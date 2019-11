Formel 1- USA-GP: Wann findet das Qualifying statt?

Am heutigen Samstag findet die Qualifikation zum Großen Preis der USA statt. Alle Informationen zum genauen Termin sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, bekommt Ihr hier bei SPOX.

Formel 1 - USA-GP: Wann und wo findet das Qualifying statt?

Der Austragunsort des USA-Wochenendes ist der Circuit of the Americas in der texanischen Hauptstadt Austin. Das Qualifying startet dabei um 22 Uhr Abends deutscher Zeit.

US-GP: Der Terminplan im Überblick:

Datum Uhrzeit Session 01.11.19 17 Uhr 1. Freies Training 21 Uhr 2. Freies Training 02.11.19 19 Uhr 3. Freies Training 22 Uhr Qualifying 03.11.19 20.10 Uhr Rennen

US-GP: Streckeninfo

Steckbrief:

Streckenname Circuit of the Americas Länge 5.516 Meter Runden 56 Distanz 308,405 km Rechtskurven 9 Linkskurven 11

F1: Der US-GP im TV und Livestream

Qualifying : ab Samstag, 22 Uhr, auf n-tv, Sky (SkyGo) und F1.tv

: ab Samstag, 22 Uhr, auf n-tv, (SkyGo) und F1.tv Rennen: ab Sonntag, 20.10 Uhr, auf RTL (TVNow), Sky (SkyGo) und F1.tv

RTL wird an diesem Wochenende nur das Rennen inkusive Vorberichte übertragen. Wer alle Sessions bei einem Sender sehen möchte, muss wahlweise auf Sky oder F1.TV zurückgreifen, die beide jedoch kostenpflichtig sind.

Das Qualifying im Liveticker

Wer das Geschehen nicht im TV oder Livestream mitverfolgen kann, ist in unserem Liveticker bestens aufgehoben. Hier verpasst ihr kein Highlights aus Austin.

F1: Der WM-Stand:

Fahrer:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 363 2 Valtteri Bottas Mercedes 289 3 Charles Leclerc Ferrari 236 4 Sebastian Vettel Ferrari 230 5 Max Verstappen Red Bull 220 6 Pierre Gasly Toro Rosso 77 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 76 8 Alexander Albon Red Bull 74 9 Sergio Perez Racing Point 43 10 Daniel Ricciardo Renault 38

