Formel 1, GP in Abu Dhabi: Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Saisonfinale in der Formel 1, wie gewohnt sind wir dafür in Abu Dhabi zu Gast. Heute steht das Qualifying an, wir zeigen Euch, wo ihr dieses live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach überstandener Corona-Erkrankung kehrt Lewis Hamilton an diesem Wochenende wieder in seinen Mercedes zurück, um das Saisonfinale eines Weltmeisters würdig zu bestreiten.

Formel 1: GP in Abu Dhabi, Qualifying - Datum, Uhrzeit, Start

Das letzte Qualifying des Jahres steigt am heutigen Samstag (12. Dezember) um 14 Uhr.

Gefahren wird auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Datum Uhrzeit Session 12.12. 11 Uhr 3. Freie Training 12.12. 14 Uhr Qualifying 13.12. 14.10 Uhr Rennen

Formel 1, GP in Abu Dhabi: Qualifying heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr das heutige Qualifying live sehen wollt, habt Ihr mehrere Option. Sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV wird die Startaufstellung für das morgige Rennen bestimmt.

Im Pay-TV kümmert sich Sky um die Übertragung, ab 13.45 Uhr melden sich Sascha Roos und Ralf Schumacher live an den Mikrofonen. Zur selben Zeit geht auch RTL live auf Sendung, hier verfolgen Heiko Waßer und Christian Danner das Qualifying. In Österreich überträgt ORF1, in der Schweiz SRF Info.

Zusätzlich bietet der hauseigene Streaming-Dienst der Formel 1, F1 TV, alle Sessions des Wochenendes live und ohne Werbung an. Ein Abonnement kostet allerdings 7,99 Euro im Monat.

Livestreams bieten auch die TV-Sender an. Sky via Sky Go (Bestandskunden) und Sky Ticket (Nicht-Kunden), RTL via TVNOW und die ausländischen Sender auf ihren Webseiten.

Formel 1, GP in Abu Dhabi: Qualifying heute im Liveticker

Daneben könnt Ihr das Qualifying natürlich auch bei uns im Liveticker verfolgen, hier verpasst Ihr keine wichtige Aktion.

Formel 1: Die Gesamtwertungen im Überblick

Fahrerwertung:

Lewis Hamilton hat sich seinen siebten WM-Titel schon vor Monaten gesichert, Platz zwei und drei sind dahingegen noch offen. Mit viel Glück könnte Max Verstappen Valtteri Bottas hier noch abfangen.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 332 2 Valtteri Bottas Mercedes 205 3 Max Verstappen Red Bull 189 4 Sergio Perez Racing Point 125 5 Daniel Ricciardo Renault 112 6 Charles Leclerc Ferrari 98 7 Carlos Sainz McLaren 97 8 Alexander Albon Red Bull 93 9 Lando Norris McLaren 87 10 Lance Stroll Racing Point 74 11 Pierre Gasly AlphaTauri 71 12 Esteban Ocon Renault 60 13 Sebastian Vettel Ferrari 33 14 Daniil Kvyat AlphaTauri 32 15 Nico Hülkenberg Racing Point 10 (zwei Rennen) 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 4 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 4 18 George Russell Williams/Mercedes 3 (für Mercedes) 19 Romain Grosjean Haas 2 20 Kevin Magnussen Haas 1 21 Nicholas Latifi Williams 0 22 Jack Aitken Williams 0 (ein Rennen) 23 Pietro Fittipladi Haas 0 (ein Rennen)

Konstrukteurswertung:

Platz eins und zwei sind bereits entschieden, spannend wir der Kampf dagegen um Platz drei. Hier haben Racing Point, McLaren und Renault noch alle die Chancen auf das Treppchen.