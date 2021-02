Verstappen über Mercedes-Gerüchte: "Weiß nicht, was Lewis tun wird"

Formel-1-Pilot Max Verstappen schenkt Gerüchten über einen möglichen Wechsel zu Mercedes zur Saison 2022 momentan keine große Beachtung. "Mein Fokus liegt auf mir selbst und darauf, dass wir eine gute Saison fahren. Es ist noch so früh im Jahr, über solche Dinge denke ich derzeit nicht nach", sagte der Red-Bull-Star am Donnerstag. Am Ende des Tages wisse er ohnehin nicht, "was Lewis tun wird."

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hatte seinen Vertrag bei den Silberpfeilen nach einer mehrwöchigen Hängepartie verlängert. Der Kontrakt mit dem Briten gilt allerdings nur für die anstehende Saison. Verstappen steht bis 2023 bei Red Bull unter Vertrag. Dieser besitzt aber eine "Performance-Klausel", die unter gewissen Bedingungen einen vorzeitigen Abschied ermöglicht.

In der neuen Saison will Verstappen dem Platzhirsch näherrücken. "Mehr Grip, mehr Power", wünscht sich der Niederländer für die anstehenden Duelle mit Mercedes und Co. "Wir haben gute Schritte unternommen. Aber die Konkurrenz schläft nicht", sagte Verstappen: "Wir werden sehen, ob das Auto wettbewerbsfähig genug ist, um noch öfter um den Sieg zu fahren."

Red Bull hatte am Dienstag als erstes Top-Team seinen Rennwagen für die Ende März in Bahrain beginnende Saison vorgestellt. Der RB16B basiert auf dem Konzept des Vorjahreswagens RB16, der den zweiten Rang in der Team-Weltmeisterschaft hinter Dauersieger Mercedes erreichte. Red Bull sprach von einem "maßgeblich überholten Biest".

Neben dem WM-Dritten Verstappen greift dann auch erstmals der mexikanische Zugang Sergio Perez für Red Bull ins Lenkrad.