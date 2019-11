Formel 1 - Pressestimmen zum WM-Triumph von Lewis Hamilton: "Der Schatz im Silbersee"

Lewis Hamilton hat sich durch einen zweiten Platz beim USA-GP in Austin den WM-Titel gesichert. Anschließend ist der Mercedes-Pilot weltweit der gefeierte Held. Hier gibt es die internationalen Pressestimmen.

ENGLAND

Guardian: "Lewis Hamilton hat sich seine Ehrenrunden verdient, der Brite war auf dem Weg zu seinem sechsten Titel in diesem Jahr zwei Köpfe größer als seine Rivalen. Hamilton hat unterstrichen, dass er nicht auf Glück oder Zufälle angewiesen ist. Er arbeitet schlicht auf einem höheren Level als andere Sterbliche. Trotz Platz zwei: Sein energischer Auftritt in Austin fasste zusammen, warum er den Titel so sehr verdient."

Telegraph: "In seiner 13. Saison in der Königsklasse des Motorsports hat Großbritanniens größter Fahrer seinen Namen neben den Unsterblichen des Sports eingraviert. Als er am Sonntag in die britische Flagge gehüllt neben seinem Auto stand, stand da eine Ikone."

Mail: "Hamiltons Statistiken sagen viel über ihn aus. Über seine unnachgiebige Hingabe für seinen Sport. Über die beinahe krankhafte Entschlossenheit zu Siegen. Über die kluge Allianz mit dem richtigen Team zur richtigen Zeit. Und natürlich über ein so großes Talent, das die größten Triumphe verdient."

Sun: "Hamilton zementiert sein Vermächtnis als einer von Großbritanniens Größten. Eine kontrollierte Fahrt mit Phasen purer Brillanz genügen in Texas."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Die Formel 1 krönt Lewis VI: Jetzt fehlt Hamilton nur noch ein Schritt zu Schumacher. Er ist der stärkste und versierteste Pilot seiner Epoche. Er verbindet taktische Intelligenz mit mentaler Stärke."

Corriere dello Sport: "Die Krönung einer Karriere, die noch lange andauern wird. Hamilton kann jetzt Schumachers Mythos in den Schatten stellen. Für Ferrari ist in Austin alles schief gelaufen, man verlässt Austin auf unbegreifliche Weise mit dem schlechtesten Resultat der Saison."

Tuttosport: "Hamiltons sechster Titel ist ein Triumph für Mercedes. Die lange Erfolgsserie der Silbernen wird sehr wahrscheinlich noch anhalten. Ferrari ist nicht mehr wiederzuerkennen. Das Auto scheint nur der Schatten des erfolgreichen Boliden der vergangenen Wochen zu sein."

Corriere della Sera: "Vor König Hamilton steht nur noch Schumacher, und es ist wahrscheinlich, dass er diesen auch noch überragen wird. Er ist solide, konzentriert, und die Konkurrenz junger Talente setzt ihn nicht wirklich unter Druck."

La Stampa: "Phänomen Hamilton: Von der armen Kindheit bis zur globalen Dominanz in seinem Sport. Hamilton ist das perfekte Testimonial für die Formel 1 der Ära Liberty Media, so kommunikativ, charismatisch und politisch korrekt."

