uhr. Um 12.55 können im 3. Training noch die letzten Stellschrauben an den Boliden gedreht werden.

Formel-1-Autos 2021: So sieht der neue Ferrari aus © getty 1/38 Die Formel-1-Saison 2021 startet am 28. März in Bahrain. Nun hat mit Ferrari auch das letzte Team seine Boliden vorgestellt. Hier sind die Bilder. © Twitter/Ferrari 2/38 Und das ist der SF21, der neue Wagen von Charles Leclerc und Sebastian Vettels Nachfolger Carlos Sainz jr. © Twitter/Ferrari 3/38 Farblich kommt der neue Bolide im hinteren Bereich in einem Burgunderrot daher, das an den ersten Ferrari in der Formel 1 erinnert. Nach vorne hin dominiert das moderne Ferrari-Rot der vergangenen Jahre. © Twitter/Ferrari 4/38 Die Aerodynamik wurde überarbeitet, außerdem konzentrierte sich Ferrari auf die Veränderung des Hinterteils. © aston martin 5/38 Aston Martin kehrt nach über 60 Jahren in die Formel 1 zurück. Das britische Team fährt 2021 aber nicht nur mit Sebastian Vettel um Siege in der Königsklasse, sondern stellt ab dieser Saison auch abwechselnd mit Mercedes das Safety Car. © mercedes 6/38 Das Safety Car von Mercedes gibt es statt in Silber nun im knalligen Rot. © Williams 7/38 WILLIAMS: Der Williams FW43B markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des britischen Traditionsrennstalls. Nach dem Rückzug der Gründerfamilie im Herbst 2020 steht das Team nun unter neuer Führung. © Williams 8/38 Die einst fast ausschließlich weiße Lackierung aus den vergangenen Jahren ist Geschichte. Die unterschiedlichen Blautöne sollen an die Historie der 1980er und 1990er Jahre erinnern. © Williams 9/38 Mit George Russell und Nicholas Latifi wurde die Fahrerpaarung beibehalten. Der Williams soll in diesem Jahr nicht wieder Letzter werden, die vergangene Saison gibt dafür aber Hoffnung. © Twitter 10/38 HAAS präsentierte den VF-21. Allzu viel dürfte sich an dem Auto der US-Amerikaner nicht geändert haben - mit einer klaren Ausnahme: Dem Farbdesign. Hass geht in der kommenden Saison komplett in Russland-Farben an den Start. © Twitter 11/38 Hintergrund des neuen Designs ist der neue Namenssponsor des Teams. Uralkali, woran Dmitry Masepin, der Vater von Haas-Fahrer Nikita Masepin, Anteile hält, tritt als Sponsor auf, der volle Name des Teams ist daher fortan Uralkali Haas F1 Team. © Twitter 12/38 Masepins Teamkollege ist im kommenden Jahr natürlich Mick Schumacher. Wie viele Punkte er in dem neuen Design holen können wird, bleibt abzuwarten. © Aston Martin 13/38 ASTON MARTIN: Aus Racing Point wird zur neuen Saison Aston Martin. Das Team hat das neue Auto auf den Namen AMR21 getauft. In einer pompösen Vorstellung kamen auch Tom Brady und Daniel Craig zu Wort. © Aston Martin 14/38 Das Auto bekam zudem eine neue Lackierung: Racing Green. Sebastian Vettel und Lance Stroll werden die Fahrerpaarung bilden. © Aston Martin 15/38 Das Pink auf dem Frontflügel und entlang der Seitenflanken ist an Anlehnung an den Hauptsponsor BWT, bisher Titelsponsor bei Racing Point. © Aston Martin 16/38 Das Team formulierte bei der Präsentation ein ehrgeiziges Ziel. In "drei bis fünf Jahren" wolle mal um die Weltmeisterschaft fahren. © Daimler AG 17/38 MERCEDES: Der Silberpfeil bleibt auch in der neuen Saison schwarz. Die Beibehaltung der schwarzen Grundfarbe wird mit dem Einsatz für gesellschaftliche Vielfalt begründet. Auffällig ist die rote Startnummer auf dem Heck. © Daimler AG 18/38 Wie bei der Vielzahl der Konkurrenten handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Vorjahresboliden, die sich an den Regeländerungen orientieren. Mercedes spricht unter anderem von Anpassungen an Motor, Kühlung und Getriebe. © Daimler AG 19/38 Die Voraussetzung für Lewis Hamilton, mit seinem achten WM-Titel an Michael Schumacher vorbeizuziehen, scheinen optimal. Am 12. März stehen für Hamilton und Teamkollege Valtteri Bottas erste Testfahrten in Bahrain an. © Daimler AG 20/38 Weitere Bilder des Mercedes-Boliden findet Ihr hier ... © Daimler AG 21/38 © Daimler AG 22/38 © Alpine 23/38 ALPINE: Aus Renault wird zur neuen Saison Alpine. Die Franzosen tauften ihren Wagen auf Alpine A521. 24/38 Doch nicht nur der Name und die Lackierung sind neu. Fernando Alonso wird Daniel Ricciardo ersetzen und bildet mit Esteban Ocan die Fahrerpaarung. © twitter.com/redbullracing 25/38 RED BULL: Gelingt mit diesem Schmuckstück der Angriff auf Mercedes und den WM-Titel? Im neuen RB16B gehen kommende Saison Max Verstappen und Sergio Perez für Red Bull auf Punktejagd. Das Motto: "Same, but different" © twitter.com/redbullracing 26/38 Grundlage ist das Vorgängermodell, der RB16, den die Entwickler im Detail verbessert haben. Vor allem die Nase wurde optimiert, große optische Veränderungen gibt es aber nicht. Für Antrieb sorgt erneut ein Honda-Motor. © Alfa Romeo 27/38 ALFA ROMEO: Mit einer großen Zeremonie stellte Alfa Romeo den neuen Boliden in Warschau vor. Das neue Fahrzeug wurde C41 getauft. © getty 28/38 Wie schon mehrfach gesehen, ist auch beim Alfa die Nase abgerundet. © Alfa Romeo 29/38 Und von hinten. © Alfa Romeo 30/38 Das Fahrerduo bleibt bestehen aus Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Ersatzfahrer ist weiterhin Robert Kubica. © getty 31/38 ALPHATAURI: Die Scuderia AlphaTauri hat den neuen Boliden präsentiert. Der Name des schmucken Gefährts: AT02. Ein besonderer Blickfang sind die weißen Felgen. © getty 32/38 Dunkelblau kommt AlphaTauri in dieser Saison daher. Bei Red Bull hat man die Vorjahres-Radaufhängungen, die Hinterachse, Lenkung und Hydraulik eingekauft. Zwei Entwicklungstoken gingen für die neue Nase drauf. © getty 33/38 Technikdirektor Jody Egginton verrät: "Wir haben nahezu alle aerodynamischen Oberflächen verändert und auch weite Teile des Autos weiterentwickelt und neu integriert." © getty 34/38 Im Cockpit sitzen werden Vorjahrespilot Pierre Gasly und der bisherige Formel-2-Fahrer Yuki Tsunoda (20) aus Japan. Daniil Kvyat hat das Team dagegen verlassen. © McLaren 35/38 MCLAREN: Den Anfang hatte McLaren gemacht und den MCL35M präsentiert - im bekannten Papaya-Orange und Blau. © McLaren 36/38 Größte Regel-Änderung zu 2020: Der spitz zulaufende Unterboden vor der Hinterachse. © McLaren 37/38 Aus der Vogelperspektive noch besser zu sehen. © getty 38/38 In der neuen Saison hat der McLaren übrigens einen Mercedes-Motor. Die Fahrerpaarung bilden Lando Norris und Daniel Ricciardo, der den zu Ferrari abgewanderten Carlos Sainz ersetzt.

