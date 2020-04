Formel 1 - Nach Absage von Frankreich-GP: Dann soll die neue Saison starten

Mit dem Großen Preis von Frankreich musste auch das zehnte Rennen der Formel-1-Saison 2020 abgesagt oder verschoben werden. Ein neuer Starttermin scheint nun perfekt zu sein. Hier bringen wir Euch auf den aktuellen Stand.

Ursprünglich sollte die Saison im März in Australien eröffnet werden, dieser Termin musste jedoch mittlerweile mehrfach verschoben werden. Nun soll der Auftakt der Saison am 5. Juli im österreichischen Spielberg erfolgen, möglicherweise sogar mit zwei Rennen. Die Regierung erklärte zuvor bereits, einem möglichen Grand-Prix ohne Zuschauer "zumindest nicht im Wege stehen" zu wollen.

In den folgenden Wochen könnten weitere Rennen in Europa, unten anderem in Silverstone, folgen, ehe der Formel-1-Tross auch in Asien, Amerika und am Persischen Golf seine Runden dreht. Der Saisonabschluss soll im Dezember in Abu Dhabi steigen - wenn mögich mit Zuschauern.

F1-Boliden: Alfa präsentiert als letztes Team den C39 © getty 1/36 Am 15. März startet die Formel-1-Saison 2020 in Australien. Zuvor gilt es für die zehn Teams aber ihre neuen Autos vorzustellen. Hier sind die Bilder. © twitter.com/alfaromeoracing 2/36 Last but not least. Alfa Romeo stellte am Mittwochmorgen, pünktlich zum Beginn der ersten offiziellen Testfahrten im spanischen Barcelona, als letztes Team den neuen Dienstwagen fürs kommende Jahr vor. Dieser hört auf den Namen C39. © twitter.com/alfaromeoracing 3/36 Im Gegensatz zum ersten Anstrich, den Alfa schon vor einigen Tagen präsentierte und der im dunkelblauen Schlangen-Muster gehalten wurde, geht man bei der finalen Lackierung klassischer vor. Rot und weiß - ganz Alfa-Romeo-like. © twitter.com/alfaromeoracing 4/36 Gleich bleibt auch die Faahrerpaarung. Altmeister Kimi Räikkönen, der sich in diesem Jahr zum F1-Piloten mit den meisten GPs krönen kann, und Antonio Giovinazzi sitzen im Cockpit des C39. Ex-Williams-Pilot Robert Kubica ist neuer Testfahrer. © https://twitter.com/WilliamsRacing 5/36 Mit dem FW43 möchte Williams die letzten Saisons vergessen machen und an den Erfolg vergangener Tage anknüpfen. © https://twitter.com/WilliamsRacing 6/36 Besonders bei der Kühlung und im Windkanal will Williams Fortschritte gemacht haben. Im letzten Jahr gab es für das Team nämlich nur einen einzigen WM-Punkt - zu wenig für die ambitionierte Truppe aus dem englischen Grove. © https://twitter.com/WilliamsRacing 7/36 Der Namenssponsor sorgt für ein farbenfrohes Heck und rote Seiten, ansonsten dominiert Weiß mit ein paar blauen Akzenten. © https://twitter.com/WilliamsRacing 8/36 Pilot George Russell durfte sein neues Baby auch schon auf der Strecke testen. Sein Fazit: "Schön, wieder zurück zu sein!" © twitter.com/RacingPointF1 9/36 Als vorletztes Team enthüllte Racing Point am Ufer des Mondsees, dem Hauptquartier des österreichischen Hauptsponsors BWT, den RP20. © https://www.formula1.com/ 10/36 Optisch verzichtet man auf große Änderungen, was bedeutet, dass wir auch in diesem Jahr die Farb-Komination aus rosa, weiß und blau über die Strecken dieser Welt rasen sehen dürfen. © https://www.formula1.com/ 11/36 Hinterm Steuer sitzen wie schon in der letzten Saison der Mexikaner Sergio Perez und der Kanadier Lance Stroll. © twitter.com/mercedesamgf1 12/36 Das Auto des amtierenden Weltmeisters ist da. Mercedes präsentierte am Freitag in Silverstone den W11, mit dem Lewis Hamilton die Jagd nach Titel Nummer sieben antreten soll. © twitter.com/mercedesamgf1 13/36 Optisch fallen sofort die weinroten Akzente am Cockpit, Heck sowie am Flügel auf. Diese verdankt der Bolide dem neuen Mercedes-Sponsor Ineos. Abgesehen davon vertraut Mercedes auf die altbewährte Farben-Kombo aus Silber, Schwarz und Türkis. © twitter.com/mercedesamgf1 14/36 Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten setzt der W11 auf eine schmale und runde Nase - eine größere Lücke zu den nach Außen gewölbten Flügelflächen gibt es aber auch hier. Die Seitenkästen präsentieren sich von der Vorderansicht zudem relativ offen. © twitter.com/mercedesamgf1 15/36 Im Cockpit