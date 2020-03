Formel 1 - GP von Australien: Ort, Termin, Zeitplan, TV-Übertragung

Der Saisonauftakt der neuen Formel-1-Saison in Melbourne/Australien steht an. Informationen zu Ort, Termin, Zeitplan und TV-Übertragung des Rennens erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Formel 1 - GP von Australien: Termin

Das erste Rennen der Formel-1-Saison 2020 startet am kommenden Wochenende und läuft von Freitag, den 13. März bis Sonntag (15. März).

Das Rennwochenende beginnt am Freitag mit dem ersten freien Training um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Am Sonntag wird das Rennen ab 6.10 Uhr in der Früh absolviert.

© getty

F1 - Albert Park Circuit: Vorschau

Der Grand Prix findet im australischen Melbourne im Albert Park Circuit statt. Der Albert Park ist eine semi-permanente Rennstrecke. Wenn keine Rennveranstaltungen stattfinden, verkehren dort normale PKWs. Allein die Start-/Zielgerade inklusive Boxengasse ist permanent. Das bedeutet aber auch, dass die Strecke zu Beginn des Rennwochenendes oft sehr schmutzig ist.

Die Strecke wurde 1996 eröffnet und löste den Adelaide Street Circuit als Austragungsort des Großen Preises von Australien der Formel 1 ab. Insgesamt weist die Strecke 16 Kurven auf einer Distanz von 5,3 Kilometern vor.

Beim Start der Formel-1-Saison 2001 verunglückte der Streckenposten Graham Beveridge tödlich. Er wurde von einem herumfliegenden Rad, welches sich bei einem Unfall zwischen Jacques Villeneuve und Ralf Schumacher gelöst hatte, getroffen.

Formel 1 - GP von Australien: Der Zeitplan im Überblick

Am ersten Tag (Freitag) des Rennwochenendes werden zwei freie Trainingseinheiten absolviert. Am Samstag findet noch ein letztes freies Training statt, bevor es ins Qualifying geht, wo dann die Startplätze ausgefahren werden. Am Sonntag startet schließlich das Rennen ab 6.10 Uhr in der Früh.

Datum Uhrzeit Event 13. März 2 Uhr 1. Freies Training 13. März 6 Uhr 2. Freies Training 14. März 4 Uhr 3. Freies Training 14. März 7 Uhr Qualifying 15. März 6.10 Uhr Rennen

Formel 1 - GP von Australien: TV-Übertragung

Der Grand Prix wird in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt, wobei der private Sender nur das Rennen ab 5.30 Uhr am Sonntag überträgt. Zusätzlich bietet RTL auch einen eigenen Livestream bei TVNOW an, welches nach einem kostenlosen Probemonat nur 4,99 Euro monatlich kostet. Auf TVNOW können die Highlights des Rennens bis zu 14 Tage nach dem Event gratis angesehen werden.

Der Pay-TV-Sender-Sky bietet jede einzelne Session (Trainings, Qualifying und Rennen) inklusive Pressekonferenzen der Fahrer sowohl im Fernsehen als auch im Livestream via SkyGoan.

Die Formel 1 bietet zudem selbst einen Streamingdienst mit Pressekonferenzen und allen Sessions an. Für den F1.tv-Dienst zahlt man als deutscher Zuschauer 64,99 Euro im Jahr.

Formel 1: Wieso nimmt McLaren Racing nicht am GP von Australien teil?

McLaren wird aufgrund eines positiven Tests auf das Coronavirus innerhalb des Teams nicht am Saisonstart in Australien teilnehmen. Das teilten Geschäftsführer Zak Brown und Teamchef Andreas Seidl am 12. März mit. Der GP soll aber wie geplant vor Zuschauern stattfinden.

Bei vier weiteren Verdachtsfällen im Fahrerlager, allesamt angestellt beim Haas-Team, konnte dagegen Entwarnung gegeben werden.

Der betroffene McLaren-Mechaniker hatte nach der Ankunft in Australien über grippeähnliche Symptome geklagt und war daraufhin auf Covid-19 getestet worden, die durch das Virus ausgelöste Atemwegserkrankung. Am Abend lag dann das positive Ergebnis vor.

Formel 1 - GP von Australien: Das ganze Wochenende im Liveticker