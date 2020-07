Formel 1 in Österreich: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2020 findet in Österreich statt. Wie Ihr den Großen Preis der Steiermark heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

F1, Großer Preis der Steiermark: Wann und wo findet das Rennen statt?

Wie in der Vorwoche findet das Rennen am Red Bull Ring in Spielberg statt. Da die F1-Saison durch die Coronapandemie verkürzt wird, entschieden sich die Organisatoren, an einigen Strecken mehrere Rennen durchzuführen. So wird beispielsweise auch Silverstone Schauplatz von zwei Rennen in der laufenden Saison sein.

Der Start des Steiermark-GP ist, wie bei Rennen in Europa üblich, auf 15.10 Uhr angesetzt.

Formel 1, Steiermark-GP: Das Rennen im TV und Livestream

Formel-1-Fans haben die Wahl zwischen der Übertragung bei Sky und RTL. Beim Pay-TV-Sender beginnen die Vorberichte bereits um 14 Uhr, um 15.05 Uhr beginnt die Übertragung des Rennens mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher. Sky überträgt das Rennen auch Livestream via Sky Go. Nicht-Sky-Kunden können einen Tagespass via Sky Ticket kaufen, um so das Rennen sehen zu können.

RTL zeigt das Rennen zwar im Free-TV, dafür aber nicht in voller Länge, sondern mit Werbepausen. Auch beim Free-TV-Sender beginnen die Vorberichte um 14 Uhr. Der Sender bietet außerdem auch einen Livestream über die Plattform TV Now an. Dafür wird allerdings ein kostenpflichtiger Zugang benötigt, den ersten Monat lang ist die Plattform aber kostenlos.

Zudem ist das Rennen auch über den eigenen Streamingdienst der Formel 1, F1TV, zu sehen. In Deutschland ist es aktuell allerdings nur möglich, ein 7,99 Euro teures Monatsabo bei dem Anbieter abzuschließen.

Formel 1, Großer Preis der Steiermark: Das Rennen im Liveticker

Solltet Ihr das Rennen nicht im TV oder Livestream sehen können, bleibt Ihr auch im SPOX-Liveticker auf dem neuesten Stand. Hier kommt Ihr zum Liveticker des Großen Preises der Steiermark.

Steiermark-Grand-Prix: Startaufstellung

Erneut desolat verlief das Qualifying für Ferrari: Sebastian Vettel belegte in Q3 den zehnten und letzten Platz, Charles Leclerc verpasste sogar den letzten Qualifikationsdurchgang.

Platz Fahrer Team Zeit 1. Hamilton Mercedes 1:19.273 2. Verstappen Red Bull 1:20.489 3. Sainz McLaren 1:20.671 4. Bottas Mercedes 1:20.701 5. Ocon Renault 1:20.922 6. Albon Red Bull 1:21.011 7. Gasly AlphaTauri 1:21.028 8. Ricciardo Renault 1:21.192 9. Norris McLaren 1:20.925 *Strafe 10. Vettel Ferrari 1:21.651

© GEPA

Formel 1: Die Fahrerwertung nach dem Österreich-GP

Im ersten Rennen der Saison fuhren Valtteri Bottas, Charles Leclerc und Lando Norris auf die Podestplätze.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Valtteri Bottas Mercedes 25 2 Charles Leclerc Ferrari 18 3 Lando Norris McLaren 16 4 Lewis Hamilton Mercedes 12 5 Carlos Sainz Jr. McLaren 10 6 Sergio Perez Racing Point 8 7 Pierre Gasly AlphaTauri 6 8 Esteban Ocon Renault 4 9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2 10 Sebastian Vettel Ferrari 1

Formel 1: Die Konstrukteurswertung nach dem Österreich-GP

Nach dem Sieg von Valtteri Bottas belegt Mercedes auch den ersten Rang unter den Konstrukteuren.