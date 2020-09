Formel 1 - GP von Russland: Ort, Datum, TV-Übertragung

Für das zehnte Rennen der Formel-1-Saison 2020 reisen die Piloten nach Russland. Alle Infos zum Ort, Datum und der TV-Übertragung des Wochenendes bekommt Ihr hier.

Formel 1, GP von Russland: Ort, Datum, Zeitplan

Der Große Preis von Russland wird vom 25. bis 27. September ausgetragen. Das Rennwochenende findet in Sochi am Schwarzen Meer statt.

Los geht es am Freitag mit den ersten beiden Freien Trainings. Es folgen ein weiteres Training sowie das Qualifying am Samstag sowie das große Rennen am Sonntag.

Im Sochi Autodrom müssen dann 53 Runden à 5,848 Kilometer zurückgelegt werden, also ingesamt 309,745 Kilometer. Die Piloten durchfahren zwölf Rechts- und sechs Linkskurven.

Datum Uhrzeit Session Freitag, 25. September 11 Uhr 1. Freies Training Freitag, 25. September 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 26. September 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 26. September 15 Uhr Qualifying Sonntag, 27. September 14.10 Uhr Rennen

Formel 1: Der Große Preis von Russland live im TV und Livestream

Wie gewohnt könnt Ihr die Formel 1 sowohl im Pay-TV als auch im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen.

RTL übertägt das Qualifying und das Rennen am Sonntag live (und zeigt die Highlights des 3. Freien Trainings) und bietet außerdem einen Livestream via TVNOW an, dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Sky zeigt alle Sessions live und in voller Länge. Auch beim Pay-TV-Sender ist mittels Sky Go ein Livestream abrufbar. Nicht-Kunden können sich mit dem Sky Ticket Zugriff verschaffen.

Die Formel 1 bietet zudem eine Berichterstattung auf dem hauseigenen Sender F1TV an. Auch dort gibt es alle Sessions zu sehen, zudem stehen Pressekonferenzen und zusätzliche Kameraeinstellungen bereit.

Formel 1: Alle Sessions des Russland-GPs im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr auch ohne Bewegtbilder das gesamte Wochenende über auf dem neuesten Stand bleiben. Zu allen Sessions werden ausführliche Liveticker zu den Geschehnissen aus Sotschi angeboten. Hier die Übersicht:

Formel 1: Die restlichen Rennen im Überblick

Nach sieben Jahren kehrt die Formel 1 im Anschluss an den Russland-GP endlich wieder auf den Nürburgring zurück. Damals gewann Sebastian Vettel das Rennen in der Eifel sowie in der Folge auch die WM. Bis zu 20.000 Rennsportfans dürfen am Wochenende an der Strecke sein.

Datum Grand Prix 09.10. - 11.10.2020 GP der Eifel (Nürburgring) 23.10. - 25.10.2020 Portugal GP (Portimao) 30.10. - 01.11.2020 Emilia-Romagna GP (Imola) 13.11. - 15.11.2020 Türkei (Istanbul) 27.11. - 29.11.2020 Bahrain (Sakhir) 04.12. - 06.12.2020 Bahrain (Sakhir) 11.12. - 13.12.2020 VAE (Abu Dhabi)

Formel 1: Der WM-Stand nach 9 von 17 Rennen

Sechs der neun bisherigen Rennen entschied Weltmeister Lewis Hamilton für sich und steht in der Fahrerwertung deutlich an der Spitze. Sebastian Vettel befindet sich nicht einmal in der Top 10.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 190 2 Valtteri Bottas Mercedes 135 3 Max Verstappen Red Bull 110 4 Lando Norris McLaren 65 5 Alexander Albon Red Bull 63 6 Lance Stroll Racing Point 57 7 Daniel Ricciardo Renault 53 8 Charles Leclerc Ferrari 49 9 Sergio Perez Racing Point 44 10 Pierre Gasly AlphaTauri 43

Konstrukteurswertung: