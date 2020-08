Formel 1 - Großer Preis von Silverstone: Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute steigt beim Großen Preis von Silverstone das Qualifying. Wie Ihr Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir euch hier.

Formel 1 - Großer Preis von Silverstone: Wann findet was statt?

Die Formel 1 startete bereits am gestrigen Freitag mit den ersten beiden Freien Trainings in das Rennwochenende von Silverstone. Heute steht das dritte Freie Training sowie das Qualifying an. Das Rennen, das große Highlight des Grand Prixs, steigt dann am morgigen Sonntag.

Alle Termine steht Ihr hier im Überblick:

Datum Uhrzeit Programm 31. Juli 12:00-13:30 Uhr 1. Freies Training 31. Juli 16:00-17:30 Uhr 2. Freies Training 1. August 12:00-13:00 Uhr 3. Freies Training 1. August 15:00-16:00 Uhr Qualifying 2. August ab 15.10 Uhr Rennen

Formel 1 - Großer Preis von Silverstone: Qualifying heute live im TV und Livestream

Wer Lust hat, das Qualifying am heutigen Nachmittag live zu verfolgen, der kann aus mehreren verschiedenen Übertragungsoptionen wählen. RTL überträgt das Qualifying - genau wie das Rennen am Sonntag - live. Zudem bietet der TV-Sender via TVNow auch einen Livestream des Geschehens an.

Wer lieber auf Sky zurückgreift, der kann das Qualifying auch bei dem Pay-TV-Sender verfolgen. Sky überträgt das gesamte Rennewochenende live und in voller Länge. Sky-Kunden können auch hier auf einen Livestream zurückgreife, das ist via SkyGo möglich.

Auch F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, liefert Bewegtbilder von dem Rennwochenende und hat sogar einige exklusive Kameraeinstellungen im Gepäck. Der Dienst ist kostenpflichtig.

Formel 1 - Großer Preis von Silverstone: Qualifying heute im Liveticker

Wer das Qualifying nicht live sehen will oder kann, kann immer noch auf unseren Liveticker zurückgreifen. Dort kriegt ihr alle Aktivitäten auf der Strecke in Windeseile mitgeteilt und verpasst keine der Zeiten des Events.

Zum Liveticker des Qualifyings geht es hier entlang, zu unserem Liveticker-Kalender gelangt Ihr hier.

Formel 1 - Großer Preis von Silverstone: Der Rennkalender der Saison 2020

Nach dem Großen Preis von Silverstone geht es mit dem 70-jährigen Jubiläums-GP erneut in Silverstone weiter. Vom 14. bis 16. August geht es dann nach Barcelona zum Großen Preis von Spanien.

Datum Grand Prix 31.07. - 02.08.2020 Großbritannien GP ( Silverstone) 07.08. - 09.08.2020 70. Jubiläums GP ( Silverstone) 14.08. - 16.08.2020 Spanien GP ( Barcelona) 28.08. - 30.08.2020 Belgien GP ( Spa-Francorchamps) 04.09. - 06.09.2020 Italien GP ( Monza) 11.09. - 13.09.2020 GP der Toskana (Mugello) 25.09. - 27.09.2020 Russland GP (Sochi) 09.10. - 11.10.2020 GP der Eifel (Nürburgring) 23.10. - 25.10.2020 Portugal GP (Portimao) 30.10. - 01.11.2020 Emilia-Romagna GP (Imola)

Formel 1 - Großer Preis von Silverstone: Die Gesamtwertung

Mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas führen die beiden Mercedes-Piloten die Gesamtwertung klar an. Sebastian Vettel rangiert mit neun Punkten aktuell nurauf Platz zehn.