der Silberpfeile sitzen auch in diesem Jahr Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. © twitter.com/AlphaTauriF1 16/36 Ebenfalls am heutigen Freitag präsentierte die Scuderia Alphatauri ihren Boliden für die Saison 2020. Der Nachfolgerennstall von Toro Rosso durchlebte im Sommer ein Rebranding - bleibt aber weiterhin das Junior-Team von Red Bull mit identischem Personal. © twitter.com/AlphaTauriF1 17/36 Im Gegensatz zu seinem Vorgänger zeigt sich der AT01 aber in einem völlig anderen Farbenkleid. Die klassische rot-blaue Toro-Rosso-Farbgebung weicht einem simplen anthrazit-weiß. Im Heck befindet sich auch in dieser Saison ein Honda-Motor. © twitter.com/AlphaTauriF1 18/36 Auch im Cockpit ändert sich nichts. Pilotiert wird der Wagen von Daniil Kvyat und Pierre Gasly. © twitter/McLaren 19/36 Am Donnerstag präsentierte McLaren den MCL35 - im bekannten Papaya-Orange und Blau. Die Nase wurde seitlich mit Schwarz etwas verschlankt. © twitter/McLaren 20/36 Die McLaren-Piloten heißen in der neuen Saison Carlos Sainz und Lando Norris. © Red Bull Content Pool 21/36 Nachdem am Mittwochmorgen bereits erste Bilder des neuen Wagens von Max Verstappen und Alexander Albon die Runde machten ... © Red Bull Content Pool 22/36 ... durfte der Niederländer den RB16 wenige Stunden später auch zum ersten Mal in Silverstone Probe fahren. © twitter / Renault 23/36 Ebenfalls am Mittwoch präsentierte Renault seinen neuen Boliden - den Renault R.S.20. © twitter / Renault 24/36 An den Start gehen für Renault Daniel Ricciardo und Esteban Ocon. © ferrari.com 25/36 Das ist er also. Mit großem Tamtam hat Ferrari im Theaterhaus Romolo Valli in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia den 2020er-Dienstwagen von Sebastian Vettel und Charles Leclerc vorgestellt: Den SF1000. © ferrari.com 26/36 Seinen Namen verdankt der neue Bolide einem Jubiläum: Der italienische Traditionsrennstall wird in der kommenden Saison seinen 1000. Grand Prix bestreiten. © ferrari.com 27/36 Optisch hebt sich der SF1000, mit dem die Scuderia den ersten Titel seit 2008 ins heimische Maranello holen möchte, nur wenig von seinem Vorgänger ab. Dennoch findet Vettel, dass er "einfach klasse aussieht". © ferrari.com 28/36 Auffällig ist vor allem die Lücke zwischen Nase und den stark gewölbten Flügelflächen, die für stärkeren Anpressdruck und optimale Luftzirkulation sorgen sollen. Auch die Seitenkäsen geraten in dieser Saison schmaler. © ferrari.com 29/36 Ferrari-Chef Louis Camilleri setzt seine Hoffnungen jedoch nicht nur in den neuen Wagen, sondern auch seine beiden Piloten: "Sie haben beide ein unglaubliches Talent. Sie haben die Leidenschaft, die man braucht, um in einem Ferrari-Cockpit zu sitzen." © twitter.com/haasf1team 30/36 Als erstes Team hat am 6. Februar völlig überraschend Haas F1 seinen Boliden für die kommende Saison präsentiert. Ursprünglich war der Launch für den 19. Februar geplant. 31/36 Nachdem das US-amerikanische Team im vergangenen Jahr in Gold-Schwarz an den Start ging, leuchtet das Auto 2020 wie in alten Zeiten in Schwarz, Weiß und ein bisschen Rot. Der Grund: Sponsor Rich Enery ist nicht mehr mit von der Partie. © https://twitter.com/haasf1team 32/36 Kommen wir zum Wichtigsten, der Aerodynamik: Auch hier fällt eine Lücke zwischen Nase und den protzigen Frontflügelflächen auf. Die Außenspiegel sind gewölbt, um die die Luft noch besser ums Auto strömen zu lassen. © https://twitter.com/haasf1team 33/36 Im Heck der Autos von Romain Grosjean und Kevin Magnussen steckt übrigens wieder ein Ferrari-Motor. Zum italienischen Topteam pflegt der Rennstall ohnehin eine enge Beziehung, einige Teile stammen aus Maranello. © getty 34/36 Erstmals auf die Strecke geht es ohnehin erst am 19. Februar. Dann ist nämlich Tag 1 der Winter-Testfahrten in Barcelona. Insgesamt wird auf dem Circuit de Catalunya sechs Tage getestet. © getty 35/36 Ums Ganze geht es dann Mitte März im Melbourne Park. Wer hier die Nase vorn haben wird? Wir sind gespannt! © getty 36/36 Den Großen Preis von China Mitte April wird es übrigens nicht geben. Er wurde aufgrund des Coronavirus zunächst abgesagt, soll aber nachgeholt werden. In Vietnam wird dagegen sicher gefahren werden.

