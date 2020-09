Mick Schumacher bald in der Formel 1? "Einfach mein Ding weitermachen"

Ohne sich allzu viele Gedanken über die Formel 1 zu machen, will Mick Schumacher als aktueller Spitzenreiter der Formel-2-Gesamtwertung "einfach mein Ding weitermachen". Das sagte der 21-Jährige im Gespräch mit RTL/ntv.

"Es heißt schon etwas, wenn man Formel-2-Weltmeister ist", meinte Schumacher: "Natürlich macht es auf einen aufmerksam. Aber es ist nicht gegeben, dass es dann genau zu dieser Zeit einen Sitz (in der Formel 1, d. Red.) gibt."

Sechs Rennen vor Ende der Saison führt Schumacher das Tableau der Formel 2 mit 161 Punkten vor dem Briten Callum Ilott (153), Christian Lundgaard aus Dänemark (145) und seinem Prema-Teamkollegen Robert Schwarzman (Russland/140) an.

Spekuliert wird zudem über einen ersten Start bei einem Formel-1-Training noch in diesem Jahr. "Wenn er so weitermacht, wird er bestimmt bald in der Formel 1 fahren", schrieb Ross Brawn, Sportchef der Formel 1, in seiner aktuellen Kolumne. Auch Ferrari-Boss Mattia Binotto ist optimistisch: "Ich denke, dass Mick große Chancen hat, möglicherweise nächstes Jahr in der Formel 1 zu fahren."

Sein Ziel sei es aber zunächst, sich als Fahrer weiterzuentwickeln "und nach dem kompletten Rennfahrer zu streben", erklärte Schumacher. In diesem Jahr sei das mehr als je zuvor auch davon abhängig: "Was macht das Auto? Schafft das Auto es über die Linie, weil doch das eine oder andere Mal technische Fehler dabei waren." Deshalb könne er sich "nur auf mich konzentrieren und versuchen, den besten Job zu liefern und das Beste aus dem Auto zu holen".

In jedem Fall freut sich der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher über den Verbleib von Sebastian Vettel in der Formel 1. Vettel sei "ein sehr entspannter Typ, von dem ich auch die einen oder anderen Tipps kriege", sagte Schumacher.