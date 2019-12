Heute findet im Rahmen des Großen Preises von Abu Dhabi das letzte Rennen der Formel-1-Saison 2019 statt. Hier könnt Ihr es im Live-Ticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1 - Abu-Dhabi-GP: Rennen heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Taktisch könnte der GP vor allem wegen Vettel interessant werden. Der Heppenheimer startet als einziger der Top-6-Piloten auf weichen Reifen. Ob diese Taktik zum Erfolg führt?

Vor Beginn: In Abu Dhabi erfolgt der Start in der Abenddämmerung, sodass bei Rennende der Yas Marina Circuit mit seinen Flutlichtern in der Dunkelheit der Wüstennacht erstrahlt. Zum wohl letzten Mal erlebt dieses Szenario dann Nico Hülkenberg als Formel-1-Pilot, er hat für 2020 kein Cockpit erhalten.

Vor Beginn: Weniger erfolgreich lief das Qualifying für Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot zog gegen Charles Leclerc den Kürzeren und startet lediglich von Rang vier. Dabei profitiert er von einer Startplatzstrafe von Valtteri Bottas, der als Letzter beginnt.

Vor Beginn: Von der Pole Position geht Lewis Hamilton ins Rennen, neben ihm startet Max Verstappen - dieses Duell hat schon vor zwei Wochen in Brasilien fasziniert.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Großen Preis von Abu Dhabi, dem letzten Rennen dieser Formel-1-Saison. Rennstart ist um 14.10 Uhr.

© getty

Abu-Dhabi-GP: Rennen heute live im TV und Livestream

Wie an jedem Wochenende zeigen sich in Deutschland RTL (Free-TV) und Sky (Pay-TV) für die Übertragung im Fernsehen verantwortlich. Beide bieten mit tvnow beziehungsweise SkyGo einen kostenpflichtigen Livestream an.

Ein derartiges Angebot liefert auch die Formel 1 selbst mit ihrem Portal F1 TV Pro. Hier könnt Ihr unter anderem zwischen deutschem und englischen Kommentar wählen.

Formel 1: Startaufstellung in Abu Dhabi

Nico Hülkenberg startet von Platz neun, genau vor ihm steht sein Teamkollege Daniel Ricciardo.