Formel 1 - GP von Bahrain: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Event 26. März 12:55 Uhr und 15:55 Uhr 1. & 2. freies Training 27. März 12:55 Uhr 3. freies Training 27. März 16:00 Uhr Qualifying 28. März 17:00 Uhr Rennen

F1 heute live: Freie Trainings beim Bahrain-GP im TV und Livestream

In Deutschland könnt Ihr alle Sessions der Formel 1 nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Der Exklusivvertrag von RTL lief in der vergangenen Saison nach 30 Jahren ab. Stattdessen sicherte sich der Pay-TV-Sender Sky die Rechte an der Motorsport-Königsklasse.

Über den kürzlich gelaunchten Kanal Sky Sport F1 könnt Ihr das gesamte Rennwochenende live in voller Länge sehen. Sky versorgt Euch mit exklusiven Inhalten rund um die Formel 1 - alle Freien Trainings, die Qualifyings und die Rennen sind natürlich mit inbegriffen.

Darüber hinaus können Kunden des Bezahlsenders mit SkyGO im Livestream live dabei sein. Zudem könnt Ihr euch das Sportpaket, das die Formel 1 beinhaltet, mit dem kostenpflichtigen SkyTicket sichern.

Darüber hinaus könnt Ihr das Rennwochenende in Bahrain auch im österreichischen Sender ServusTV, der sich die Rechte in unserem Nachbarland mit dem ORF teilt, verfolgen. In Deutschland lässt sich der Privatsender sowohl über Kabel als auch über Satellit empfangen. Auch ein Livestream steht zur Verfügung. Hier entlang.

Formel 1: Freie Trainings beim Bahrain-GP im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr wie gewohnt alle Sessions im Liveticker verfolgen. Auch zum Saisonauftakt in Bahrain versorgen wir Euch mit den wichtigsten Ereignissen auf und abseits der Strecke.

Hier geht's zum Liveticker für die beiden Trainings am heutigen Freitag.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

Formel 1 - Das Power Ranking zum Saisonstart 2021: Droht Vettel die nächste Horror-Saison? © getty 1/21 Noch knapp zwei Wochen sind es, bis in Bahrain die Ampeln für den Start in die F1-Saison 2021 ausgehen. Zeit für SPOX, die Hackordnung der Teams zu analysieren und eine Prognose abzugeben. Das Power-Ranking zum Saisonstart. © getty 2/21 Platz 10: HAAS | abgespulte Testkilometer: 2.132 | schnellste Rundenzeit: 1:31.531 | Dass es für die US-Amerikaner kein leichtes Jahr werden wird, war schon im Vorfeld abzusehen. Die Testfahrten unterstreichen dieses Bild jedoch noch einmal deutlich. © getty 3/21 Über eine Sekunde fehlten Haas auf die nächstbeste Rundenzeit, zudem will man laut Teamchef Steiner für 2021 keine Updates am Auto bringen. Mick Schumacher steht eine harte Debütsaison bevor. © getty 4/21 Platz 9: WILLIAMS | abgespulte Testkilometer: 2.019 | schnellste Rundenzeit: 1:30.117 | Trotz eines vielversprechenden Vorjahres und einiger Fortschritte am Auto gibt man sich bei Williams nur wenig optimistisch für 2021. © getty 5/21 Zum einen liegt das an den überschaubaren Testresultaten in Bahrain, zum anderen scheint mit Alfa Romeo ein direkter Konkurrent einen zu großen Schritt gemacht zu haben. Haas sollte man schlagen, für mehr reicht es wohl nicht. © getty 6/21 Platz 8: ALFA ROMEO | abgespulte Testkilometer: 2.284 | schnellste Rundenzeit: 1:29.766 | Das Team aus dem schweizerischen Hinwil ist der vielleicht größte Gewinner der Testfahrten 2021. © getty 7/21 Neben der viertschnellsten Zeit aller Teams sammelte Alfa Romeo auch die meisten Testkilometer (zusammen mit AlphaTauri). Trotz eines Ferrari-Motors im Heck scheint man zum Mittelfeld aufgeschlossen zu haben. © getty 8/21 Platz 7: ASTON MARTIN | abgespulte Testkilometer: 1.699 | schnellste Rundenzeit: 1:30.460 | So hat sich Sebastian Vettel seinen Neuanfang wohl nicht vorgestellt. An allen drei Testtagen hatten die Briten mit der Zuverlässigkeit ihres Boliden zu kämpfen. © getty 9/21 So führt man nicht nur die unrühmliche Pannenliste an, die grünen Boliden absolvierten auch lediglich 314 Runden – die zweitwenigsten nach Mercedes. Beim Thema Speed scheint man nicht auf einem Niveau mit der Spitze zu sein. © getty 10/21 Platz 6: FERRARI | abgespulte Testkilometer: 2.186 | schnellste Rundenzeit: 1:29.611 | Auch bei den diesjährigen Testfahrten bleibt Ferrari schwer zu durchschauen. Zwar sehen abgespulte Kilometer und Speed ordentlich aus, … © getty 11/21 … der italienische Traditionsrennstall neigt bei den Wintertests aber gerne Mal dazu, sein komplettes Pulver zu verschießen. In vier der vergangenen fünf Jahren war man "Testweltmeister", die späteren Saisonausgänge sind allseits bekannt. © getty 12/21 Platz 5: ALPINE | abgespulte Testkilometer: 2.143 | schnellste Rundenzeit: 1:30.318 | Die Franzosen sind nach dem Test schwer einzuschätzen. Die Zuverlässigkeit ist auf jeden Fall da, besonders schnell waren die Zeiten aber nicht. © getty 13/21 Alpine scheint sich jedoch mehr auf den Renntrimm als auf die Performance in einer Runde konzentriert zu haben. Dort stellt ihnen Experte Marc Surer ein "gutes Paket" aus. Mit Fernando Alonso kommt zudem ein Ex-Weltmeister zurück. © getty 14/21 Platz 4: ALPHATAURI | abgespulte Testkilometer: 2.284 | schnellste Rundenzeit: 1:29.053 | Das B-Team von Red Bull ließ am letzten Testtag mit der zweitschnellsten Trainingszeit überhaupt aufhorchen. © getty 15/21 Davon abgesehen spulte man zusammen mit Alfa Romeo die meisten Kilometer ab, weshalb auch die Zuverlässigkeit kein Problem sein sollte. Wenn die großen Teams schwächeln, könnte AlphaTauri für einige Überraschungen gut sein. © getty 16/21 Platz 3: MCLAREN | abgespulte Testkilometer: 1.770 | schnellste Rundenzeit: 1:30.144 | Der Traditionsrennstall hat auch in diesem Jahr den Anspruch zu den Top-3-Teams zu gehören, was angesichts der Tests auch möglich sein sollte. © getty 17/21 Nicht nur stellt man mit Daniel Ricciardo und Lando Norris eine der stärksten Fahrerpaarungen, auch scheinen sich beide schon äußerst wohl im Auto zu fühlen. Norris sprach von einem "sehr guten Auto". Weitere Podiumsplatzierungen sind drin. © getty 18/21 Platz 2: MERCEDES | abgespulte Testkilometer: 1.645 | schnellste Rundenzeit: 1:30.025 | Der Branchenprimus der vergangenen Jahre hatte bei den Testfahrten in Bahrain mit ungewohnt großen Schwierigkeiten zu kämpfen. © getty 19/21 Neben fehlender Zuverlässigkeit hatten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas vor allem mit der Abstimmung des W12 Probleme. "Wir sind nicht schnell genug", haderte Hamilton. Stand jetzt muss Mercedes bis zum Start noch nachliefern. © getty 20/21 Platz 1: RED BULL | abgespulte Testkilometer: 1.997 | schnellste Rundenzeit: 1:28.960 | Mit zwei Tagesbestzeiten sowie 369 abgespulten Runden darf sich der Rennstall aus Österreich ohne Frage mit dem Titel "Testweltmeister" schmücken. © getty 21/21 Zudem wurde der teaminternen Nummer eins Max Verstappen mit Sergio Perez ein starker zweiter Fahrer an die Seite gestellt. Red Bull hat derzeit wohl das beste Gesamtpaket, für einen Angriff auf Mercedes scheint man bereit.

Formel 1: Das Fahrerfeld 2021