Revolution 2021: Das sind die Zukunftspläne der Formel 1 © getty 1/20 Die Formel 1 hat ihr Regelwerk für die Jahre 2021 bis 2025 vorgestellt und nach zähen Verhandlungen mit den Teams eine kleine Revolution in der Motorsport-Königsklasse auf den Weg gebracht. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/20 Laut Statuten hätte das Reglement für 2021 eigentlich bis zum 30. Juni 2019 stehen müssen. Die Gespräche dauerten aber bis Ende Oktober. Und waren immens wichtig, schließlich hat die F1 an Popularität eingebüßt. Das nächste Regelwerk muss sitzen. © getty 3/20 Liberty Media stellte den Teams die aktuellen Pläne zur Kostendeckelung, Einnahmeverteilung und zu Änderungen im sportlichen sowie technischen Reglement vor. So sehen sie aus ... © getty 4/20 Budgetdeckelung: Mercedes, Ferrari oder im Ausnahmefall Red Bull - ein anderes Team kann in der Formel 1 seit Jahren nicht gewinnen. Kein Wunder, geben die Topteams pro Saison doch um die 350 Millionen Euro aus und der Rest nur rund ein Drittel dessen. © getty 5/20 Also soll eine Budgetdeckelung das Gleichgewicht einigermaßen herstellen. Gestartet wird 2021 mit einer Obergrenze von 175 Millionen US-Dollar (157 Mio. Euro). Klappen soll das unter anderem mit mehr Einheitsteilen (z.B. Getriebe und Bremsen). © getty 6/20 Um Verstöße gegen die vielleicht wichtigste Änderung zu verhindern, wird eine Kostenkontrolle eingeführt. Wer sich nicht an die Deckelung hält, muss also mit drastischen Strafen (Punktabzüge, Test-Einschränkungen, Rennsperren, WM-Ausschluss) rechnen. © getty 7/20 Im äußersten Fall kann sogar die Budgetgrenze für das betroffene Team herabgesetzt werden. Nicht von der Deckelung betroffen sind u.a. Marketing- und Fahrerkosten, Antrittsgelder, Bonizahlungen sowie Kosten für Nicht-F1-Aktivitäten. © getty 8/20 Neuverteilung der Einnahmen: Auch die Einkünfte werden neu geregelt. Demnach wird es in Zukunft geringere Bonuszahlungen für Teams wie Ferrari geben. Laut "RaceFans" sinkt der italienische Bonus von 114 auf 50 Millionen Dollar im Jahr. © getty 9/20 Kalender: Obwohl eine Saison mit 21 Rennen schon prall gefüllt ist, wird der Kalender auf bis maximal 25 Rennen ausgedehnt. Als Ausgleich werden die Sperrstunden an den Wochenenden ausweitet, um die Mechaniker zumindest etwas zu entlasten. © getty 10/20 Heißt: Das komplette Rennwochenende wird um einen Tag verkürzt. Der traditionell den Medien vorbehaltene Donnerstag wird gestrichen und der Trainingsplan am Freitag "möglicherweise kürzer" gestaltet. Samstag und Sonntag sind nicht betroffen. © getty 11/20 Motoren: "Lauter und leistungsstärker" will sie Sportchef Ross Brawn haben. In ihrer Grundform bleiben die Antriebe aber gleich, die Abschaffung der MGU-H ist somit vom Tisch. Mit einem einheitlichen Reglement sollen zudem Kosten gespart werden. © getty 12/20 Chassis: Das große Problem in der modernen Formel 1? Dicht hinter einem anderen Auto herfahren, ist schwierig, Überholen teilweise unmöglich. Die von Brawn angekündigten "dramatischen Veränderungen" beim Chassis sind dementsprechend umgesetzt worden. © formula1.com 13/20 Während die Wagen 2019 in schmutziger Luft bis zu 50 Prozent Abtrieb verlieren, werden es 2021 nur noch 10-20 Prozent sein. Heißt: Die Aerodynamik wird deutlich vereinfacht. Der Zeitverlust pro Runde beläuft sich schätzungsweise auf etwa 3-3,5 Sekunden. © formula1.com 14/20 Geschehen soll das beispielsweise über kleine Verkleidungen an den Reifen, die das Auto aerodynamisch stabiler machen. Außerdem wird der Frontflügel sichtlich vereinfacht, um weniger Luft-Verwirbelungen zu erzeugen. © getty 15/20 Reifen: Für die bessere Optik kommen größere Gummis - nun 18 statt 13 Zoll. Heizdecken bleiben zunächst bis einschließlich 2022. Die Mischungen sollen stärker variieren, damit die Teams mit ihren Strategien für mehr Racing sorgen können. © getty 16/20 Teams: Seit dem Haas-Einstieg 2016 gab es keinen Neuling mehr. Eine Regelrevolution ist für frische Teams jedoch immer reizvoll, schließlich beginnen alle gewissermaßen bei Null. Mögliche Kandidaten sind z.B. Audi, Prema oder Andretti. © getty 17/20 Strecken: Viele Betreiber blicken auf eine ungewisse Zukunft. Deutschland? Belgien? England? Offen, ob hier in ein paar Jahren noch gefahren wird. Stattdessen visiert Liberty Miami, New York, Las Vegas oder neuerdings Peking an. Vietnam ist für 2020 fix. © getty 18/20 Machtverhältnisse: Hier ist bislang noch wenig durchgesickert. Die Macht, zu der Ecclestone den Teams verholfen hat, soll FIA und Liberty ein Dorn im Auge sein und drastisch reduziert werden. Vor allem Ferraris starkes Veto-Recht soll eingedämmt werden. © getty 19/20 Damit einhergehend sollen die Strukturen modernisiert werden. Bisher werden neue Regeln in der Strategiegruppe entworfen, an die F1-Kommission weitergegeben und schließlich vom FIA-Weltrat abgesegnet. Ein langwieriger Prozess. © getty 20/20 Künftig soll es keine Strategiegruppe mehr geben, stattdessen eine Kommission bestehend aus FIA, FOM (Liberty) und den 10 Teams. Jedes Team hat eine Stimme, FIA und FOM je 10. Die Teams könnten ergo überstimmt werden - Skepsis ist dort vorprogrammiert.

SPANIEN

Marca: "Hamilton und Mercedes bilden eine perfekte Ehe. Leclerc wird zur Bedrohung für Hamilton, aber erst im nächsten Jahr."

Sport: "König Hamilton VI krönt sich zum Weltmeister in Austin. Niemand kann ihn stürzen. Solange er mit Mercedes verheiratet ist, können es verrückte Zahlen werden."

El Mundo Deportivo: "Hamilton wollte sich nicht ausruhen, er wollte den Sieg. Die Silberpfeile sind das Non-Plus-Ultra der Formel 1, dagegen ist momentan kein Kraut gewachsen. Und Hamilton sieht schon Schumacher am Horizont."

FRANKREICH

L'Equipe: "Hamilton hat sich schon wieder durchgesetzt. Diesmal gegen stärkere Konkurrenz und mit einem weniger dominanten Auto, Hamilton war schlicht der beste Pilot auf der Strecke. Er kommt der Legende Schumacher immer näher."

SCHWEIZ

Neue Zürcher Zeitung: "Lewis Hamilton will nicht nur Schumachers Rekord einstellen, er möchte den Rekordweltmeister auch übertreffen. Hamilton behauptet, dass er sich mit niemandem vergleiche. Tatsächlich: In der aktuellen Formel 1 ist er ein Unvergleichlicher."

Blick: "Mercedes hat mit Lewis Hamilton den Schatz am Silbersee gefunden. Sein Notenblatt ist einzigartig: Fahrerisches Können sehr gut, Zweikampfverhalten sehr gut, Qualifikation gut, Reifenverständnis sehr gut, Schnelligkeit sehr gut, Fairness gut, Rennintelligenz sehr gut, Botschafter für den Formel-1-Sport sehr gut. Selbst die eingefleischten Fans des deutschen Rekordweltmeisters Schumacher müssen applaudieren."