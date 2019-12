Formel 1, Grand Prix von Abu Dhabi: Wann findet das Rennen statt?

Heute findet in der Formel 1 der Große Preis von Abu Dhabi statt. Wann das Saisonfinale beginnt und wo Ihr es im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nico Hülkenberg wird heute sein vorerst letztes Rennen fahren, er hat kein Stammcockpit für die Saison 2020 erhalten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Formel 1 live: Wo und wann findet der GP von Abu Dhabi heute statt?

Das Saisonfinale steigt heute ab 14.10 Uhr deutscher Zeit, und zwar auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Hier bekommt Ihr die wichtigsten Fakten zur Strecke:

Streckenname Yas Marina Circuit Länge 5.554 Meter Runden 55 Distanz 305,355 km Rechtskurven 9 Linkskurven 12

Großer Preis von Abu Dhabi: Die Übertragung des Rennens im TV und Livestream

Ihr habt diverse Optionen, das Rennen heute im TV zu verfolgen. RTL überträgt den Grand Prix vollkommen kostenlos, die Übertragung mit Christian Danner und Heiko Wasser beginnt bereits um 13 Uhr. Sky ist zwar kostenpflichtig, dafür ohne Werbeunterbrechungen. Auch dort geht's um 13 Uhr los, Kommentator Sascha Roos und Experte Nick Heidfeld begleiten Euch durch das Rennen.

Alternativ zeigen beide Sender das Rennen auch auf ihren jeweiligen Internetplattformen, sowohl TVNow als auch SkyGo kosten allerdings.

Auch der hauseigene Streamingdienst der Formel 1, F1.TV, strahlt den GP aus. Ein Abonnement kostet 64,99 Euro und inkludiert sämtliche Trainings, Qualifyings, Pressekonferenzen und Vor- und Nachberichte der Königsklasse, sowie die Rennen der Formel 2 und Formel 3.

F1, Abu-Dhabi-GP: Das Rennen im Liveticker auf SPOX

Natürlich kommt Ihr wie immer auch auf SPOX nicht zu kurz, was die Formel 1 angeht. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keinen Boxenstopp und kein Überholmanöver.

Grand Prix von Abu Dhabi: Ergebnisse des Qualifyings

Weltmeister Lewis Hamilton schnappte sich in Abu Dhabi seine fünfte Pole Position der Saison, hinter ihm folgt sein Teamkollege Valtteri Bottas. Sebastian Vettel im Ferrari startet an Nummer fünf.

Platz Fahrer Team Zeit 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.779 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:34.973 3 Max Verstappen Red Bull 1:35.139 4 Charles Leclerc Ferrari 1:35.219 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:35.339 6 Alexander Albon Red Bull 1:35.682 7 Lando Norris McLaren 1:36.436 8 Daniel Ricciardo Renault 1:36.456 9 Carlos Sainz McLaren 1:36.459 10 Nico Hulkenberg Renault 1:36.710

© getty

Formel 1: Der WM-Stand nach 20 von 21 Rennen

Vor dem Saisonfinale ist bereits alles entschieden, sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung stehen die Gewinner bereits fest. Hamilton wurde in dieser Saison zum sechsten Mal Weltmeister und gewann zusammen mit Bottas auch die Teamwertung im Mercedes.

Fahrer:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 387 2 Valtteri Bottas Mercedes 314 3 Max Verstappen Red Bull 260 4 Chales Leclerc Ferrari 249 5 Sebastian Vettel Ferrari 230 6 Pierre Gasly Toro Rosso 95 7 Carlos Sainz McLaren 95 8 Alexander Albon Red Bull 84 9 Daniel Ricciardo Renault 54 10 Sergio Perez Racing Point 46

Teams: