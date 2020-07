Formel 1, GP von Ungarn: Das Freie Training heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Große Preis von Ungarn ist das dritte Formel-1-Rennen der laufenden Saison. Wo Ihr das Freie Training im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, GP von Ungarn: Die Termine des Wochenendes

Der Große Preis von Ungarn beginnt wie alle Grand Prixs des Rennkalenders mit den Freien Trainings. Diese werden am Freitag, dem ersten Tag des Rennwochenendes, abgehalten. Am Samstag folgt das dritte Freie Training sowie das Qualifying. Am Sonntag steht schließlich das Rennen an.

Hier seht ihr die Termine im Überblick:

Event Datum Tag Uhrzeit Erstes Freies Training 17.7.2020 Freitag 11.00 Uhr Zweites Freies Training 17.7.2020 Freitag 15.00 Uhr Drittes Freies Training 18.7.2020 Samstag 12.00 Uhr Qualifying 18.7.2020 Samstag 15.00 Uhr Rennen 19.7.2020 Sonntag 15.10 Uhr

Formel 1, GP von Ungarn: Das Freie Training im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Formel-1-Fans: Wie auch schon bei den ersten beiden Rennwochenenden der Saison wird zumindest das Zweite Freie Training auf dem Hungaroring im Free-TV übertragen. Die Übungseinheit läuft live auf ntv. Auf n-tv.de wird es auch einen Livestream geben. Auch der ORF zeigt das Zweite Freie Training.

Ebenfalls mit dabei ist der Pay-TV-Sender Sky, der alle Freien Trainings überträgt. Sky zeigt das gesamte Rennwochenende live. Sky-Kunden können via SkyGo auch per Livestream zusehen.

Formel 1, GP von Ungarn: Das Freie Training im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, um die Freien Trainings mitzuverfolgen, sind unsere Liveticker. Alle drei Freien Trainings werden dort live mitgetickert, Ihr verpasst also kein Event.

Alle Liveticker zum Rennwochenende findet Ihr hier:

GP von Ungarn: Die Sieger der vergangenen Jahre

Mit sieben Erfolgen in seiner Karriere ist Lewis Hamilton der Rekordsieger auf dem Hungaroring.