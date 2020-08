Formel 1 - GP von Spanien: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel-1-Saison geht heute in die nächste Runde mit dem Grand Prix von Spanien. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Formel 1 - GP von Spanien: Rennstart, Infos zur Strecke

Am heutigen Sonntag findet das sechste Rennen der Saison statt. Nach zwei Wochenenden in Folge auf dem Silverstone Circuit wird heute in Barcelona/Spanien gefahren. Der Circuit de Barcelona-Catalunya misst 4.655 Meter. Das Rennen ist nach 66 Runden entschieden, was insgesamt zu 307,104 km gefahrenen Kilometern führt.

Wie die anderen Grand Prixs, die bisher stattgefunden haben, startet auch das heutige um 15.10 Uhr.

© imago images / HochZwei

Formel 1 - GP von Spanien: Heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt der private Sender RTL das Rennen. Bereits um 14 Uhr startet die Vorberichterstattung. Nach dem Grand Prix gibt es auch die Highlights und die Siegerehrung zu sehen. TVNow bietet den GP von Spanien auch im Livestream an.

Ebenso bietet der Pay-TV-Sender Sky die Übertragung des Rennens auf dem Sender Sky Sport UHD an. Kommentiert wird das Event von Sascha Roos. Der ehemalige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher unterstützt ihn dabei als Experte. Zugang zum Angebot von Sky kann entweder mittels SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket verschafft werden. Beide Optionen sind jedoch mit Kosten verbunden.

Die Formel 1 selbst hat ebenfalls einen Livestream im Angebot - nämlich auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst F1TV.

Formel 1 - GP von Spanien im Liveticker

Auch im Liveticker von SPOX ist das heutige Rennen zu sehen.

Hier entlang, um zum Liveticker: GP von Spanien zu gelangen.

Formel 1 - GP von Spanien: Die Startaufstellung

Erneut holte sich der WM-Führende Lewis Hamilton im Qualifying die Pole Position. Ebenso wenig überraschend folgt auf Platz zwei sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Der Sieger des Jubiläums-Grand-Prix von Silverstone am vergangenen Rennwochenende Max Verstappen führt die zweite Startreihe an.

Sebastian Vettels Horrorsaison geht weiter. Der Heppenheimer kam im Quaylifying nicht über den 11. Platz hinaus.