Formel 1: Ferrari kündigt Übergangsjahr an

Ferrari will sein Formel-1-Horrorjahr schnell vergessen machen und setzt dabei auf Bescheidenheit. Der neue Bolide werde schlicht "SF21" heißen, sagte Teamchef Mattia Binotto in einem virtuellen Mediengespräch.

"Es ist ein sehr einfacher Name, weil wir glauben, dass das kommende Jahr ein Übergang für 2022 sein wird", sagte Binotto.

In der abgelaufenen Saison war Ferrari mit dem SF1000 - wegen des 1000. Rennens der Roten in der Königsklasse - und maximalen Ambitionen an den Start gegangen. Mit Rang sechs in der Konstrukteurs-WM stand letztlich das schlechteste Ergebnis seit 40 Jahren.

2021 wollen die Italiener zumindest wieder das Mittelfeld anführen. "Dritter zu werden, ist nicht völlig unmöglich. Das muss unser Minimalziel sein", erklärte Binotto, der das diesjährige Ergebnis als "unzureichend" bewertete. Der Ferrari-Motor, 2020 das große Manko, mache "gute Fortschritte".

Binotto lobte ausdrücklich die Leistungen des Monegassen Charles Leclerc, der 23 Jahre alte Pilot sei für das Team die "Referenz für die Zukunft". Der Spanier Carlos Sainz (26), der die Nachfolge des aussortierten Heppenheimers Sebastian Vettel antritt, werde allerdings gleichrangig behandelt.

Formel 1: Alle Fahrerpaarungen für die Saison 2021 © getty 1/21 Red Bull hat bekanntgegeben, dass in der neuen Saison Sergio Perez das zweite Cockpit neben Max Verstappen besetzen wird. Der Mexikaner hatte nach der Vettel-Verpflichtung keine Zukunft bei Aston Martin. Damit ist das Fahrerfeld komplett. Alle Paarungen. © imago images / HochZwei 2/21 MERCEDES - VALTTERI BOTTAS: Der Finne hat erneut einen Einjahresvertrag erhalten und wird somit auch 2021 für Mercedes fahren. Bottas wollte eine langfristige Anstellung, Mercedes ließ aber erneut die Tür offen. © imago images / HochZwei 3/21 Zweites Cockpit: Noch offen. Der Vertrag von LEWIS HAMILTON läuft aus, alles deutet aber darauf hin, dass er bei Mercedes verlängern wird. Sein Vertrauter, Motorsportchef Toto Wolff, ist ihm mit einem neuen Kontrakt bereits zuvorgekommen. © imago images / Poolfoto Motorsport 4/21 FERRARI: CHARLES LECLERC. Der Monegasse wird noch bis einschließlich 2024 für die Scuderia fahren. Leclerc geht als klare Nummer 1 in die neue Saison. © imago images / Poolfoto Motorsport 5/21 CARLOS SAINZ: Zwei Tage nachdem die Trennung mit Sebastian Vettel verkündet wurde, stellte Ferrari den Spanier als neuen Teamkollegen von Leclerc vor. Sainz erhält einen Vertrag über zwei Jahre. © imago images / Action Plus 6/21 RED BULL - MAX VERSTAPPEN: Der Niederländer hat im Januar 2020 bis einschließlich der Saison 2023 unterschrieben. Allerdings hat sich Verstappen einige Ausstiegklauseln gesichert. U.a. darf er das Team verlassen, wenn das Auto zu langsam ist.. © getty 7/21 Das zweite Cockpit hat sich SERGIO PEREZ gesichert. Dort ersetzt er ALEXANDER ALBON, der zum Ersatzfahrer degradiert wurde. Perez feierte im vorletzten Saisonrennen in Bahrain seinen ersten GP-Sieg. © imago images / Poolfoto Motorsport 8/21 MCLAREN - DANIEL RICCIARDO: Nach zwei Jahren bei Renault wechselt der Australier zum englischen Traditionsrennstall. Er hat für "mehrere Jahre" unterschrieben und wird den zu Ferrari abgewanderten Sainz ersetzen. © imago images / HochZwei 9/21 LANDO NORRIS: Der Engländer hat im Herbst 2019 vorzeitig für drei weitere Jahre bis einschließlich 2022 bei McLaren verlängert. Ricciardo und Norris: Spaß wird bei dieser Kombo definitiv dabei sein. © imago images / Agiencia EFE 10/21 FERNANDO ALONSO: Nach zwei Jahren Auszeit greift der zweimalige Weltmeister noch einmal an. Bereits zum dritten Mal wird er nun für Renault fahren. Das Team hatte ebenfalls mit Sebastian Vettel verhandelt. © imago images / Hoch zwei 11/21 ESTEBAN OCON: Der Franzose ist noch bis 2021 bei Renault unter Vertrag. Ocon gehört dem Mercedes-Nachwuchsprogramm an und schielt daher auf ein Cockpit bei den Silberpfeilen. © imago images / Hoch zwei 12/21 ALPHATAURI - PIERRE GASLY darf nach guten Leistungen in der aktuelle Saison auch 2021 im AlphaTauri Platz nehmen. Der Franzose, der überraschend den Italien-GP gewann, bleibt für mindestens ein weiteres Jahr. © imago images / Motorsport Images 13/21 Das zweite Cockpit geht an den Japaner YUKI TSUNODA. Der 20-jährige Red Bull- und Honda-Nachwuchsfahrer verdrängt DANIIL KVYAT. Tsunoda hatte die Formel-2-Meisterschaft hinter Schumacher und Ilott auf dem dritten Platz abgeschlossen. © imago images / HochZwei 14/21 ASTON MARTIN: Mit SEBASTIAN VETTEL hat sich das neue Werksteam, das nicht mehr Racing Point heißen wird, einen erfahrenen Fahrer gesichert, der das Team nach vorne bringen soll. Vettel will um den Titel fahren. © imago images / Hoch zwei 15/21 Neben ihm im Cockpit wird LANCE STROLL sein. Dessen Vater Lawrence gehört der Rennstall und sorgte dafür, dass sein Sohn einen Platz bekam. SERGIO PEREZ hat zwar noch bis 2021 Vertrag, der Mexikaner wurde aber aus seinem Vertrag herausgekauft. © imago images / PanoramiC 16/21 ALFA ROMEO: Die Italiener werden weiterhin auf KIMI RÄIKKÖNEN setzen. Der bald 41-jährige Finne hat noch Lust auf ein weiteres Jahr und soll einen jungen Fahrer entwickeln. © imago images / ZUMA Wire 17/21 Alfa Romeo galt lange als wahrscheinlichste Lösung für Schumacher, die Italiener verlängerten aber auch den Vertrag mit ANTONIO GIOVINAZZI. © imago images / HochZwei 18/21 HAAS: Seine Chance bekommt MICK SCHUMACHER nun beim aus Ausbildungs-Team von Ferrari. Der 21-Jährige wird seinen ersten Einsatz bereits beim freien Training in Abu Dhabi feiern. © getty 19/21 Wie Schumacher wird 2021 auch der Russe NIKITA MAZEPIN neu zum Team stoßen. Nach seinem Grapsch-Posting in den sozialen Medien steht der Russe bereits vor dem Start in der Kritik. Die letzte Chance für NICO HÜLKENBERG auf ein Cockpit? © imago images / Hoch zwei 20/21 WILLIAMS: GEORGE RUSSELL wird 2021 das letzte Jahr seines Vertrages fahren. Dass der talentierte Brite (ebenfalls ein Mercedes-Fahrer) danach noch weiter für Williams fahren wird, gilt als ausgeschlossen. © imago images / Hoch zwei 21/21 NICHOLAS LATIFI: Der Kandier fährt seit 2020 für Williams und besitzt einen "langfristigen Vertrag". Ohne Geld geht es aber auch nicht: Sein Vater Michael pulvert jährlich mehrere Millionen in das Team.

Formel 1: Ferrari gezwungen "Entwicklungskosten zu senken"

An der Spitze der Formel 1 erwartet Binotto auch im kommenden Jahr Mercedes: "Sie haben 2020 nicht viele Entwicklungen an ihrem Auto vorgenommen, weil sie bereits auf 2021 fokussiert waren, also erwarte ich, dass sie im neuen Jahr noch stärker sein werden." Auch Red Bull sei kurzfristig für die Scuderia nicht zu erreichen.

Binotto deutete an, dass Ferrari womöglich schon im Frühjahr seinen Fokus auf die Saison 2022 verlagern könnte. Dann kommt ein neues Reglement zum Einsatz. "Es wird viel davon abhängen, wie konkurrenzfähig wir bei den Wintertests Anfang März sind", sagte der Ingenieur.

Aufgrund der neuen jährlichen Ausgabenobergrenze von 145 Millionen Dollar (umgerechnet 120 Millionen Euro) sei Ferrari gezwungen, "die Entwicklungskosten zu senken und sich effizient neu zu organisieren". Hierzu gehöre auch die Versetzung einiger Techniker zum Kundenstall Haas um Mick Schumacher. "Mir ist es lieber, wenn die Jungs sie verstärken, als wenn sie der Konkurrenz zur Verfügung stehen", erklärte Binotto.