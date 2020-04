Formel 1 - Virtueller Grand Prix von China: Fahrer, Teilnehmer

Der Virtuelle Grand Prix von China in der Formel 1 steht an. Wir verraten Euch, wer die Fahrer und Teilnehmer für diesen Grand Prix sind.

Formel 1 - Virtueller Grand Prix von China: Datum und Uhrzeit

Der virtuelle Rennkalendar orientiert sich an dem ursprünglichen Rennkalendar, somit ist das nächste Rennen am Sonntag, den 19. April. Gefahren wird auf der Strecke von Shanghai, wo auch der vierte Saisonlauf ausgetragen wäre. Start ist wie gewohnt um 21 Uhr deutscher Zeit.

Formel 1 - Virtueller Grand Prix von China: Fahrer und Teilnehmer

Für den kommenden Grand Prix von China ist noch kein offzielle Starterliste verkündet worden. Man kann aber davon ausgehen, dass dieselben Fahrer aus dem letzten Rennen an den Start gehen werden.

Diese Fahrer gingen beim Grand Prix von Vietnam an den Start:

Team Fahrer Fahrer Mercedes Stoffel Vandoorne Esteban Gutierrez Ferrari Arthur Leclerc Charles Leclerc Red Bull Alex Albon Ben Stokes McLaren Lando Norris Jenson Button Renault Christian Lundgaard Andre Heimgartner Alpha Tauri Luca Salvadori Nunzio Todisco Racing Point Jimmy Broadbent Anthony Davidson Alfa Romeo Antonio Giovinazzi Johnny Herbert Haas Pietro Fittipaldi Louis Deletraz Williams Nicholas Latifi Geroge Russel

Formel 1 - Virtueller Grand Prix von China: Das Rennen im TV und im Livestream

Wer live dabei sein möchte, wenn die virtuellen Motoren starten, hat eine Vielzahl an Optionen - allerdings nur per Livestream.

So bietet etwa RTL eine Übertragung mit den Moderatoren Florian König und Christian Danner an. Zu empfangen ist der Stream via TVNow für 4,99 Euro/Monat.

Eine kostenfreie Alternative bietet die Formel 1, die das Rennen auf ihrem Youtube-Kanal zeigt.

Formel 1 - Virtueller Grand Prix von China: Termine, Daten, Sieger

Zwei Rennen wurden bereits virtuell bestritten, bei der letzten Ausgaben konnte sich Charles Leclerc durchsetzen.

Datum Ort Sieger 22. März Bahrain Zhou Guanyu 5. April Vietnam (ersetzt durch Australien) Charles Leclerc 19. April China 3. Mai Zandvoort (wird ersetzt) 10. Mai Barcelona 24. Mai Monaco

Formel 1: Wie sieht der Rennkalender aus?

Der neue Plan der FIA sieht vor, dass die Formel-1-Saison 2020 Ende Juni in Frankreich startet. Durch die neuerlichen Maßnahmen von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron wackelt dieses Rennen aber nun auch schon.