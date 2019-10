Nur noch vier Rennen stehen auf dem diesjährigen Formel-1-Kalender. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Sebastian Vettel und Co. am kommenden Wochenende ihre Runden drehen werden.

Formel 1: Wann und wo findet das nächste Rennen statt?

Der nächte F1 Grand Prix findet am kommenden Wochenende, vom 25.10. bis zum 27.10., in Mexiko statt. Gefahren wird auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-City.

© getty

Formel 1: Der Mexiko-GP im Überblick

Terminplan:

Datum Uhrzeit Session 25.10.19 17 Uhr 1. freies Training 25.10.19 21 Uhr 2. freies Training 26.10.19 17 Uhr 3. freies Training 26.10.19 20 Uhr Qualifying 27.10.19 20.10 Uhr Rennen

Steckbrief:

Streckenname Autodromo Hermanos Rodriguez Länge 4.304 Meter Runden 71 Distanz 305,584 km Rechtskurven 9 Linkskurven 7

Formel 1: Der Mexiko Grand Prix live im TV und Livestream

Wer alle Sessions des Mexiko-GPs live sehen möchte, kommt um ein Abbonement beim Pay-TV Sender Sky nicht herum. Dort werden alle Sessions des Wochenendes live gezeigt, sowie ausführliche Vor- und Nachberichte und Pressekonferenzen. Mit SkyGo gibt es zudem die Möglichkeit, mit einem mobilen Endgerät live dabei zu sein.

Kostenlos, dafür aber mit Werbeunterbrechungen, bietet RTL seine Formel-1-Übertragung an. Auch hier werden mit Qualifying und Rennen die wichtigsten Sessions live übertragen - Partnersender n-tv zeigt sogar alle Trainingssessions. Auch hier kann via TVNow auf einen Livestream zurückgegriffen werden. Dieser ist nach einem gratis Probemonat jedoch kostenpflichtig.

Wer sich über die Formel 1 hinaus für Motorsport interessiert, sollte über ein Abo bei F1.tv nachdenken. Der von der Formel 1 eigens betriebene Streamingdienst zeigt neben allen Sessions und Nebenschauplätzen der Formel 1 auch Live-Übertragungen der Formel 2 und der Formel 3. Der Dienst kostet in Deutschland 7,99 Euro monatlich.

Der Mexiko-GP im Liveticker

Auch wir hier bei SPOX sind live mit dabei. In unserem Ticker werdet Ihr kein Highlight aus Mexiko verpassen.

Formel 1 - Mexiko-GP: Vorschau

Das in Japan jüngst erneut zum Konstrukteurs-Champion gekürte Team von Mercedes erwartet in Mexiko ein schwieriges Rennen. "Uns ist bewusst, dass die vier ausstehenden Rennen nicht einfach werden, und wir erwarten, dass Mexiko für uns das schwierigste davon sein wird", so Mercedes-Teamchef Toto Wolff im Vorfeld.

"Die Höhenlage der Strecke stellt uns vor einige ungewöhnliche Herausforderungen. Die niedrige Luftdichte beeinträchtigt den Abtrieb, die Kühlung und die Motorleistung des Autos. Diese Kombination liegt unserem Fahrzeug nicht besonders gut, aber wir werden alles geben, um den Schaden zu begrenzen."

Tatsächlich sprechen die letzten beiden Jahre in Mexikos Hauptstadt nicht unbedingt für die Silbepfeile. 2017 und 2018 siegte Red-Bull-Pilot Max Verstappen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez und ließ seiner Konkurrenz in Silber und Rot nur wenig Chancen. Auch in diesem Jahr geht der Niederländer mit seinem Red Bull wieder als Favorit an den Start.

WM-Stand nach 17 von 21 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 338 2 Valtteri Bottas Mercedes 274 3 Charles Leclerc Ferrari 221 4 Max Verstappen Red Bull Racing 212 5 Sebastian Vettel Ferrari 212 6 Carlos Sainz Jr. McLaren 76 7 Pierre Gasly Toro Rosso 73 8 Alexander Albon Red Bull Racing 64 9 Daniel Ricciardo Renault 42 10 Nico Hülkenberg Renault 35

Teamwertung:

Platz Team Punkte 1 Mercedes-Benz 612 2 Ferrari 433 3 Red Bull Racing 323 4 McLaren 111 5 Renault 77 6 Toro Rosso 59 7 Racing Point 54 8 Alfa Romeo 35 9 Haas 28 10 Williams 1

Der F1-Kalender 2019

Die Rennen nach dem Mexiko-GP: