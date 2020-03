Formel 1 - GP von Australien: Die freien Trainings am Freitag heute live

Trotz Coronavirus findet das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison in Australien statt. Die ersten freien Trainings werden am Freitag, den 13. März, ab 2 Uhr in der Früh absolviert. Hier erfahrt Ihr, alle Infos zur Live-Übertragung im TV und Livestream.

Während der Bahnrain-Grand-Prix am 22. März unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, sind für das Rennwochenende im Melbourne nach jetzigem Stand Zuschauer zugelassen.

Formel 1: Wann und wo findet der Grand Prix in Australien statt?

Der Formel-1-Saisonauftakt in Australien findet am kommenden Wochenende vom 13. März bis zum 15. März in Melbourne statt.

Gefahren wird auf dem Albert Park Circuit, auf dem die Fahrer Runden von einer Länge von 5,303 Kilometern absolvieren.

Formel 1: Termine für das Grand-Prix-Wochenende in Australien

Datum Uhrzeit Event 13. März 2 Uhr 1. Freies Training 13. März 6 Uhr 2. Freies Training 14. März 4 Uhr 3. Freies Training 14. März 7 Uhr Qualifying 15. März 6.10 Uhr Rennen

Formel 1 - Australien-GP: Die freien Trainings live im TV und im Livestream

Die ersten beiden Trainings werden am Freitag jeweils ab 1.55 Uhr und ab 5.55 Uhr live von n-tv übertragen.

Der Grand-Prix von Australien wird am Sonntag, den 15. März, ab 5.30 Uhr im Free-TV bei auf RTL übertragen. Neben der Übertragung im Free-TV bietet RTL auch einen Online-Livestream bei TVNOW an. Das TVNOW-Angebot kann einen Monat lang kostenlos getestet werden. Danach kostet das Abo im Monat 4,99 Euro. Die Highlights vom GP-Australien können bei TVNOW bis zu 14 Tage nach dem Event kostenlos angesehen werden.

Alle Trainings, Qualifyings und das Rennen inklusive Pressekonferenzen der Fahrer sind auf dem Pay-TV-Sender-Sky zu sehen. Der Livestream ist mittels SkyGo erreichbar.

Die Formel 1 hat selbst auch einen Kanal, mit dem man alle Sessions inklusive Pressekonferenzen und Vor- und Nachberichten mitverfolgen kann. Der Streamingdienst F1.tv kostet für deutsche Zuschauer 64,99 Euro jährlich.

Formel 1: Australien-GP im Liveticker

Auf SPOX könnt Ihr bei jeder Session in unserem Liveticker das Geschehen mitverfolgen.

Session Liveticker 1. Freies Training: 13.3.2020, 2 Uhr Liveticker 2. Freies Training: 13.3.2020, 6 Uhr Liveticker 3. Freies Training: 14.3.2020, 4 Uhr Liveticker Qualifying: 14.3.2020, 7 Uhr Liveticker Rennen: 15.3.2020, 6.10 Uhr Liveticker

Formel 1: McLaren wegen Coronavirus nicht am Start

Nachdem im McLaren-Team ein Mitglied positiv auf das Coronavirus getestet wurde, entschied sich der Rennstall dazu, das Rennen auszulassen. Das gaben die Engländer am Donnerstag in Melbourne bekannt. Damit ist die ganze Austragung des Rennens fraglich. Bisher scheute sich die Formel 1 vor einer Absage, der bestätigte Fall verändert nun aber die Lage. Ein Szenario, in dem die australische Politik oder lokale Behörden eingreifen, ist nicht unwahrscheinlich.

Australien - Grand-Prix: Die Strecke im Überblick