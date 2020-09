Formel 1: Der Große Preis der Toskana in Mugello heute im Liveticker

Eine Woche nach dem Sensationssieg von Pierre Gasly in Monza dreht die Formel 1 in Mugello ihre Runden. Traditionsrennstall Ferrari feiert auf seiner Heimstrecke seinen 1000. Grand Prix. Hier könnt Ihr den Großen Preis der Toskana im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1: Der Große Preis der Toskana im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Jubiläum wird durch die Neuigkeiten rund um Sebastian Vettel etwas in den Schatten gestellt. Der vierfache Weltmeister schließt sich kommende Saison Aston Martin, also dem aktuellen Racing-Point-Team, an. Sergio Perez wird den Rennstall nach Saisonende dafür verlassen müssen.

Vor Beginn: Da passt es, dass Ferrari heute seinen 1000. Grand Prix der Stallgeschichte bestreitet. Aus diesem Anlass hat der Dienstwagen von Charles Leclerc und Sebastian Vettel an diesem Wochenende auch eine besondere dunkelrote Lackierung.

Vor Beginn: Erstmals in der Geschichte der Formel 1 findet ein Rennen auf dem Autodromo Internazionale del Mugello statt. Die Rennstrecke ist Eigentum von Ferrari und wird normalerweise für Testfahrten der Scuderia verwendet.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zum Großen Preis der Toskana in Mugello.

Formel 1: Großer Preis der Toskana live im TV und Livestream

Das Rennen ist im Free-TV bei RTL zu sehen. Dabei müsst Ihr Euch allerdings auf Werbeunterbrechungen einstellen. Ohne Werbepausen ist der Große Preis der Toskana beim Pay-TV-Sender Sky und beim eigenen Streamingdienst der F1, F1.tv, zu sehen.

RTL und Sky bieten zudem beide auch einen Livestream des Rennens an. Sowohl der RTL-Livestream als auch der Sky-Livestream sind allerdings kostenpflichtig.

© imago images / HochZwei

F1-Saison 2020: Der aktuelle WM-Stand

Die Fahrerwertung nach acht von 17 Rennen:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 164 2 Valtteri Bottas Mercedes 117 3 Max Verstappen Red Bull 110 4 Lance Stroll Racing Point 57 5 Lando Norris McLaren 57 6 Alexander Albon Red Bull 48 7 Charles Leclerc Ferrari 45 8 Pierre Gasly AlphaTauri 43 9 Carlos Sainz Jr. McLaren 41 10 Daniel Ricciardo Renault 41

Die Konstrukteurswertung nach acht von 17 Rennen:

Platz Team Punkte 1 Mercedes 281 2 Red Bull 158 3 McLaren 98 4 Racing Point 82* 5 Renault 71 6 Ferrari 61 7 AlphaTauri 47 8 Alfa Romeo 2 9 Haas 1 10 Williams 0

*Racing Point hat wegen Verstößen gegen das sportliche Reglement einen Punktabzug von 15 Punkten erhalten.