Formel 1 - Weiterer Coronafall: Mercedes zieht mehrere Teammitglieder zurück

Das Formel-1-Weltmeisterteam Mercedes hat nach Bekanntgabe eines Coronafalls in den eigenen Reihen am Freitag einen weiteren positiven und einen uneindeutigen Befund vermeldet. Dies gab ein Teamsprecher am Rande des Großen Preises der Eifel (Sonntag, 14.10 Uhr im Liveticker) bekannt, nachdem sämtliche Teammitglieder am Nürburgring erneut getestet worden waren.

"In Übereinstimmung mit den Protokollen werden vier weitere Teammitglieder, die alle negativ getestet wurden, nicht mehr für die Teilnahme am Wochenende zur Verfügung stehen", hieß es weiter. Bei den Betroffenen handele es sich weder um die beiden Fahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas noch um weitere der Öffentlichkeit bekannte Teamvertreter.

"Sechs Ersatzmitglieder sind aus dem Vereinigten Königreich angereist und werden die Rollen im Team ausfüllen", erklärte Mercedes. Man arbeite eng mit dem Weltverband FIA und der Formel 1 zusammen.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff erklärte am Freitag bei der Pressekonferenz der Teamchefs: "Das ist sicherlich keine gute Situation, denn jeder der Betroffenen ist wichtig fürs Team. Aber ich denke, mit solchen Dingen werden wir eine ganze Weile leben müssen."

Die Formel 1 hat seit dem Saisonstart Anfang Juli in Österreich nach offiziellen Angaben (Stand: 2. Oktober) in der Motorsport-Blase mehr als 54.000 Tests durchgeführt, die Zahl der positiv Getesteten lag vor Wochenfrist bei 27. Allerdings wurden 17 dieser Fälle zwischen dem 18. September und dem 1. Oktober registriert.

Bis Donnerstag war lediglich ein Teammitglied nach offiziellen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden: Der mexikanische Racing-Point-Pilot Sergio Perez verpasste wegen der Infektion die beiden Rennen in Silverstone Anfang August, der Emmericher Nico Hülkenberg ersetzte ihn.