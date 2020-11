Formel 1, Bahrain-GP: Das Rennen im Liveticker

Der große Preis von Bahrain steigt heute um 15.10 in Sakhir. Für Weltmeister Lewis Hamilton geht es um nichts mehr, Sebastian Vettel will nach seinem Podestplatz in Istanbul nachlegen! SPOX begleitet das Formel-1-Rennen im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Der Bahrain-GP heute im Liveticker: Vor Beginn

Sebastian Vettel kann in dieser Saison nicht annähernd an seine Weltmeister-Form anschließen, zeigte vor zwei Wochen in Istanbul allerdings seine bisher beste Leistung in 2020 und belegte den dritten Platz.

Höchstspannend bleibt jedoch unter anderem der Kampf um den zweiten Platz. Dort ist Max Verstappen von Red Bull (170 Punkte) Hamiltons Mannschaftskollegen Valtteri Bottas (197 Punkte) eng auf den Fersen.

Lewis Hamilton steht bereits seit dem Türkei-GP vor zwei Wochen als Weltmeister der Saison 2020 fest und zieht mit seinem siebten Titel gleich mit Michael Schumacher.

Herzlich willkommen zum heutigen Formel-1-Liveticker aus Sakhir! Ab 15 Uhr bekommt Ihr hier regelmäßige Updates zum Großen Preis von Bahrain.

Formel 1, Bahrain-GP: Die Startaufstellung

Die Top-3 in der Startaufstellung sehen wir in diesem Jahr nicht zum ersten Mal: Hamilton, Bottas, Verstappen. Sebastian Vettel startet von Position elf.

Position Nr. Fahrer Nationalität Team Zeit 1. 44 Lewis Hamilton Großbritannien Mercedes 1.27.264 2. 77 Valtteri Bottas Finnland Mercedes 1.27.553 3. 33 Max Verstappen Niederlande Red Bull 1.27.678 4. 23 Alexander Albon Thailand Red Bull 1.28.274 5. 11 Sergio Perez Mexiko Racing Point 1.28.322 6. 3 Daniel Ricciardo Australien Renault 1.28.417 7. 31 Esteban Ocon Frankreich Renault 1.28.419 8. 10 Pierre Gasly Frankreich AlphaTauri 1.28.448 9. 4 Lando Norris Großbritannien McLaren 1.28.542 10. 26 Daniil Kwjat Russland AlphaTauri 1.28.618 11. 5 Sebastian Vettel Deutschland Ferrari 1.29.149

Formel 1, Bahrain-GP: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Das Rennen des Großen Preises von Bahrain ist heute im Free-TV bei RTL zu sehen. Der Privatsender steigt schon um 13.15 Uhr mit der Berichterstattung ein.

Ebenfalls sehen könnt Ihr das Rennen bei Sky oder dem Formel-1-Network F1 TV. Alle drei Anbieter zeigen das Rennen heute auch im Livestream, allerdings braucht Ihr für jeden der Streams ein entsprechendes Abonnement.

Formel 1: Der WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrerwertung:

Sebastian Vettel könnte nach seinem dritten Platz beim Türkei-GP heute den Rückstand auf eine Top-10-Platzierung in der Gesamtwertung verkürzen. Der deutsche Ferrari-Pilot steht aktuell auf Platz 13 (33 Punkte).

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 307 2 Valtteri Bottas Mercedes 197 3 Max Verstappen Red Bull 170 4 Sergio Perez Racing Point 100 5 Charles Leclerc Ferrari 97 6 Daniel Ricciardo Renault 96 7 Carlos Sainz McLaren 75 8 Lando Norris McLaren 74 9 Alexander Albon Red Bull 70 10 Pierre Gasly AlphaTauri 63

Konstrukteurswertung:

Noch dominanter als Lewis Hamilton war in dieser Formel-1-Saison nur sein Konstrukteursteam Mercedes, das den WM-Titel in dieser Wertung schon nach zwölf Rennen erobert hatte.