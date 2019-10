Formel 1 - Mexiko-GP: 3. Freies Training heute live im TV, Livestream, Liveticker

Beim Großen Preis von Mexiko steht heute das 3. und letzte Freie Training des Wochenendes an. Hier erfahrt Ihr, wo ihr die Formel-1-Session im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Lewis Hamilton kann sich an diesem Wochenende den sechsten WM-Titel seiner Karriere sichern. Dafür müsste der Brite gewinnen und sein Teamkollege Valtteri Bottas dürfte maximal Vierter werden. Alle anderen Szenarien haben wir hier für Euch zusammengefasst.

Formel 1, Mexiko-GP: Wo und wann findet das 3. Freie Training statt?

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende in er mexikanischen Hauptstadt Mexiko City Station, genauer gesagt auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez.

Beginn des 3. Freien Trainings ist heute um 17 Uhr deutscher Zeit. Ab dann haben die 20 Fahrer 90 Minuten Zeit, um ihre Setups für das Rennen zu testen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen.

Formel 1 - Großer Preis von Mexiko: Training heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im frei empfangbaren Fernsehen ist das 3. Freie Training nicht zu sehen. Sky überträgt die Session ab 16.55 Uhr live auf Sky Sport 2 HD und bietet zusätzlich auch einen Livestream via Sky Go an.

Zudem könnt Ihr das 3. Freie Training natürlich auch bei F1TV verfolgen, jedoch müsste Ihr davor ein Abonnement abschließen.

Darüber hinaus könnt Ihr den Trainingslauf auch bei uns im Liveticker verfolgen. Hier verpasst Ihr ebenfalls keine wichtigen Geschehnisse.

WM-Stand nach 17 von 21 Rennen

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 338 2 Valtteri Bottas Mercedes 274 3 Charles Leclerc Ferrari 221 4 Max Verstappen Red Bull Racing 212 5 Sebastian Vettel Ferrari 212 6 Carlos Sainz Jr. McLaren 76 7 Pierre Gasly Toro Rosso 73 8 Alexander Albon Red Bull Racing 64 9 Daniel Ricciardo Renault 42 10 Nico Hülkenberg Renault 35

© getty

Formel 1: Konstrukteurs-WM

Seit dem Rennwochenende in Japan steht fest, dass die Krone des Konstrukteur-Weltmeisters auch in diesem Jahr wieder an Mercedes geht, bereits zum fünften Mal in Serie.