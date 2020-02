Ferrari-Teamchef Mattia Binotto: "Sebastian Vettel momentan unsere erste Wahl"

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel darf sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf einen Verbleib bei Ferrari über die anstehende Saison hinaus machen. "Seb ist momentan unsere erste Wahl", sagte Teamchef Mattia Binotto am Dienstagabend am Rande der Präsentation des neuen Ferrari-Boliden SF1000 in Reggio Emilia.

"Es ist etwas, über das wir mit ihm diskutieren und das wir auch weiterhin mit ihm diskutieren werden", sagte Binotto zum Stand der Vertragsgespräche mit dem 32-jährigen Heppenheimer. Vettel, der seit 2015 für die Scuderia fährt, ist noch bis zum Jahresende an den Rennstall gebunden.

Nach einer enttäuschenden Saison 2019 mit nur einem Sieg und WM-Rang fünf hatte zuletzt einiges auf das nahende Ende der Ära Vettel bei den Roten hingedeutet. Kurz vor Weihnachten stattete Ferrari Vettels 22 Jahre alten Teamkollegen Charles Leclerc (Monaco) mit einem Vertrag bis 2024 aus, zudem geisterte der Name des sechsmaligen Weltmeisters Lewis Hamilton durch Maranello.

Formel-1-Autos 2020: Ferrari zeigt seinen SF1000 © getty 1/14 Am 15. März startet die Formel-1-Saison 2020 in Australien. Zuvor gilt es für die zehn Teams aber ihre neuen Autos vorzustellen. Hier sind die Bilder. © ferrari.com 2/14 Das ist er also. Mit großem Tamtam hat Ferrari im Theaterhaus Romolo Valli in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia den 2020er-Dienstwagen von Sebastian Vettel und Charles Leclerc vorgestellt: Den SF1000. © ferrari.com 3/14 Seinen Namen verdankt der neue Bolide einem Jubiläum: Der italienische Traditionsrennstall wird in der kommenden Saison seinen 1000. Grand Prix bestreiten. © ferrari.com 4/14 Optisch hebt sich der SF1000, mit dem die Scuderia den ersten Titel seit 2008 ins heimische Maranello holen möchte, nur wenig von seinem Vorgänger ab. Dennoch findet Vettel, dass er "einfach klasse aussieht". © ferrari.com 5/14 Auffällig ist vor allem die Lücke zwischen Nase und den stark gewölbten Flügelflächen, die für stärkeren Anpressdruck und optimale Luftzirkulation sorgen sollen. Auch die Seitenkäsen geraten in dieser Saison schmaler. © ferrari.com 6/14 Ferrari-Chef Louis Camilleri setzt seine Hoffnungen jedoch nicht nur in den neuen Wagen, sondern auch seine beiden Piloten: "Sie haben beide ein unglaubliches Talent. Sie haben die Leidenschaft, die man braucht, um in einem Ferrari-Cockpit zu sitzen." © twitter.com/haasf1team 7/14 Als erstes Team hat am 6. Februar völlig überraschend Haas F1 seinen Boliden für die kommende Saison präsentiert. Ursprünglich war der Launch für den 19. Februar geplant. 8/14 Nachdem das US-amerikanische Team im vergangenen Jahr in Gold-Schwarz an den Start ging, leuchtet das Auto 2020 wie in alten Zeiten in Schwarz, Weiß und ein bisschen Rot. Der Grund: Sponsor Rich Enery ist nicht mehr mit von der Partie. © https://twitter.com/haasf1team 9/14 Kommen wir zum Wichtigsten, der Aerodynamik: Auch hier fällt eine Lücke zwischen Nase und den protzigen Frontflügelflächen auf. Die Außenspiegel sind gewölbt, um die die Luft noch besser ums Auto strömen zu lassen. © https://twitter.com/haasf1team 10/14 Im Heck der Autos von Romain Grosjean und Kevin Magnussen steckt übrigens wieder ein Ferrari-Motor. Zum italienischen Topteam pflegt der Rennstall ohnehin eine enge Beziehung, einige Teile stammen aus Maranello. © getty 11/14 Der große Titel-Favorit Mercedes folgt erst am 14. Februar. Zuvor präsentieren Red Bull (12.), Renault (12.) und McLaren (13.) ihre Gefährte. Auf sein neues KFZ muss Lewis Hamilton also noch etwas warten ... © getty 12/14 Erstmals auf die Strecke geht es ohnehin erst am 19. Februar. Dann ist nämlich Tag 1 der Winter-Testfahrten in Barcelona. Insgesamt werden auf dem Circuit de Catalunya sechs Tage getestet. © getty 13/14 Ums Ganze geht es dann Mitte März im Melbourne Park. Wer hier die Nase vorn haben wird? Wir sind gespannt! © getty 14/14 Ein Fragezeichen steht übrigens noch hinter dem Großen Preis von China Mitte April. Dem Rennen bei Shanghai droht wegen des Corona-Virus die Absage ...

Der 35-jährige Engländer hat bei Mercedes ebenfalls nur noch einen Vertrag bis Ende 2020, im vergangenen Herbst hatte es einen Austausch zwischen Hamilton und Ferrari-Präsident Louis Camilleri gegeben. Binotto aber wollte dem nicht zu viel Bedeutung beimessen: "Wir konzentrieren uns auf unsere Fahrer. Wir ziehen ihn (Hamilton; d.Red.) im Moment nicht in Betracht."

Vettel selbst beteuerte, gern bei der Scuderia bleiben zu wollen, jedoch keine Eile zu haben. "Sicher fühle ich mich jung genug. Sie haben über Lewis gesprochen. Er ist noch älter. Ich mache gerne weiter. Natürlich muss man irgendwann klären, was in Zukunft vor sich geht, aber ich denke, wir haben genug Zeit", so Vettel.