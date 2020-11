Formel 1 - Großer Preis von Bahrain: Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Bahrain zu Gast. Heute steht das Qualifying im Königreich an. Wir zeigen Euch, wo Ihr dies live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Drei Rennen sind in dieser Saison noch zu absolvieren, dieses Wochenende steht das erste von zwei Rennen in Bahrain an, ehe die Formel 1 zum alljährlichen Saisonfinale nach Abu Dhabi reist.

Formel 1 Qualifying, Großer Preis von Bahrain: Datum, Uhrzeit, Zeitplan

Das Qualifying zum Großen Preis von Bahrain steigt am heutigen Samstag um 15 Uhr auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir. Am Mittag steht jedoch zunächst das 3. Freie Training an (12 bis 13 Uhr).

Der Rennstart ist für den morgigen Sonntag 15.10 Uhr terminiert.

Formel 1, Bahrain-GP: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Session 28.11.2020 12 bis 13 Uhr 3. Freies Training 28.11.2020 15 bis 16 Uhr Qualifying 29.11.2020 15.10 Uhr Rennen

Formel 1 - GP von Bahrain: Qualifying heute live im TV und Livestream

Um das Qualifying zum Großen Preis von Bahrain live zu sehen, habt Ihr mehrere Optionen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es eine Übertragung im Free-TV. In Deutschland kümmert sich RTL darum, dort beginnen die Vorberichte um 14.45 Uhr. ORF 1 ist der übertragende Sender in Österreich, SRF Info in der Schweiz - dort startet die Übertragung jeweils um 14.55 Uhr.

Zudem könnte Ihr alle Sessions des Wochenendes mit dem hauseigenen Streaming-Dienst der Formel 1, F1 TV, live verfolgen. Für 7,99 Euro im Monat bekommt Ihr zusätzlich exklusive Kameraeinstellungen und Hintergrundinfos geboten.

Livestreams bieten auch die TV-Sender an. RTL via TVNOW, ORF und SRF auf ihren jeweiligen Webseiten.

Formel 1, Bahrain-GP heute im Liveticker

Neben der Übertragung im TV und Livestream könnt Ihr das Qualifying auch im Liveticker bei SPOX verfolgen - hier verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Formel 1: Der WM Stand nach 14 von 17 Rennen

In beiden Wertungen sind die Entscheidungen bereits gefallen. Lewis Hamilton schnappte sich am vergangenen Wochenende seinen siebten WM-Titel in der Fahrerwertung. Bei den Konstrukteuren ist Mercedes schon seit geraumer Zeit nicht mehr einzuholen.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 307 2 Valtteri Bottas Mercedes 197 3 Max Verstappen Red Bull 170 4 Sergio Perez Racing Point 100 5 Charles Leclerc Ferrari 97 6 Daniel Ricciardo Renault 96 7 Carlos Sainz McLaren 75 8 Lando Norris McLaren 74 9 Alexander Albon Red Bull 70 10 Pierre Gasly AlphaTauri 63

Konstrukteurswertung: