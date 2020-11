Formel 1 - Kein Grip in Istanbul: Red Bull und Ferrari im Training vorne

Eine Rutschpartie zum Auftakt des Großen Preises der Türkei hat in der Formel 1 die Hoffnungen auf ein spannendes Wochenende genährt. Im freien Training von Istanbul drehte am Freitag Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) die schnellste Runde, überraschend gefolgt von Charles Leclerc (Monaco) im Ferrari. Erst mit einigem Abstand folgte dahinter das Mercedes-Duo Valtteri Bottas (Finnland) und Lewis Hamilton (Großbritannien). Sebastian Vettel (Heppenheim) kam im Ferrari über Rang acht nicht hinaus.

Hamilton kann im Rennen am Sonntag seinen siebten WM-Titel perfekt machen und damit den Rekord von Michael Schumacher einstellen. Kommt er vor Bottas ins Ziel, genügt das für den Gesamtsieg.

Allerdings bleiben die Bedingungen am Wochenende schwer absehbar. Rund um das Qualifying am Samstag soll es regnen, ohnehin bietet der neue Asphalt auf dem Istanbul Park Circuit kaum Grip und stellte die Fahrer schon am Freitag vor einige Probleme. Auch die niedrigen Temperaturen von rund 16 Grad tragen ihren Teil zu den Schwierigkeiten bei.