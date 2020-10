Die Formel 1 ist zurück am Nürburgring. Nico Hülkenberg sprang gestern Mittag ein und wird heute Lance Stroll vertreten. Kann Sebastian Vettel ein Erfolgserlebnis feiern und knackt Lewis Hamilton den Siegrekord von Michael Schumacher? Den Großen Preis der Eifel könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Formel 1: Der Große Preis der Eifel heute im Liveticker

Vor Beginn:

Während Charles Leclerc an die vorderen Ränge anklopfen konnte, war Sebastian Vettel mal wieder chancenlos. Der Heppenheimer hat von Rang 11 immerhin freie Reifenwahl.

Vor Beginn:

Erneut hatte Valtteri Bottas die Nase im Qualifying vorn. Der Finne setzte sich vor Lewis Hamilton und Max Verstappen durch. Nico Hülkenberg ersetzte Lance Stroll, der krankheitsbedingt ausfiel, erst zum Qualifying. Mit nur wenigen Runden reichte es nur für Rang 20.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Rennstart ist dieses Mal nicht um 15.10 Uhr, sondern bereits um 14.10 Uhr.

Formel 1: Der Ungarn-GP heute im TV und Livestream

Der Große Preis der Eifel, der aus rechtlichen Gründen nicht Großer Preis von Deutschland heißen darf, wird wie üblich live auf RTL und Sky zu sehen sein. Die kostenfreie Variante bekommt Ihr im TV bei RTL, für den Livestream via TVNOW benötigt Ihr ein Abonnement. Bereits ab 13 Uhr beginnt die Vorberichterstattung.

Auch Sky-Kunden kommen natürlich in den Genuss des Rennens. Genau wie bei RTL beginnt hier die Übertragung um 13 Uhr, ebenfalls im TV oder per Livestream via Sky Go. Das Duo aus Sascha Roos und Ralf Schumacher wird den GP kommentieren.

Möchtet Ihr frei aus verschiedenen Perspektiven wählen, könnt ihr auf den Livestream der Formel 1, F1 TV, zurückgreifen, den Ihr hier findet. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Formel 1, GP der Eifel: Startaufstellung

Trotz nur weniger Runden war Nico Hülkenberg nur fünf Zehntel vom Q2 entfernt. Alexander Albon hatte mal wieder massig Rückstand auf Teamkollege Max Verstappen.