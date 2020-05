Formel 1 prüft Rennen auf nicht vorgesehenen Strecken

Die Formel 1 erwägt bei der Planung einer verkürzten Saison auch die Aufnahme von bislang nicht vorgesehenen Strecken in den Rennkalender. Das bestätigte Chase Carey, Leiter des Vermarkters Liberty Media, am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. "Wir führen Gespräche mit allen Veranstaltern sowie mit einigen Rennstrecken, die derzeit nicht auf dem Zeitplan für 2020 stehen, um sicherzustellen, dass wir alle Optionen in Betracht ziehen", sagte er.

"Wir müssen herausfinden, wo wir die Rennen veranstalten können und wie wir das notwendige Personal und die Ausrüstung an diese Orte transportieren können", sagte Carey. Diesbezüglich arbeite man mit dem Automobil-Weltverband FIA, örtlichen Behörden und anderen Experten zusammen, um "eine sichere Arbeit und Unterbringung zu ermöglichen".

Zuletzt war bereits über ein Comeback auf dem Hockenheimring spekuliert worden. Nach Informationen der FAZ hat das Management der Rennserie FOM auf der Suche nach Strecken für eine verkürzte Saison auch in Hockenheim angefragt. Jorn Teske, Geschäftsführer der Traditionsrennstrecke, hatte dem SID gesagt, dass man "nicht viel" Vorlauf für die Durchführung benötige.

Formel 1 - 26. Todestag von Ayrton Senna: Das tragische Wochenende von Imola © getty 1/19 1. Mai 1994. Dieses Datum dürfte jeden Formel-1-Fan erschaudern lassen. Es ist der Tag, als Ayrton Senna in Imola tödlich verunglückte. Zum 26. Mal jährt sich nun das Unglück und wir blicken zurück auf das schicksalträchtige Rennwochenende in San Marino. © getty 2/19 Senna ging 1994 nach seinem Wechsel weg von McLaren-Honda für Williams-Renault an den Start. Der Brasilianer hatte jedoch von Anfang an, auch bedingt durch Regeländerungen, Probleme mit dem Auto. So schied er im zweiten Rennen in Interlagos aus. © getty 3/19 Das dritte Saisonrennen sollte dann das wohl tragischste in der Geschichte der Formel 1 werden. Schon vor Sennas Tod ereigneten sich zwei heftige Unfälle in Imola. Im zweiten Training crashte Rubens Barrichello in die Leitplanke. © getty 4/19 Trotz der damaligen weitaus geringeren Sicherheitsvorkehrungen überstand Rubinho den Crash mit lediglich einer gebrochenen Nase. Die anderen Unfälle gingen leider nicht so glimpflich aus. © getty 5/19 Tags darauf verunglückte Roland Ratzenberger. Im Qualifying brach ein Teil des Frontflügels seines Boliden ab und der Österreicher schoss wegen des fehlenden Anpressdrucks mit über 300 km/h im Villeneuve-Knick von der Strecke und in die Begrenzungsmauer. © getty 6/19 Durch den Aufprall brach er sich das Genick und hatte schwerste innere Verletzungen. Die Ärzte versuchten Ratzenberger an der Strecke wiederzubeleben, doch er war bereits klinisch tot. Im Fahrerlager war der Schock groß - besonders bei Ayrton Senna. © getty 7/19 Vor dem Start am Sonntag kamen die Fahrer im Motorhome zusammen und beschlossen, dass die alte Fahrergewerkschaft, die sich für die Sicherheit der Fahrer engagieren soll, wiederbelebt werden soll. © getty 8/19 Den Bedenken zum Trotz ging Senna beim Rennen an den Start. Der Brasilianer startete von der Pole Position. © getty 9/19 Kurz nach dem Start erfolgte eine Safety-Car-Phase. Senna blieb nach dem Neustart vor Schumachers Benetton in Führung. Eine Runde später flog Senna aus bis heute ungeklärten Umständen aus der Tamburello-Kurve und schlug in die Mauer ein. © getty 10/19 Beim Aufprall wurde Senna von dem gelösten Vorderreifen erschlagen. Zudem bohrte sich eine Strebe der gebrochenen Radaufhängung durch den Helm des dreimaligen Weltmeisters. © getty 11/19 Die Ärzte versuchten auf der Strecke alles, die schweren Kopfverletzungen zu behandeln. Senna wurde kurz darauf per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Bologna geflogen, dort jedoch einige Stunden später für tot erklärt. © getty 12/19 Währenddessen wurde Sennas Auto abtransportiert. Bis heute gibt es mehrere Theorien bezüglich der Unfallursache. Konstrukteur Adrian Newey gestand 2014 ein, dass auch ein Konstrukteursfehler den Unfall verursacht haben könnte. © getty 13/19 Das Rennen wurde nach Sennas Crash neu gestartet. Am Ende gewann Michael Schumacher den Grand Prix, konnte sich jedoch bei der Siegerehrung nicht über den Sieg freuen. Kurze Zeit später erreichte die Fahrer die Todesnachricht. © getty 14/19 Der Tod von Senna war nicht nur für den gesamten Formel-1-Zirkus ein Schock. Ganz Brasilien war in tiefer Trauer. Brasiliens Präsident Itamar Franco ordnete nach seinem Tod eine dreitägige Staatstrauer an. © getty 15/19 Am 4. Mai 1994 erwiesen Ayrton Senna beim Trauerzug durch Sao Paolo mehr als drei Millionen Menschen die letzte Ehre. Seine ehemaligen Teamkollegen Alain Prost und Gerhard Berger trugen den Sarg bei seiner Beerdigung. © getty 16/19 Auch Jahre danach beschäftigte der Tod eines der besten Rennfahrers aller Zeiten die Formel 1. 1995 hielten die Fahrer in Gedenken an Senna eine Schweigeminute vor dem Rennen ab. © getty 17/19 An der Unfallstelle erinnert mittlerweile eine Statue an Senna. Das Autodromo Enzo e Dino Ferrari wurde danach umgebaut. Die besagte Tamburello-Kurve wurde durch eine Schikane entschärft. Seit 2007 ist Imola nicht mehr im Formel-1-Rennkalender zu finden. © getty 18/19 Auch an den Autos nahm die Formel 1 immer mehr Modifikationen vor. Erst 20 Jahre nach dem Wochenende in Imola starb mit Jules Bianchi wieder ein Fahrer. Bianchi rauschte in Suzuka in ein Bergungsfahrzeug und erlag neun Monate später seinen Verletzungen. © getty 19/19 Nach Bianchis Unfall entbrannte in der Formel 1 eine erneute Sicherheitsdebatte. Aus dieser ging die Einführung des Halo-Systems an den Boliden seit der Saison 2018 hervor.

Formel 1: Zusätzliche Rennen in Europa

"Wir sind dabei, einen Kalender mit zusätzlichen Rennen in Europa bis Anfang September fertigzustellen", sagte Carey. "Wir planen dann Rennen in Asien und Amerika im September, Oktober und November, bevor wir im Dezember am Golf in Bahrain und Abu Dhabi ins Ziel kommen. Wir hoffen, einen Kalender mit 15 bis 18 Rennen organisieren zu können."

Aufgrund der Coronakrise wurden mittlerweile zehn der ursprünglich 22 Rennen abgesagt oder verschoben. Die Formel 1 plant nun, ohne Zuschauer in die Saison zu starten, am 5. Juli soll es in Österreich losgehen.