Formel 1 - USA-GP: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag bestreitet die Formel 1 ihr Rennen zum Großen Preis der USA. SPOX liefert Euch alle Informationen zum GP sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

USA-GP: Wann und wo findet das Rennen statt?

Das Rennen startet für deutsche Zuschauer zu ungewohnt später Stunde erst um 20.10 Uhr. Gefahren wird auf dem Circuit of the Americas in der texanischen Hauptstadt Austin in den USA.

F1: Der USA-GP im TV und Livestream

In Deutschland wird das Rennen beim Privatsender RTL im Free-TV zu sehen sein - dafür jedoch mit Werbeunterbrechungen. Auf TVNow steht mobilen Usern ein Livestream zur Verfügung - dieser kostet nach einem gratis Probemonat 4,95 Euro monatlich.

Die werbefreie Alternative zu RTL ist der Pay-TV-Sender Sky. Auch dort wird das Rennen live gezeigt - im Gegensatz zu RTL kann man bei Sky aber auch sämtliche Freie Trainings und Pressekonferenzen miterleben. Einen Livestream gibt es via SkyGo.

Wer zusätzlich zur Formel 1 auch der Formel 2 und Formel 3 etwas abgewinnen kann, sollte über ein Abonnement bei F1.tv nachdenken. Der von der F1 eigens betriebene Streamingdienst zeigt zusätzlich zu allen Sessions der Königsklasse auch die "kleinen Geschwister" sowie sämtliche Kameraperspektiven während der Rennen. Ein Jahresabonnement kostet in Deutschland 64,99 Euro.

USA-GP: Liveticker

Auch wir sind live mit dabei. In unserem SPOX-Liveticker verpasst ihr keine F1-Session.

USA-GP: Streckeninfo

Steckbrief:

Streckenname Circuit of the Americas Länge 5.516 Meter Runden 56 Distanz 308,405 km Rechtskurven 9 Linkskurven 11

F1 in Austin: Ferrari hinkt noch hinterher

Am Freitag belegten Charles Leclerc und Sebastian Vettel in Austin nur die Ränge zwei und vier. Drei Zehntelsekunden fehlten dem Monegassen, sechseinhalb waren es beim Deutschen. "Ich denke, wir müssen uns noch steigern. Uns fehlt noch eine ganze Stange", so Vettel. Auf eine Runde gesehen macht er sich noch keine Sorgen, doch die Longruns haben gezeigt, dass Mercedes und Red Bull die Reifen weniger schnell verschleißen. "Ich glaube, da waren wir noch ein bisschen weiter zurück", blickt er noch etwas skeptisch in Richtung Sonntag.

Auch Teamkollege Charles Leclerc bläst ins gleiche Horn. Der Monegasse spricht von einem "positiven Tag", weiß aber auch, dass die Longruns nicht so stark waren wie die Qualifying-Pace. Von daher glaubt er, dass man am Samstag wieder den Kampf mit Mercedes wird aufnehmen können. "Im Rennen könnte es aber schwierig werden", so Leclerc.

F1: Der WM-Stand nach 18 von 21 Rennen:

In der Teamwertung sicherte sich Mercedes schon in Japan den Gesamtsieg, bei den Fahrern kann Lewis Hamilton an diesem Wochenende seinen sechsten Titel feiern.

Fahrer:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 363 2 Valtteri Bottas Mercedes 289 3 Charles Leclerc Ferrari 236 4 Sebastian Vettel Ferrari 230 5 Max Verstappen Red Bull 220 6 Pierre Gasly Toro Rosso 77 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 76 8 Alexander Albon Red Bull 74 9 Sergio Perez Racing Point 43 10 Daniel Ricciardo Renault 38

Teams: