Formel 1: Angeblich zwei Rennen in Shanghai geplant

Die Formel 1 will in diesem Jahr angeblich zwei Rennen in Shanghai veranstalten. Von entsprechenden Plänen hat Xu Bin, Chef des Sportamtes der chinesischen Metropole, in einem Radio-Interview berichtet. Der für den 19. April angesetzte Grand Prix war im Februar auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

"Wir sind in Gesprächen mit der Formel 1, um zu sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, zwei Rennen in Shanghai auszurichten. Aber es gibt noch keine endgültige Entscheidung", sagte Xu im Shanghai People's Radio.

Der Vorschlag sei von den Machern der Königsklasse gekommen. Man müsse aber natürlich schauen, ob das Virus "unter Kontrolle" sei, so Xu.

Die WM-Saison beginnt mit einem Double-Header in Spielberg/Österreich (5. und 12. Juli), danach folgen sechs weitere Europa-Rennen. Auch in Silverstone/England wird zweimal gefahren. Vor dem Auftakt auf dem Red-Bull-Ring will die Formel 1 einen erweiterten Rennkalender präsentieren.

Gegen Shanghai könnte sprechen, dass es in China eine neue Corona-Ausbruchswelle gibt. Die Sportstätten in Peking wurden am Montag wieder geschlossen.