Formel 1 - Großer Preis von Bahrain: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Kann Sebastian Vettel heute beim Großen Preis von Bahrain an seine beste Leistung der Saison vor zwei Wochen in Istanbul anschließen? Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Rennen in as-Sachir heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Los geht es mit dem Großen Preis von Bahrain heute um 14.10 Uhr. Die F1-Boliden starten heute auf folgenden Reifenmischungen: C2, C3 oder C4. Damit soll sichergestellt werden, dass auf jeden Fall zwei Stopps erfolgen, um mehr Spannung zu erzeugen.

Formel 1, Bahrain-GP: Die Startaufstellung

Wieder einmal geht das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas gefolgt von Red-Bull-Pilot Max Verstappen an den Start.

Position Fahrer Team Zeit 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:27.264 2. Valtteri Bottas Mercedes 1:27.553 3. Max Verstappen Red Bull 1:27.678 4. Alexander Albon Red Bull 1:28.274 5. Sergio Perez Racing Point 1:28.322 6. Daniel Ricciardo Renault 1:28.417 7. Esteban Ocon Renault 1:28.419 8. Pierre Gasly AlphaTauri 1:28.448 9. Lando Norris McLaren 1:28.542 10. Daniil Kwjat AlphaTauri 1:28.618 11. Sebastian Vettel Ferrari 12. Charles Leclerc Ferrari 13. Lance Stroll Racing Point 14. George Russell Williams 15. Carlos Sainz McLaren 16. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 17. Kimi Räikkönen Alfa Romeo 18. Kevin Magnussen Haas 19. Roman Grosjean Haas 20. Nicholas Latifi Williams

Formel 1, Bahrain-GP: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Das Rennen von Bahrain läuft heute im deutschen Free-TV. RTL ist mit dem gestrigen Qualifying in die Übertragung eingestiegen und beginnt den Rennsonntag um 13.15 Uhr mit Vorberichten sowie einer Dokumentation über Mick Schumacher. Zum Rennen erwarten euch dort Heiko Waßer und Christian Danner.

Sky zeigt alle Events der Formel 1, vom 1. Freien Training bis zum spannenden Finish des Rennens auf Sky Sport 2 HD. Der Pay-TV-Sender beginnt die Berichterstattung heute um 14 Uhr mit Sascha Roos, Peter Hardenacker und Ralf Schumacher.

Beide Sender bieten auch eine kostenpflichtige Version ihrer Übertragung als Livestream an.

Auch der hauseigene Formel-1-Sender F1 TV bietet eine kostenpflichtige Übertragung an.

Formel 1, Bahrain-GP: Das Rennen heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, müsst Ihr natürlich trotzdem nichts von der Action des Bahrain-GPs verpassen! Der SPOX-Liveticker versorgt Euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen aus as-Sachir.

Hier entlang zum Liveticker zum Großen Preis von Bahrain.

Formel 1: Der WM-Stand vor dem 15. von 17 Rennen

Lewis Hamilton hat sich vor zwei Wochen beim großen Preis der Türkei den siebten Weltmeister-Titel seiner Karriere gesichert. Sein Rennstall Mercedes hatte sich den Titel in der Konstrukteurswertung bereits zwei Wochen zuvor gesichert.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 307 2 Valtteri Bottas Mercedes 197 3 Max Verstappen Red Bull 170 4 Sergio Perez Racing Point 100 5 Charles Leclerc Ferrari 97 6 Daniel Ricciardo Renault 96 7 Carlos Sainz McLaren 75 8 Lando Norris McLaren 74 9 Alexander Albon Red Bull 70 10 Pierre Gasly AlphaTauri 63

Konstrukteurswertung: