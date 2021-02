Formel 1: Warum beginnt die Saison 2021 nicht in Australien?

Traditionell startet der Formel-1-Zirkus seine Saison im australischen Melbourne. Wie schon im vergangenen Jahr bildet die Strecke im Albert Park jedoch auch 2021 nicht den Auftakt. SPOX erklärt warum.

Formel 1: Warum beginnt die Saison nicht in Australien?

Wie schon 2020 kann die Formel 1 nicht in Australien in ihren ersten Grand Prix des Jahres starten. Die Corona-Pandemie zwingt die Motorsport-Königsklasse erneut zum Umplanen. Eigentlich hätte die Saison am 21. März auf dem Albert Park Circuit in Melbourne beginnen sollen, nun ist der erste Grand Prix des neuen Jahres am 28. März im rund 12 000 Kilometer entfernten Bahrain geplant, das im ursprünglichen Rennkalender die zweite Formel-1-Station war. Der Trip nach Melbourne soll dann im Herbst, am 21. November, nachgeholt werden.

Auch das für den 11. April terminierte China-Gastspiel in Shanghai wird es nicht geben. Es soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Dafür macht die Formel 1 am 18. April erneut in Imola Station. "Es war ein arbeitsreicher Start in das Formel-1-Jahr und wir freuen uns bestätigen zu können, dass die Anzahl der geplanten Rennen für die Saison unverändert bleibt", sagte der neue Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali dennoch.

Formel 1: Der Rennkalender 2021 im Überblick

Nr. Grand Prix Datum Startzeit 1. Bahrain / Sachir 28.03.2021 17 Uhr 2. Emilia-Romagna / Imola 18.04.2021 15 Uhr 3. TBA 02.05.2021 TBA 4. Spanien / Barcelona 09.05.2021 15 Uhr 5. Monaco / Monte Carlo 23.05.2021 15 Uhr 6. Aserbaidschan / Baku 06.06.2021 14 Uhr 7. Kanada / Montreal 13.06.2021 20 Uhr 8. Frankreich / Le Castellet 27.06.2021 15 Uhr 9. Österreich / Spielberg 04.07.2021 15 Uhr 10. Großbritannien / Silverstone 18.07.2021 16 Uhr 11. Ungarn / Budapest 01.08.2021 15 Uhr 12. Belgien / Spa-Francorchamps 29.08.2021 15 Uhr 13. Niederlande / Zandvoort 05.09.2021 15 Uhr 14. Italien / Monza 12.09.2021 15 Uhr 15. Russland / Sotschi 26.09.2021 14 Uhr 16. Singapur / Singapur 03.10.2021 14 Uhr 17. Japan / Suzuka 10.10.2021 07 Uhr 18. USA / Austin 24.10.2021 21 Uhr 19. Mexiko / Mexiko-Stadt 31.10.2021 20 Uhr 20. Brasilien / Sao Paulo 07.11.2021 18 Uhr 21. Australien / Melbourne 21.11.2021 07 Uhr 22. Saudi-Arabien / Dschidda 05.12.2021 17 Uhr 23. VAE / Abu Dhabi 12.12.2021 14 Uhr

Formel-1-Autos 2021: Red Bull präsentiert den RB16B © getty 1/15 Die Formel-1-Saison 2021 startet am 28. März in Bahrain. Bereits jetzt haben die Teams begonnen, ihre neuen Boliden vorzustellen. Hier sind die Bilder. © twitter.com/redbullracing 2/15 Gelingt mit diesem Schmuckstück der Angriff auf Mercedes und den WM-Titel? Im neuen RB16B gehen kommende Saison Max Verstappen und Sergio Perez für Red Bull auf Punktejagd. Das Motto: "Same, but different" © twitter.com/redbullracing 3/15 Grundlage ist das Vorgängermodell, der RB16, den die Entwickler im Detail verbessert haben. Vor allem die Nase wurde optimiert, große optische Veränderungen gibt es aber nicht. Für Antrieb sorgt erneut ein Honda-Motor. © Alfa Romeo 4/15 Mit einer großen Zeremonie stellte Alfa Romeo den neuen Boliden in Warschau vor. Das neue Fahrzeug wurde C41 getauft. © getty 5/15 Wie schon mehrfach gesehen, ist auch beim Alfa die Nase abgerundet. © Alfa Romeo 6/15 Und von hinten. © Alfa Romeo 7/15 Das Fahrerduo bleibt bestehen aus Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Ersatzfahrer ist weiterhin Robert Kubica. © getty 8/15 Die Scuderia AlphaTauri hat den neuen Boliden präsentiert. Der Name des schmucken Gefährts: AT02. Ein besonderer Blickfang sind die weißen Felgen. © getty 9/15 Dunkelblau kommt AlphaTauri in dieser Saison daher. Bei Red Bull hat man die Vorjahres-Radaufhängungen, die Hinterachse, Lenkung und Hydraulik eingekauft. Zwei Entwicklungstoken gingen für die neue Nase drauf. © getty 10/15 Technikdirektor Jody Egginton verrät: "Wir haben nahezu alle aerodynamischen Oberflächen verändert und auch weite Teile des Autos weiterentwickelt und neu integriert." © getty 11/15 Im Cockpit sitzen werden Vorjahrespilot Pierre Gasly und der bisherige Formel-2-Fahrer Yuki Tsunoda (20) aus Japan. Daniil Kvyat hat das Team dagegen verlassen. © McLaren 12/15 Den Anfang hatte McLaren gemacht und den MCL35M präsentiert - im bekannten Papaya-Orange und Blau. © McLaren 13/15 Größte Regel-Änderung zu 2020: Der spitz zulaufende Unterboden vor der Hinterachse. © McLaren 14/15 Aus der Vogelperspektive noch besser zu sehen. © getty 15/15 In der neuen Saison hat der McLaren übrigens einen Mercedes-Motor. Die Fahrerpaarung bilden Lando Norris und Daniel Ricciardo, der den zu Ferrari abgewanderten Carlos Sainz ersetzt.

Die Formel-1-Saison 2021 live im TV und Livestream

Nach dem Aus von RTL zeigt Sky Sport die Formel-1-Saison 2021 exklusiv in Deutschland. Zu sehen sind wie gewohnt alle Trainings, das Qualifying und das Rennen, jeweils live und ohne Werbeunterbrechungen. Außerdem hat Sky bereits angekündigt, dass vier Rennen frei empfangbar sein werden. Womöglich überträgt RTL diese Rennen.

Kommentator Sascha Roos führt auch 2021 durch die Sendungen. Ihm stehen mit Timo Glock (ab 2021) und Ralf Schumacher zwei ehemalige Formel-1-Fahrer abwechselnd als Experten zur Seite, um das Geschehen zu analysieren. Sandra Baumgartner und Peter Hardenacke sind als Reporter tätig.

Ebenfalls sind die Pressekonferenzen von Fahrern und Teamchefs am Donnerstag und am Freitag im Programm, hinzu kommen die Top-3-Pressekonferenzen im Anschluss an Qualifying und Rennen.

In Österreich teilen sich ORF und ServusTV ab 2021 und bis einschließlich 2023 die Übertragung der Formel-1-Rennen zu gleichen Teilen. in der Schweiz zeigt SRF alle Rennen und Qualifyings live.

F1: Das Fahrerfeld 2021