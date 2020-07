Formel 1: Das sind die Teams, Cockpits und Fahrerpaarungen 2020

Die Formel-1-Saison ist gestartet. Welche Teams 2020 mit dabei sind und welcher Fahrer in welchem Cockpit sitzt, erfahrt ihr hier.

Formel 1: Die ersten Rennen der Saison

Nach zahlreichen Ausfällen und Verschiebungen aufgrund der Coronakrise ist die Formel-1-Saison 2020 am vergangenen Sonntag, dem 5.7.2020, endlich gestartet. Der Auftakt erfolgte beim Großen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring.

Das zweite Rennen steigt eine Woche später - am gleichen Ort. Am 12.7.2020 wird der Red Bull Ring dann zum Steiermark Grand Prix. Am 19.7. zieht die Formel 1 weiter nach Ungarn, auf dem Hungaroring steigt der Große Preis von Ungarn, am 2.8. steigt der Große Preis von Großbritannien.

Formel 1: Diese Teams gehen an den Start

2020 gehen zehn Teams mit jeweils zwei Fahrern in der Formel 1 an den Start. Weltmeister Lewis Hamilton fährt nach wie vor für Mercedes, der einzige Deutsche im Feld, Sebastian Vettel, steht bei Ferrari unter Vertrag.

Die Teams sind:

Mercedes

Ferrari

Red Bull

McLaren

Renault

AlphaTauri

Racing Point

Alfa Romeo

Haas

Williams

© imago images / HOCH ZWEI/Pool/COLOMBO IMAGES ,

Formel 1: Die Fahrerpaarungen der Saison 2020 im Überblick

Welche Fahrer 2020 zusammen für welches Team an den Start gehen, seht ihr hier im Überblick.