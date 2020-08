Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Rennen heute live im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag macht die Formel 1 in Belgien Halt. SPOX verrät Euch, wer das Rennen heute live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt,

Lewis Hamilton hat sich mal wieder die Pole Position gesichert, während Sebastian Vettel (14) und Charles Leclerc (13) bereits in Q2 gescheitert sind. Auf den Plätzen zwei und drei befinden sich Valtteri Bottas und Max Verstappen.

Formel 1 - Belgien-GP heute live im TV und Livestream

Der Privatsender RTL überträgt das Rennen in Belgien wie gewohnt. Die Vorberichte und der Countdown zum Großen Preis von Belgien beginnen um 14.00 Uhr, dann begrüßen euch Florian König gemeinsam mit Kai Ebel. Anschließend sind der Kommentator Christian Danner und Heiko Wasser live am Mikrofon von der Partie.

Auxh Livestream von RTL bei TV-Now steht zur Verfügung. Hier könnt Ihr das Rennen ebenfalls live sehen. Der Dienst TVNOW kostet nach einer einmaligen Testphase von 30 Tagen 4,99€/ Monat und ist auch als App verfügbar.

Auch der Pay-TV Sender Sky zeigt das Rennen live ab 14.00 Uhr. Hier ist Sascha Roos zusammen mit Experte Nick Heidfeld am Start. Mit einem gültigen Sky-Abo könnt Ihr Formel 1 auch ganz unkompliziert via Sky Go sehen.

Formel 1 - Belgien-GP: Zeitplan

Gefahren wird auf dem legendären Circuit Spa Francorchamps. Um 15.10 Uhr werden die Ampeln auf grün umgeschalten. Die berühmte Kurve Eau Rouge ist bei einigen Fahrern gefürchtet, wenn es mit ca 200 km/h den Berg hinauf in eine Rechts-Links Kombination geht.

Start: 15.10 Uhr

15.10 Uhr Streckenlänge: 7.004 Meter

7.004 Meter Kurven: 21

21 Streckenrekord: 1:46.286 min, Valtteri Bottas, 2018

1:46.286 min, Valtteri Bottas, 2018 Letzter Sieger: Charles Leclerc

Formel 1: Belgien-GP heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Rennen in Belgien live zu sehen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Hier verpasst Ihr keine Highlights.

F1- Belgien-GP: Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Team Zeit 1 Lewis Hamilton Mercedes 1.41.252 2 Valtteri Bottas Mercedes 1.41.763 3 Max Verstappen Red Bull 1.41.778 4 Daniel Ricciardo Renault 1.42.061 5 Alexander Albon Red Bull 1.42.264 6 Esteban Ocon Renault 1.42.396 7 Carlos Sainz McLaren 1.42.438 8 Sergio Perez Racing Point 1.42.532 9 Lance Stroll Racing Point 1.42.603 10 Lando Norris McLaren 1.42.657 11 Daniil Kwjat AlphaTauri 1.42.730 12 Pierre Gasly AlphaTauri 1.42.745 13 Charles Leclerc Ferrari 1.42.996 14 Sebastian Vettel Ferrari 1.43.261 15 George Russell Williams 1.43.468 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1.43.743 17 Romain Grosjean Haas F1 1.43.838 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.43.950 19 Nicholas Latifi Williams 1.44.138 20 Kevin Magnussen Haas F1 1.44.314

Formel 1: Der WM-Stand nach sechs Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 132 2 Max Verstappen Red Bull 95 3 Valtteri Bottas Mercedes 89 4 Charles Leclerc Ferrari 45 5 Lance Stroll Racing Point 40 6 Alexander Albon Red Bull 40 7 Lando Norris McLaren 39 8 Sergio Perez Racing Point 32 9 Carlos Sainz McLaren 23 10 Daniel Ricciardo Renault 20

Konstukteurswertung: