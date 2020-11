Snooker-Star Ronnie O'Sullivan lästert über Lewis Hamilton: "Sogar Tyson Fury hat mehr erreicht"

Zählt der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton zu den größten Sportlern aller Zeiten? Eindeutig nein, meint Snooker-Star Ronnie O'Sullivan . Er ordnet Hamilton sogar hinter Box-Weltmeister Tyson Fury ein.

Für die Daily Mail sollte der exzentrische sechsmalige Snooker-Weltmeister den siebten F1-Titel von Hamilton historisch einordnen.

"Sieben Weltmeisterschaftstitel zu gewinnen ist fantastisch für Lewis, aber wenn dein Auto schneller über die Strecke fährt, kannst du dir ein paar Fehler mehr leisten und kommst trotzdem damit durch", erklärte er, "wenn du ein Auto hast, das pro Runde eine Sekunde schneller ist als die anderen, ist der Einzige, den er theoretisch schlagen muss, sein Teamkollege Bottas, der damit zufrieden, ist die zweite Geige zu spielen."

Die Vorstellungen von Hamilton bei den Rennen seien vergleichbar "wie Zigarre rauchend mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, eine Hand am Lenkrad." Der 44-Jährige ist deshalb froh, dass beim Snooker alle Spieler die gleichen Voraussetzungen haben: "Ich hätte mich in meiner Karriere nicht so wohlgefühlt, wenn ich an einem Tisch gespielt hätte, bei dem meine Taschen größer sind als die meiner Gegner."

Sein Fazit ist deshalb klar: Die größten Sportler sind für O'Sullivan Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Phil Taylor, Tiger Woods, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Hamiltons Titel würden weniger Bedeutung haben "als die eines Federer, der seinen Gegnern unter denselben Voraussetzungen gegenübertritt, oder Kipchoge, der im Laufen dieselben Wettbewerbsbedingungen wie alle anderen hat."

Selbst Boxer Tyson Fury genießt bei "The Rocket" mehr Respekt als Hamilton, "weil er gegen jeden Gegner jederzeit an jedem Ort kämpfen würde."