Leclerc über Geisterrennen: "Besser als nichts" - Lust auf Konsolen-Duell mit Vettel

Ferrari-Shootingstar Charles Leclerc hält nicht besonders viel von den geplanten Geisterrennen in der Formel 1 und hat seinen Teamkollegen Sebastian Vettel zum Duell herausgefordert - auf der Konsole. "Noch fahre ich nicht gegen Seb, aber ich werde ihm definitiv sehr bald eine Nachricht schicken, sobald er seinen Simulator fertig installiert hat", sagte der Monegasse: "Das wäre spaßig."

Leclerc hatte in der Corona-Zwangspause zuletzt seinen zweiten Sieg in Serie in der virtuellen Formel 1 gefeiert. Von Geisterrennen wäre der Jungspund nicht wirklich begeistert, würde sie aber in Kauf nehmen, um die Saison in der Königsklasse noch irgendwie zu retten.

Nervenkitzel, Tränen & wilde Partys: Als Michael Schumacher 2000 den ersten Titel mit Ferrari holte © imago images 1/23 Das Jahr 2000 war für Michael Schumacher ein ganz besonderes. Nach vier titellosen Jahren konnte er 2000 "endlich" seinen ersten WM-Titel mit Ferrari feiern. SPOX blickt auf die spannende Saison zurück. © imago images 2/23 Vor der Saison wechselte Ferrari den Reifenhersteller: Wie Konkurrent McLaren-Mercedes, der zwei Jahre in Folge den Titel holte, fuhren die Roten ab sofort mit Bridgestone. Schumacher und Barrichello gegen Häkkinen und Coulthard hieß das Duell. © imago images 3/23 GP von Australien: Im Training demolierte Schumacher seinen Ferrari und hatte auch im Qualifying gegenüber McLaren-Mercedes das Nachsehen. Nachdem aber Häkkinnen und Coulthard wegen Motorschäden ausfielen, war der Weg frei für den Ferrari-Doppelsieg. © imago images 4/23 GP von Brasilien: Schumacher profitierte erneut von den mechanischen Problemen der Silberpfeile, die wieder keine Punkte einfuhren. Auf den Zweitplatzierten Giancarlo Fisichella hatte Schumi fast 40 Sekunden Vorsprung. © imago images 5/23 GP von San Marino: Ein Kopf-an-Kopfrennen! Schumacher und Häkkinen duellierten sich über die vollen 62 Rennen. Am Ende setzte sich der Ferrari-Pilot hauchzart durch, da er beim Boxenstopp weniger tanken musste und gewann so das dritte Rennen in Folge. © imago images 6/23 GP von Großbritannien: Die Rennstrecke in Silverstone ist traditionell nicht das Lieblingsterrain der Roten. So war es auch 2000, als McLaren-Mercedes das Rennen dominierte. Schumacher sicherte zumindest den dritten Rang. © imago images 7/23 GP von Spanien: Von der Pole startend kam Schumi nicht gut los und musste schwer kämpfen. In Führung liegend vermasselte die Ferrari-Crew aber den Boxenstopp (17 Sekunden lang). Am Ende hatte er sogar noch einen Platten und wurde Fünfter. © imago images 8/23 GP von Europa: Häkkinen startete von Position 3 und konnte direkt die Führung vor Schumacher und Coulthard übernehmen. In Runde 10 setzte Regen ein und eine Runde später übernahm Schumacher die Führung und brachte diese über die Zeit. © imago images 9/23 GP von Monaco: Nach zwei Startabbrüchen behielt Schumacher die Führung. In der 55. Runde wurde er, mit 39 Sekunden Vorsprung in Führung liegend, langsamer und musste an die Box. Wegen eines Auspuff- und Aufhängungsdefekts war das Rennen für ihn beendet. © imago images 10/23 GP von Kanada: Erneut startete der Ferrari-Pilot von der Pole und lieferte sich einen heißen Fight mit Coulthard. Als Regen einsetzte, verlor Schumacher massig Zeit, blieb aber vorn. Teamkollege Barrichello drückte zwar, durfte aber nicht vorbei. © imago images 11/23 GP von Frankreich: Wieder einmal sicherte sich Schumacher die Pole Position. Im Rennen dagegen fand der Ferrari nicht die Pace aus den Trainings und hatte Probleme mit den Reifen. Am Ende musste er seinen Boliden aufgrund eines Motorschaden abstellen. © imago images 12/23 GP von Österreich: Diesmal startete Coulthard von der Pole. Für Schumacher war das Rennen allerdings schnell