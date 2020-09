Formel 1, GP in Italien: Das 1. und 2. Freie Training heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch in dieser Woche gastiert die Formel 1 wieder in Italien. Wie Ihr das 1. und 2. freie Training heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Grand Prix der Toskana ist das 9. Rennen der Formel-1-Saison 2020, die so anders läuft als die vorigen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

GP der Toskana, 1. und 2. freies Training: Termin, Ort, Uhrzeiten

Los geht's am heutigen Freitag, den 11. September, ab 11 Uhr. Dann startet das erste Freie Training. Um 15 Uhr folgt dann das zweite Freie Training.

Morgen geht es ab 12 Uhr mit dem dritten Freien Training weiter, ehe um 15 Uhr das Qualifying ansteht. Das Rennen startet wie gewohnt am Sonntag um 15.10 Uhr.

Gefahren wird dem Autodromo Internazionale del Mugello, der etwas nördlich von Florenz liegt. Normalerweise finden hier keine Formel-1-Rennen, sondern lediglich Testfahren statt.

Vor allem Ferrari, Eigentümer des Circuits, testet hier häufig seine Fahrzeuge und Fahrer. 2020 findet die erste Austragung eines Formel-1-Rennens in Mugello überhaupt statt.

© imago images / motorsport images

Formel 1, GP in Italien: Das 1. und 2. Freie Training heute live im TV und Livestream

Das erste Freie Training wird heute im TV nur bei Sky zu sehen sein. Darüber hinaus seid Ihr im Livestream von n-tv oder mit F1-TV live dabei.

Beim zweiten Freien Training verhält es sich ähnlich, hinzu kommt allerdings eine Übertragung im Free-TV: n-tv zeigt Euch die Probeläufe live.

Zudem habt Ihr die Möglichkeit, beide freien Trainings im Livestream via SkyGo-App zu verfolgen. Dieser steht allerdings nur zahlenden Kunden zur Verfügung.

Formel 1 im Liveticker: Das 1. und 2. Freie Training heute live

Live dabei seid Ihr auch bei uns, in den SPOX-Livetickern verpasst Ihr garantiert nichts.

Formel 1: Diese Nationen gewannen die meisten Rennen © imago images / Motorsport Poolfoto 1/24 Pierre Gasly hat beim Italien-GP den ersten französischen Sieg seit 1996 eingefahren. Für SPOX ein willkommener Anlass zu zeigen, welche Nation im Ranking der Formel-1-Siege die Nase vorn hat. © imago images / Motorsport Images 2/24 Platz 22 - VENEZEULA: 1 Sieg durch Pastor Maldonado. © imago images / HochZwei 3/24 Platz 22 - POLEN: 1 Sieg durch Robert Kubica. © imago images / ZUMA Press 4/24 Platz 20 - MONACO: 2 Siege durch Charles Leclerc. © imago images / Motorsport Images 5/24 Platz 20 - MEXIKO: 2 Siege durch Pedro Rodriguez. © imago images / Crash Media Group 6/24 Platz 18 - SCHWEIZ: 7 Siege durch Clay Regazzoni (5) und Jo Siffert (2). © imago images / Motorsport Images 7/24 Platz 18 - KOLUMBIEN: 7 Siege durch Juan Pablo Montoya. © imago images / Motorsport Images 8/24 Platz 17 - NIEDERLANDE: 9 Siege durch Max Verstappen. © imago images / Motorsport Images 9/24 Platz 16 - SÜDAFRIKA: 10 Siege durch Jody Scheckter. © imago images / Motorsport Images 10/24 Platz 15 - BELGIEN: 11 Siege durch Jacky Ickx (8) und Thierry Boutsen (3). © imago images / Crash Media Group 11/24 Platz 13 - SCHWEDEN: 12 Siege durch Ronnie Peterson (10), Joakim Bonnier (1) und Gunnar Nilsson (1). © imago images / Motorsport Images 12/24 Platz 13 - NEUSEELAND: 12 Siege durch Denis Hulme (8) und Bruce McLaren (4). © imago images / Motorsport Images 13/24 Platz 12 - KANADA: 17 Siege durch Jacques Villeneuve (11) und Gilles Villeneuve (6). © imago images / Motorsport Images 14/24 Platz 11 - SPANIEN: 32 Siege durch Fernando Alonso. © imago images / Motorsport Images 15/24 Platz 10 - USA: 33 Siege durch 15 Fahrer. Meiste Siege: Mario Andretti (12), Daniel Gurney (4) und Philip Hill (3). © imago images / Motorsport Images 16/24 Platz 9 - ARGENTINIEN: 38 Siege durch Juan Manuel Fangio (24), Carlos Reutermann (12) und Jose Froilan Gonzalez (2). © imago images / Werek 17/24 Platz 8 - ÖSTERREICH: 41 Siege durch Niki Lauda (25), Gerhard Berger (10) und Jochen Rindt (6). © imago images / UIG 18/24 Platz 7 - AUSTRALIEN: 42 Siege durch 4 Fahrer. Meiste Siege: Jack Brabham (14), Alan Jones (12) und Mark Webber (9). © imago images / Motorsport Images 19/24 Platz 6 - ITALIEN: 43 Siege durch 15 Fahrer. Meiste Siege: Alberto Ascari (15), Riccardo Patrese (6), und Michele Alboreto/Guiseppe Farina (je 5). © imago images / HochZwei 20/24 Platz 5 - FINNLAND: 55 Siege durch 5 Fahrer. Meiste Siege: Kimi Räikkönen (21), Mika Häkkinen (20) und Valtteri Bottas (8). © imago images / Motorsport Images 21/24 Platz 4 - FRANKREICH: 80 Siege durch 13 Fahrer. Meiste Siege: Alain Prost (51), Rene Arnoux (7) und Jacques Laffite (6). © imago images / HochZwei 22/24 Platz 3 - BRASILIEN: 101 Siege durch 6 Fahrer. Meiste Siege: Ayrton Senna (41), Nelson Piquet (23) und Emerson Fittipaldi (14). © imago images / Crash Media Group 23/24 Platz 2 - DEUTSCHLAND: 179 Siege durch 7 Fahrer. Meiste Siege: Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) und Nico Rosberg (23). © imago images / LaPresse 24/24 Platz 1 - GROßBRITANNIEN: 293 Siege durch 19 Fahrer. Meiste Siege: Lewis Hamilton (89), Nigel Mansell (31) und Jacky Stewart (27).

Lewis Hamilton jagt Michael Schumachers Rekorde

Favorit an diesem Wochenende ist, wie so häufig, Lewis Hamilton. Auch wenn der Brite in der vergangenen Woche nicht über Rang sieben hinauskam, stehen die Zeichen weiterhin auf WM-Sieg.

Sollte dieser ihm gelingen, wäre es der siebte Titel für Hamilton - das schaffte bisher nur Michael Schumacher. Und das ist nicht der einzige Rekord, den Hamilton dem Hürthener abjagen könnte: Mit aktuell 89 GP-Siegen liegt Hamilton nur noch zwei Siege von Schumachers 91 Erfolgen entfernt.

Gewinnt Hamilton also an diesem Wochenende in Mugello, könnte er den Siege-Rekord Schumachers bereits am kommenden Rennwochenende in Sotchi (Russland) einstellen.

Formel 1: Die verbliebenen Rennen im Überblick