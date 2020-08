Formel 1 - Großer Preis von Belgien: Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

An diesem Wochenende ist die Formel 1 in Belgien zu Gast. Auf der legendären Strecke in Spa-Francorchamps fahren heute Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. um die Pole Position. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas haben in der bisherigen Saison lediglich einen ernsthaften Konkurrenten im Kampf um die Weltmeisterschaft: Max Verstappen. Der Niederländer schnappte sich den Sieg beim Jubiläums-GP in Silverstone, sonst standen immer die Silberpfeile ganz oben auf dem Podest.

Für Sebastian Vettel läuft es hingegen enorm schlecht. Am vergangenen Rennwochenende wurde er immerhin Siebter und schraubte sein Punktekonto auf 16 Punkte hoch.

Formel 1, Belgien-GP - Qualifying: Ort und Start

Das Qualifying steigt am heutigen Samstag (28. August) um 15 Uhr. Gefahren wird auf der traditionsreichen Strecke im beglischen Spa. Bereits um 12 Uhr können die Teams die letzten Stellschrauben beim 3. Training drehen, um sich auf den Kampf um die Pole perfekt vorzubereiten.

Das Rennen steigt dann wie in den vergangenen Wochen um 15.10 Uhr nach Ablauf der Einführungsrunde. Eine Runde auf dem Kurs dauert etwas über sieben Kilometer bei 44 Rundgängen.

Belgien-GP: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Ereignis 28. August 11 Uhr 1. Freies Training 28. August 15 Uhr 2. Freies Training 29. August 12 Uhr 3. Freies Training 29. August 15 Uhr Qualifying 30. August 15.10 Uhr Rennen

Belgien-GP: Das Qualifying heute live im TV und Livestream

Ihr habt gleich mehrere Möglichkeiten, das Qualifying in Spa live zu sehen. Der Privatsender RTL zeigt sowohl das Zeitfahren als auch das Rennen live im frei empfangbaren Fernsehen. Der Pay-TV-Sender Sky bietet alle Sessions werbefrei im Pay-TV an.

Der Bezahlsender stellt außerdem einen Livestream via SkyGo und Sky-Ticket zur Verfügung. Für beide Optionen benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Gleiches gilt für den hauseigenen Sender der Formel 1. Bei F1TV werden ebenfalls die Freien Trainings übertragen, auch dieser Stream ist aber kostenpflichtig.

Formel 1, Belgien-GP: Das Qualifying im Liveticker

Alle Sessions der Formel 1, darunter auch das Qualifying und das Rennen in Belgien, begleitet SPOX mit ausführlichen Livetickern. Hier geht's zur heutigen Live-Berichterstattung in Textform.

Formel 1: Die WM-Fahrerwertung nach sechs Rennen

Die ersten drei Fahrer (Hamilton, Verstappen und Bottas) haben bereits einen deutlichen Vorsprung auf die restlichen Kontrahenten im Gesamtklassement. Für Vettel ist die Saison nahezu gelaufen.