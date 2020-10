Formel 1: Das Qualifying in Imola heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Formel-1-Zirkus macht an diesem Wochenende in Imola Halt, wo heute Nachmittag das Qualifying ansteht. Wo Ihr die Session live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Formel 1 - Emilia-Romagna-GP: Das Wochenende im Überblick

Anders als an den Wochenenden zuvor wird es in Imola nur ein Freies Training geben. Dieses soll am Samstag vor dem Qualifying stattfinden. Damit testet man die Prozedur für die Regeländerungen im Jahr 2022, bei denen es künftig nur noch zwei statt drei Tage mit Rennbetrieb geben soll.

Datum Uhrzeit Session 31.10.2020 10 Uhr 1. Freies Training 31.20.2020 14 Uhr Qualifying 01.11.2020 13.10 Uhr Rennen

Formel 1 - Emilia-Romagna-GP: Das Qualifying heute live im TV und Livestream

Das Qualifying zum Großen Preis der Emilia-Romagna könnt Ihr sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV verfolgen: RTL, Sky und in Österreich ORF1 beginnen jeweils mit der Berichterstattung um 13.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor Start der Qualifikation.

Wenn Ihr zahlreiche Kameraeinstellungen haben wollt und auch die Pressekonferenzen sehen wollt, könnt Ihr auf den kostenpflichtigen Streaming-Dienst der Formel 1, F1 TV, zurückgreifen.

Allen oben genannten Sender bieten ebenfalls Livestreams an. RTL via TVNOW, Sky via SkyGo oder SkyTicket und ORF auf ihrer Webseite.

Formel 1: Die Übertragung im SPOX-Liveticker

Alle F1-Sessions werden auch im SPOX-Liveticker für Euch übertragen.

Formel 1: Die verbleibenden Rennen im Überblick

Insgesamt fünf Rennen stehen noch an. Den Abschluss des Jahres bildet der Große Preis von Abu Dhabi.

Datum Grand Prix 30.10. - 01.11.2020 Emilia-Romagna GP (Imola) 13.11. - 15.11.2020 Türkei (Istanbul) 27.11. - 29.11.2020 Bahrain (Sakhir) 04.12. - 06.12.2020 Bahrain (Sakhir) 11.12. - 13.12.2020 VAE (Abu Dhabi)

F1: Alfa Romeo bestätigt Räikkönen und Giovinazzi

Mick Schumacher bleibt für den Aufstieg in die Formel 1 zur kommenden Saison nur noch die Option Haas. Alfa Romeo, das lange als wahrscheinlichste Adresse für den Spitzenreiter der Formel 2 galt, gab am Freitagvormittag die Verlängerung der Verträge von Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen (41) und des Italieners Antonio Giovinazzi (26) bis Ende 2021 bekannt.

Der US-Rennstall Haas, wie Alfa Romeo ein Kundenteam von Ferrari, hatte in der Vorwoche am Rande des Großen Preises von Portugal die Trennung von Romain Grosjean und Kevin Magnussen zum Jahresende bekannt gegeben.

Die Beförderung des von Ferrari geförderten Schumacher (21) in die Königsklasse ist ungeachtet der Alfa-Entscheidung weiter wahrscheinlich. Spätestens seit Schumachers Nominierung für einen Trainingseinsatz am Nürburgring Mitte Oktober für Alfa Romeo galt der Rennstall unter Sauber-Führung allerdings als Option Nummer eins.

Formel 1: Der WM Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 256 2 Valtteri Bottas Mercedes 179 3 Max Verstappen Red Bull 162 4 Daniel Ricciardo Renault 80 5 Charles Leclerc Ferrari 75 6 Sergio Perez Racing Pont 74 7 Lando Norris McLaren 65 8 Alexander Albon Red Bull 64 9 Pierre Gasly AlphaTauri 63 10 Carlos Sainz McLaren 59

Kontrukteurswertung: