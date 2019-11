USA-GP: Hamilton bereits im Austin-Training wie ein Weltmeister

Lewis Hamilton hat sich schon im Training zum Großen Preis der USA in der Form eines würdigen Weltmeisters präsentiert. Der britische Mercedes-Star, der auf seiner Lieblingsstrecke in Austin/Texas nach seinem sechsten Titel greift, brillierte am Freitag bei ungewöhnlich kühler Witterung in der Tagesbestzeit von 1:33,232 Minuten und unterstrich seine Favoritenrolle auf dem abwechslungsreichen Circuit of the Americas.



Ferrari-Pilot Sebastian Vettel leistete sich einen spektakulären Dreher und kam nicht über Rang vier (+0,658 Sekunden) hinaus. Der viermalige Weltmeister musste dabei seinem Teamkollegen Charles Leclerc (Monaco/+0,301) und dem niederländischen Jubilar Max Verstappen (Red Bull/+0,315) vor dessen 100. Grand Prix den Vortritt lassen.

Noch hinter dem Heppenheimer Vettel auf Rang fünf landete Hamiltons Teamkollege und letzter verbliebener WM-Herausforderer Valtteri Bottas (Finnland/+0,813). Der Emmericher Nico Hülkenberg belegte im Renault den 13. Platz (+1,756).

Rang acht im Rennen am Sonntag (20.10 Uhr im Liveticker) reicht Hamilton, um sich aus eigener Kraft die Krone aufzusetzen und bis auf einen Titel an Rekordweltmeister Michael Schumacher heranzurücken. Wenn Bottas nicht gewinnt, muss der Brite für den WM-Gewinn im drittletzten Saisonrennen nicht einmal ins Ziel kommen.

Revolution 2021: Das sind die Zukunftspläne der Formel 1 © getty 1/20 Die Formel 1 hat ihr Regelwerk für die Jahre 2021 bis 2025 vorgestellt und nach zähen Verhandlungen mit den Teams eine kleine Revolution in der Motorsport-Königsklasse auf den Weg gebracht. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/20 Laut Statuten hätte das Reglement für 2021 eigentlich bis zum 30. Juni 2019 stehen müssen. Die Gespräche dauerten aber bis Ende Oktober. Und waren immens wichtig, schließlich hat die F1 an Popularität eingebüßt. Das nächste Regelwerk muss sitzen. © getty 3/20 Liberty Media stellte den Teams die aktuellen Pläne zur Kostendeckelung, Einnahmeverteilung und zu Änderungen im sportlichen sowie technischen Reglement vor. So sehen sie aus ... © getty 4/20 Budgetdeckelung: Mercedes, Ferrari oder im Ausnahmefall Red Bull - ein anderes Team kann in der Formel 1 seit Jahren nicht gewinnen. Kein Wunder, geben die Topteams pro Saison doch um die 350 Millionen Euro aus und der Rest nur rund ein Drittel dessen. © getty 5/20 Also soll eine Budgetdeckelung das Gleichgewicht einigermaßen herstellen. Gestartet wird 2021 mit einer Obergrenze von 175 Millionen US-Dollar (157 Mio. Euro). Klappen soll das unter anderem mit mehr Einheitsteilen (z.B. Getriebe und Bremsen). © getty 6/20 Um Verstöße gegen die vielleicht wichtigste Änderung zu verhindern, wird eine Kostenkontrolle eingeführt. Wer sich nicht an die Deckelung hält, muss also mit drastischen Strafen (Punktabzüge, Test-Einschränkungen, Rennsperren, WM-Ausschluss) rechnen. © getty 7/20 Im äußersten Fall kann sogar die Budgetgrenze für das betroffene Team herabgesetzt werden. Nicht von der Deckelung betroffen sind u.a. Marketing- und Fahrerkosten, Antrittsgelder, Bonizahlungen sowie Kosten für Nicht-F1-Aktivitäten. © getty 8/20 Neuverteilung der Einnahmen: Auch die Einkünfte werden neu geregelt. Demnach wird es in Zukunft geringere Bonuszahlungen für Teams wie Ferrari geben. Laut "RaceFans" sinkt der italienische Bonus von 114 auf 50 Millionen Dollar im Jahr. © getty 9/20 Kalender: Obwohl eine Saison mit 21 Rennen schon prall gefüllt ist, wird der Kalender auf bis maximal 25 Rennen ausgedehnt. Als Ausgleich werden die Sperrstunden an den Wochenenden ausweitet, um die Mechaniker zumindest etwas zu entlasten. © getty 10/20 Heißt: Das komplette Rennwochenende wird um einen Tag verkürzt. Der traditionell den Medien vorbehaltene Donnerstag wird gestrichen und der Trainingsplan am Freitag "möglicherweise kürzer" gestaltet. Samstag und Sonntag sind nicht betroffen. © getty 11/20 Motoren: "Lauter und leistungsstärker" will sie Sportchef Ross Brawn haben. In ihrer Grundform bleiben die Antriebe aber gleich, die Abschaffung der MGU-H ist somit vom Tisch. Mit einem einheitlichen Reglement sollen zudem Kosten gespart werden. © getty 12/20 Chassis: Das große Problem in der modernen Formel 1? Dicht hinter einem anderen Auto herfahren, ist schwierig, Überholen teilweise unmöglich. Die von Brawn angekündigten "dramatischen Veränderungen" beim Chassis sind dementsprechend umgesetzt worden. © formula1.com 13/20 Während die Wagen 2019 in schmutziger Luft bis zu 50 Prozent Abtrieb verlieren, werden es 2021 nur noch 10-20 Prozent sein. Heißt: Die Aerodynamik wird deutlich vereinfacht. Der Zeitverlust pro Runde beläuft sich schätzungsweise auf etwa 3-3,5 Sekunden. © formula1.com 14/20 Geschehen soll das beispielsweise über kleine Verkleidungen an den Reifen, die das Auto aerodynamisch stabiler machen. Außerdem wird der Frontflügel sichtlich vereinfacht, um weniger Luft-Verwirbelungen zu erzeugen. © getty 15/20 Reifen: Für die bessere Optik kommen größere Gummis - nun 18 statt 13 Zoll. Heizdecken bleiben zunächst bis einschließlich 2022. Die Mischungen sollen stärker variieren, damit die Teams mit ihren Strategien für mehr Racing sorgen können. © getty 16/20 Teams: Seit dem Haas-Einstieg 2016 gab es keinen Neuling mehr. Eine Regelrevolution ist für frische Teams jedoch immer reizvoll, schließlich beginnen alle gewissermaßen bei Null. Mögliche Kandidaten sind z.B. Audi, Prema oder Andretti. © getty 17/20 Strecken: Viele Betreiber blicken auf eine ungewisse Zukunft. Deutschland? Belgien? England? Offen, ob hier in ein paar Jahren noch gefahren wird. Stattdessen visiert Liberty Miami, New York, Las Vegas oder neuerdings Peking an. Vietnam ist für 2020 fix. © getty 18/20 Machtverhältnisse: Hier ist bislang noch wenig durchgesickert. Die Macht, zu der Ecclestone den Teams verholfen hat, soll FIA und Liberty ein Dorn im Auge sein und drastisch reduziert werden. Vor allem Ferraris starkes Veto-Recht soll eingedämmt werden. © getty 19/20 Damit einhergehend sollen die Strukturen modernisiert werden. Bisher werden neue Regeln in der Strategiegruppe entworfen, an die F1-Kommission weitergegeben und schließlich vom FIA-Weltrat abgesegnet. Ein langwieriger Prozess. © getty 20/20 Künftig soll es keine Strategiegruppe mehr geben, stattdessen eine Kommission bestehend aus FIA, FOM (Liberty) und den 10 Teams. Jedes Team hat eine Stimme, FIA und FOM je 10. Die Teams könnten ergo überstimmt werden - Skepsis ist dort vorprogrammiert.

Lewis Hamilton will sechsten GP-Sieg in Austin

In Austin fühlt sich Hamilton allerdings besonders wohl, bei sieben Auflagen gewann der 34-Jährige fünfmal. 2015 holte er sich mit seinem Sieg vorzeitig seinen dritten Titel. Nun dürften es bald sechs sein - eine Zahl, die Hamilton fast die Sprache verschlägt.

"Ich verwirkliche immer weiter Träume, von denen ich nie geglaubt hätte, dass sie wahr werden können", sagte er am Donnerstag: "Ich fühle mich privilegiert, fünf Titel zu haben. Wenn ich den sechsten kriege, wäre das ziemlich unwirklich."

Die kühle Witterung war ein wesentlicher Grund, warum sich viele Fahrer im ersten freien Training am Vormittag (Ortszeit) lange zurückhielten. In der Spitze wurden lediglich 12 Grad Luft- und 22 Grad-Streckentemperatur erreicht - Bedingungen, welche die Formel 1 üblicherweise nur bei den Winter-Testfahrten vorfindet. Am Nachmittag waren es immerhin 17 bzw. 25 Grad.

Qualifying am Samstagabend deutscher Zeit

Viele Fahrer, insbesondere Hamilton und Bottas, nutzen die Gelegenheit, um ausgiebig Erfahrungen mit dem Reifentyp zu sammeln, der im kommenden Jahr zum Einsatz kommt und der weniger zum Überhitzen neigen soll.

Unter derart kühlen Konditionen dürfte im weiteren Verlauf des Wochenendes nicht mehr gefahren werden. Im Rennen soll die Lufttemperatur über die 20-Grad-Marke steigen. Auch während des Qualifyings am Samstag (22.00 Uhr) werden angenehmere Werte erwartet.

Dann wird definitiv auch eine beeindruckende Serie reißen. Mercedes stellte in den vergangenen fünf Jahren in Austin den Pole-Setter, Ferrari an den vergangenen sechs Rennwochenenden. Hamilton, mit 87 Pole Positions der beste Qualifyer der Formel-1-Geschichte, stand zuletzt Ende Juli beim Großen Preis von Deutschland auf Startplatz eins. "Ich vermisse dieses Gefühl", merkte er an.