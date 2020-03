Der Saisonauftakt in der Formel 1 wurde aufgrund des Coronavirus abgesagt. Wann findet nun das erste Rennen dieser Saison statt? SPOX liefert euch alle Infos.

Formel 1: Warum wurde der Saisonstart abgesagt?

Auch die Formel 1 ist vom weltweit auftretenden Coronavirus betroffen. Eigentlich sollte am Freitag das erste Freie Training der neuen Saison in Melbourne beginnen, nur zwei Stunden vor dessen Beginn wurde das Event allerdings abgesagt.

Der Hauptgrund dafür liegt wohl an einem positiven Befund bei einem McLaren-Mechanikers. Der Rennstall sagte daraufhin seine Teilnahme an dem Grand Prix ab. Die Absage der gesamten Veranstaltung folgte kurz darauf.

Formel 1: Wann findet das nächste Rennen statt?

Aktuell ist noch unklar, wie genau es weitergehen soll. Der nächste Grand Prix sollte eigentlich der Große Preis von Bahrain sein, der am 22. März ohne Zuschauer durchgeführt werden sollte. Selbst diese Pläne erscheinen nun allerdings unwahrscheinlich.

Sollte das Rennen in Bahrain nicht stattfinden, wäre der Grand Prix in Vietnam am 5. April der nächste Termin im Formel-1-Kalender. Inwieweit dieses Rennen stattfinden können wird, bleibt allerdings abzuwarten. Das vierte Rennen, der Große Preis von China, der ursprünglich am 19. April stattfinden sollte, war bereits im April abgesagt worden.

Die nächste Möglichkeit für den Start der Saison böten nach dem aktuellen Kalender die Grand Prix in Europa. Diese sind: Zandvoort (3. Mai), Barcelona (10. Mai) und Monaco (24. Mai).

Formel 1: Rennkalender in der Übersicht

Nr. Datum Grand Prix 1 15. März Australien, Melbourne (abgesagt) 2 22. März Bahrain, Sachir 3 5. April Vietnam, Hanoi 4 19. April Shanghai, China (abgesagt) 5 3. Mai Niederlande, Zandvoort 6 10. Mai Spanien, Barcelona 7 24. Mai Monaco, Monte Carlo 8 7. Juni Aserbaidschan, Baku 9 14. Juni Kanada, Montreal 10 28. Juni Frankreich, Le Castellet 11 5. Juli Österreich, Spielberg 12 19. Juli Großbritannien, Silverstone 13 2. August Ungarn, Budapest 14 30. August Blegien, Spa 15 6. September Italien, Monza 16 20. September Singapur, Singapur 17 27. September Russland, Sotschi 18 11. Oktober Japan, Suzuka 19 25. Oktober USA, Austin 20 1. November Mexiko, Mexiko-Stadt 21 15. November Brasilien, Sao Paula 22 29. November VAE, Abu Dhabi

Formel 1: Wird der Grand Prix von Australien nachgeholt?

Ob die ausgefallenen Rennen nachgeholt werden, und wenn ja, wann, ist nach aktuellem Informationsstand noch völlig unklar. Es erscheint durchaus möglich, dass der Terminkalender der Formel-1-Saison grundsätzlich überarbeitet wird und sich daher deutlich von der ursprünglich entworfenen Version unterscheiden wird.

Eine Absage der kompletten Saison ist daher ebenso möglich wie eine modifizierte oder eine verkürzte Saison.