Formel 1: Der ursprüngliche Rennkalender der Saison 2020

Vor der Absage des Frankreich-GP war bereits bekannt, dass das Rennen im Monaco nicht stattfindet und auch nicht wiederholt wird. Alle weiteren Grands Prix wurden bisher lediglich verschoben und sollen im weiteren Verlauf des Jahres nachgeholt werden.

Rennen Datum Grand Prix Status 1 15. März Australien, Melbourne verschoben 2 22. März Bahrain, Sachir verschoben 3 5. April Vietnam, Hanoi verschoben 4 19. April China, Shanghai verschoben 5 3. Mai Niederlande, Zandvoort verschoben 6 10. Mai Spanien, Barcelona verschoben 7 24. Mai Monaco, Monte Carlo abgesagt 8 7. Juni Aserbaidschan, Baku verschoben 9 14. Juni Kanada, Montreal verschoben 10 28. Juni Frankreich, Le Castellet abgesagt 11 5. Juli Österreich, Spielberg offen 12 19. Juli Großbritannien, Silverstone offen 13 2. August Ungarn, Budapest offen 14 30. August Belgien, Spa offen 15 6. September Italien, Monza offen 16 20. September Singapur, Singapur offen 17 27.September Russland, Sochi offen 18 11.Oktober Japan, Suzuka offen 19 25.Oktober USA, Austin offen 20 1. November Mexiko, Mexiko-Stadt offen 21 15. November Brasilien, Sau Paulo offen 22 29. November VAE, Abu Dhabi offen

Formel-1-Saison 2020: Die Fahrer und Konstrukteure in der Übersicht

Zwei Fahrer werden zur neuen Saison ausgetauscht: Bei Williams ersetzt der bisherige Testfahrer Nicholas Lafiti Robert Kubica, außerdem verdrängt Esteban Ocon Nico Hülkenberg bei Renault.

Team Name Nationalität Boliden-Name Mercedes Lewis Hamilton England F1 W11 EQ Performance Mercedes Valtteri Bottas Finnland F1 W11 EQ Performance Ferrari Sebastian Vettel Deutschland SF1000 Ferrari Charles Leclerc Monaco SF1000 Red Bull Max Verstappen Niederlande RB16 Red Bull Alexander Albon Thailand RB16 McLaren Lando Norris England MCL35 McLaren Carlos Sainz Jr. Spanien MCL35 Renault Daniel Ricciardo Australien R.S. 20 Renault Esteban Ocon Frankreich R.S. 20 Alpha Tauri Daniil Kvyat Russland AT01 Alpha Tauri Pierre Gasly Frankreich AT01 Haas Kevin Magnussen Dänemark VF-20 Haas Romain Grosjean Frankreich VF-20 Alfa Romeo Kimi Raikönnen Finnland C39 Alfa Romeo Antonio Giovinazzi Italien C39 Williams George Russell England FW43 Williams Nicholas Latifi Kanada FW43 racing point Sergio Perez Mexiko RP20 racing point Lance Stroll Kanada RP20

Virtuelle Formel 1 ersetzt ausgefallene Rennen

Bis zum Start der Formel-1-Saison sollen Fahrer und Fans durch virtuelle Rennen an der Konsole entschädigt werden. Diese finden jeweils zum eigentlichen Renntermin statt, an den Start gehen neben einigen F1-Piloten weitere Sportler und Prominente.

Der erste virtuelle Grand-Prix wurde am 22. März auf der Strecke in Bahrain ausgetragen, bei den beiden folgenden Rennen in Australien und China siegte Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Am kommenden Wochenende steigt in Interlagos/Brasilien das nächste virtuelle Rennen.