vorbei. Bereits in der ersten Runde kam es zur Kollision mit Zonta, Fisichella und Trulli. So strich der Ferrari-Pilot den nächsten Nuller ein. © imago images 13/23 GP von Deutschland: Erneut fiel Schumacher wegen eines Unfalls in der ersten Runde aus und wurde daher von Häkkinen in der Gesamtwertung überholt. Kurios: Während des Rennens betrat ein Mann die Rennstrecke und löste so eine Safety-Car-Phase aus. © imago images 14/23 GP von Ungarn: Michael Schumacher konnte den Vorteil der Pole nicht nutzen und wurde am Start von Coulthard überholt. Im weiteren Lauf des Rennens war das Überholen nicht möglich. Immerhin sicherte er sich nach drei Ausfällen in Folge Punkte. © imago images 15/23 GP von Belgien: Bis zur 40. Runde behielt Schumacher vor Häkkinen die Führung, doch dann folgte eines der bekanntesten Überholmanöver der F1-Geschichte, als der Finne den Ferrari nach einem Parforceritt durch die berühmte Eau Rouge überholte. © imago images 16/23 GP von Italien: Diesmal behielt Schumacher Häkkinen hinter sich und fuhr den Sieg beim Heim-GP des Teams nach Hause. Überschattet wurde das Rennen von einem tödlichen Unfall: Ein Streckenposten war von einem umherfliegenden Rad erschlagen worden. © imago images 17/23 Der 41. Sieg seiner Karriere ließ Schumacher mit dem 1994 in Imola tödlich verunglückten Ayrton Senna gleichziehen. Als er auf der Pressekonferenz danach gefragt wurde, brach er in Tränen aus. Kontrahent Häkkinen tröstete ihn. © imago images 18/23 GP der USA: Beim drittletzten Rennen des Jahres siegte Schumacher vor Teamkollege Barrichello. Wichtig für die WM-Wertung: Rivale Häkkinen fiel mit Motorschaden aus. Daher zog Schumacher am Finnen vorbei und führte mit zwei Punkten Vorsprung. © imago images 19/23 GP von Japan: Die Vorentscheidung in der WM! Häkkinen setzte sich zwar am Start durch, doch Ferrari schaffte es, Schumacher durch eine geschickte Boxenstopp-Strategie wieder an die Spitze zu bringen. Der Titel war ihm dadurch nicht mehr zu nehmen. © imago images 20/23 GP von Malaysia: Häkkinen wollte es Schumacher im letzten Rennen der Saison noch einmal beweisen. Allerdings löste der Finne einen Frühstart aus und wurde mit einer 10-Sekunden-Strafe belegt. Schumi siegte am Ende knapp vor Coulthard. © imago images 21/23 Die Freude in Italien und Deutschland war grenzenlos. Vor allem die Tifosi starteten einen wahren Feier-Marathon. Nach 1979 (damals Jody Scheckter) brachte endlich wieder ein Ferrari-Pilot einen WM-Titel nach Hause. © imago images 22/23 Schumacher stellte zudem noch seinen eigenen Rekord ein: Neun Saison-Siege schaffte er bereits 1995. Dem Briten Nigel Mansell waren 1992 ebenfalls neun Grand-Prix-Siege gelungen. © imago images 23/23 Für Ferrari gab es obendrauf noch die Konstrukteurswertung. Die hatten die Scuderia bereits 1999 gewonnen.

Charles Leclerc: "Bin sehr glücklich mit Seb"

Ein Grand Prix ohne Zuschauer würde sich "definitiv nicht wie ein normales Rennen anfühlen", sagte Leclerc: "An normalen Rennwochenenden kann man die Unterstützung der Fans wirklich fühlen, man kann sie sehen und hören, das ist anders. Sie können dich hochziehen, wenn du schlechte Zeiten hast und noch mehr, wenn du gute Zeiten hast - weil sie sich für dich gefreut haben." Aber es wäre "definitiv besser als nichts".

Über einen neuen Vertrag für Vettel bei der Scuderia würde sich Leclerc trotz aller Rivalität nach eigener Aussage freuen. "Ich bin sehr glücklich mit Seb, auch wenn wir ein paar Probleme auf der Strecke hatten wie in Brasilien", sagte er und unterstrich, dass das Duo "immer eine gute Beziehung" hatte, "auch wenn es von außen vielleicht nicht so gesehen wurde." Leclerc wäre "glücklich wenn er bleibt. Aber ich respektiere Ferraris Entscheidung, wer immer es sein wird." Vettels Vertrag bei dem italienischen Traditionsteam läuft am Ende des Jahres aus.