Formel 1 - GP von Bahrain: Die Freien Trainings heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das vorletzte Formel-1-Wochenende der Saison startet heute mit den Freien Trainings in Bahrain. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Freien Trainings live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Formel 1 - GP von Bahrain: Das Rennwochenende im Überblick

Nachdem bereits am vergangenen Wochenende auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir gefahren wurde, sind die Piloten auch auch ab dem heutigen Freitag (4. Dezember) im Nahen Osten dran.

Los geht es heute mit den beiden Freien Trainings. Die erste Einheit startet um 14.30 Uhr, danach wird ab 18.30 Uhr das zweite Freie Training gefahren.

Das dritte Training geht dann morgen über die Bühne, ehe dann später im Qualifying um die Startplätze gefahren wird. Am Sonntag um 18.10 Uhr kämpfen die Fahrer im Rennen dann um WM-Punkte.

Datum Uhrzeit Session 4.12.2020 14.30 Uhr 1. Freies Training 4.12.2020 18.30 Uhr 2. Freies Training 5.12.2020 15 Uhr 3. Freies Training 5.12.2020 18 Uhr Qualifying 6.12.2020 18.10 Uhr Rennen

© getty

Formel 1 - GP von Bahrain: Die Freien Trainings heute live im TV und Livestream

Die beiden Trainingseinheiten werden von mehreren Anbietern angeboten. Sky überträgt das 1. und 2. Freie Training sowohl im TV als auch im Livestream. Sascha Roos kommentiert ab 14.25 Uhr auf dem Sender Sky Sport 1 HD das Geschehen.

Der Pay-TV-Sender bietet zudem in der Zeit bis zum 2. Freien Training die Pressekonferenz der Fahrer und Teams. Wer die Trainings im Sky-Livestream sehen möchte, benötigt entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Ebenfalls kann der heutige Formel-1-Tag bei n-tv live und in voller Länge mitverfolgt werden. Der Anbieter der Formel 1 F1 TV bietet auch eine Möglichkeit, die beiden Trainings zu sehen. Das Abo dafür kostet im Monat 7,99 Euro.

Formel 1 - GP von Bahrain: Die Freien Trainings im Liveticker

SPOX ticket das komplette Rennwochenende in Bahrain live.

Hier geht's zum Liveticker: 1. Freies Training.

Hier geht's zum Liveticker: 2. Freies Training.

Hamilton positiv auf Corona getestet worden

Weltmeister Lewis Hamilton wird den Grand Prix in Bahrain auslassen müssen. Der Brite hat sich nämlich mit dem Coronavirus infiziert und wird daher am Sonntag nicht an den Start gehen. Sein Landsmann George Russell wird ihn beim Rennen ersetzen.

Formel 1: Der WM-Stand vor dem zweiten Rennen in Bahrain

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 332 2 Valtteri Bottas Mercedes 201 3 Max Verstappen Red Bull 189 4 Daniel Ricciardo Renault 102 5 Sergio Perez Racing Point 100 6 Charles Leclerc Ferrari 98 7 Lando Norris McLaren 86 8 Carlos Sainz McLaren 85 9 Alexander Albon Red Bull 85 10 Pierre Gasly AlphaTauri 71

Konstrukteurswertung: