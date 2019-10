Formel 1: GP von Mexiko heute im LIVE-TICKER

Lewis Hamilton kann sich beim heutigen GP von Mexiko zum sechsfachen Formel1-Weltmeister küren. Das Rennen könnt Ihr heute hier bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1: Der GP von Mexiko im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Max Verstappen verlor die Pole Position am Grünen Tisch, da er seine Bestzeit unter Gelben Flaggen setzte. Nun startet Charles Leclerc von ganz vorne. Trotzdem ist die Versetzung ein gutes Omen für den Red-Bull-Piloten Verstappen: In den letzten beiden Rennen in Mexiko startete er immer aus der zweiten Reihe und gewann beide Rennen.

Vor Beginn: Lewis Hamilton kann heute Weltmeister werden, wenn

... er gewinnt, die schnellste Runde fährt und Bottas höchstens Vierter wird.

... er gewinnt und Bottas höchstens Fünfter wird.

... er Zweiter und Bottas betsenfalls Achter wird, ohne die schnellste Runde gefahren zu haben.

... er Dritter wird, die schnellste Runde fährt und Bottas höchstens Neunter wird.

... er Dritter und Bottas Zehnter wird.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Rennstart ist um 20.10 Uhr.

Formel 1 -Mexiko-GP: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr das Rennen live sehen wollt, habt Ihr mehrere Optionen. So zeigen RTL, Sky sowie die Formel 1 auf F1.tv und Twtich den Großen Preis von Mexiko.

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr RTL via TVNow bei RTL (nach kostenlosem Probemonat 4,95 Euro monatlich), Sky via SkyGo oder F1.tv im Livestream verfolgen.

Darüber hinaus zeigt die Formel 1 das Rennen in den Ländern Deutschland, der Schweiz, Schweden, Norwegen, Dänemark und Luxemburg via twitch.tv."Als Teil des Deals werden Interaktivität und Gaming-Elemente der Übertragung hinzugefügt, um die Beteiligung der Community zu fördern", begründet die Formel 1 ihre Entscheidung in einer Pressemitteilung.

Mexiko-GP: Qualifying - Die Startaufstellung

Die Top 10 im Überblick:

Position Fahrer Rennstall 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Sebastian Vettel Ferrari 3 Lewis Hamilton Mercedes 4 Max Verstappen Red Bull 5 Alexander Albon Red Bull 6 Valtteri Bottas Mercedes 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 8 Lando Norris McLaren 9 Danil Kvyat Toro Rosso 10 Pierre Gasly Toro Rosso

WM-Stand nach 17 von 21 Rennen

So steht es in der WM: