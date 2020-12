Der letzte Grand Prix des Jahres steht in der Formel 1 bevor. Doch bevor es am Sonntag zum Rennen kommt, finden heute die Freien Trainings statt. Mit dabei: Mick Schumacher. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund um die Sessions und wo Ihr das Ganze im TV und Livestream verfolgen könnt.

Mick Schumacher wird heute für Haas das 1. Freie Training absolvieren. Außerdem: Lewis Hamilton kehrt wieder in seinen Mercedes zurück.

Formel 1, GP in Abu Dhabi: Wann finden die Freien Trainings statt?

Seit 2009 trägt die Formel Rennen auf dem Yas Marina Circuit, einer künstlichen Insel vor Abu Dhabi, aus. Das Auftaktrennen entschied 2009 Sebastian Vettel für sich.

Dann finden die Sessions statt:

Datum Uhrzeit Session 11.12. 10 Uhr 1. Freie Training 11.12. 14 Uhr 2. Freie Training 12.12. 11 Uhr 3. Freie Training 12.12. 14 Uhr Qualifying 13.12. 14.10 Uhr Rennen

Formel 1, GP in Abu Dhabi: Freie Trainings heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Übertragung der Formel 1 teilen sich in dieser Saison noch Sky und die RTL-Gruppe. Ab der kommenden Saison wird RTL die Formel 1 dann nicht mehr im Programm haben.

Beim Pay-TV-Sender Sky sind alle Sessions live und in voller Länge zu sehen. So auch die beiden Freien Trainings am Freitag. Übertragungsbeginn ist jeweils kurz vor Start der Session. Über das SkyTicket haben Nicht-Sky-Kunden die Chance, einen Monatspass zu kaufen. Über SkyGo könnt Ihr mit Eurem Sky-Abo die Sessions über einen Livestream verfolgen.

RTL hat erst am Rennwochenende die Übertragungen im Hauptprogramm. Während das Qualifying und das Rennen bei RTL laufen, sind die beiden Freien Trainings am Freitag bei ntv zu sehen. Zudem bietet RTL über TVnow einen Livestream an. Dieser ist jedoch nur die ersten 30 Tage kostenlos.

Formel 1, GP in Abu Dhabi: Freie Trainings heute im Liveticker verfolgen

SPOX gibt Euch auch beim letzten Rennen die Möglichkeit, das Geschehen im Liveticker zu verfolgen.

Formel 1: Die Gesamtwertungen im Überblick

Fahrerwertung:

Lewis Hamilton hat sich seinen siebten Titel gesichert. Dahinter geht es vor allem um die Platzierung im oberen Drittel. Max Verstappen hat außerdem noch Außenseiterchancen, auf den zweiten Rang zu springen.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 332 2 Valtteri Bottas Mercedes 205 3 Max Verstappen Red Bull 189 4 Sergio Perez Racing Point 125 5 Daniel Ricciardo Renault 112 6 Charles Leclerc Ferrari 98 7 Carlos Sainz McLaren 97 8 Alexander Albon Red Bull 93 9 Lando Norris McLaren 87 10 Lance Stroll Racing Point 74 11 Pierre Gasly AlphaTauri 71 12 Esteban Ocon Renault 60 13 Sebastian Vettel Ferrari 33 14 Daniil Kvyat AlphaTauri 32 15 Nico Hülkenberg Racing Point 10 (zwei Rennen) 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 4 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 4 18 George Russell Williams/Mercedes 3 (für Mercedes) 19 Romain Grosjean Haas 2 20 Kevin Magnussen Haas 1 21 Nicholas Latifi Williams 0 22 Jack Aitken Williams 0 (ein Rennen) 23 Pietro Fittipladi Haas 0 (ein Rennen)

Konstrukteurswertung:

Besonders spannend wird der Kampf um Platz 3: Racing Point, McLaren und theoretisch Renault haben Chancen auf das Podium.

Platz Team Punkte 1 Mercedes 540 2 Red Bull 282 3 Racing Point 194 4 McLaren 184 5 Renault 172 6 Ferrari 131 7 AlphaTauri 103 8 Alfa Romeo 8 9 Haas 3 10 Williams 0

Formel 1: Preisgeld für die Saison

2019 schüttete Rechteinhaber Liberty Media über eine Milliarde Dollar für die Saison 2018 an die Teams auf. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Prämien deutlich geringer ausfallen.

Grundsätzlich gilt bei der Preisgeld-Auszahlung der Formel 1: Je besser die WM-Platzierung, desto größer wird der Anteil. Wie auch bei den TV-Geldern in der Bundesliga gibt es noch mehrere Bonuszahlungen. Sprich: Wer lange dabei ist, bekommt auch mehr.

Ferrari bringt die "Long Standing Team"-Sonderregelung allein 73 Millionen US-Dollar ein. Daher bekam die Scuderia für die 2018er-Saison auch meisten vom Kuchen ab.

Folgende Parameter sind dafür entscheidend (als Beispiel dient die Saison 2018):

C1: Column 1 - 35 Millionen US-Dollar für jedes Team, welches in den letzten drei Jahren zweimal unter die Top 10 der Team-WM kam

Column 1 - 35 Millionen US-Dollar für jedes Team, welches in den letzten drei Jahren zweimal unter die Top 10 der Team-WM kam C2: Column 2 - Geld für die WM-Platzierung 2018

Column 2 - Geld für die WM-Platzierung 2018 LST: Long Standing Team - Sonderzahlung an Ferrari

Long Standing Team - Sonderzahlung an Ferrari CCB: Constructors Championship Bonus - Sonderzahlung an Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren (vereinbart bei der letzten Vertragsverhandlung)

Constructors Championship Bonus - Sonderzahlung an Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren (vereinbart bei der letzten Vertragsverhandlung) Diverse: Zusatz-Boni (z.B. Geschichts-Bonus für Williams)

Formel 1: Preisgeld für die Saison 2018

So sah die Verteilung für die Saison 2018 aus: